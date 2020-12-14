"Думаю, до весни ми зможемо перемогти", - Тіхановська розповіла, коли вдасться повалити Лукашенка
Правління Олександра Лукашенка, яке триває вже 26 років, може закінчитися до весни. Білорусі потрібна більш сильна підтримка з боку європейської спільноти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська повідомила виданню Politico.
"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає: це може статися наступного тижня", - сказала Тіхановська.
Вона також зазначила, що стратегія опозиції не змінюється - це тиск, переговори і нові вибори. При цьому вони перебувають на першому етапі - тиску зсередини і ззовні. І "було б наївно вважати, що Лукашенко просто піде".
Перед поїздкою до Берліна Тіхановська закликала до посилення підтримки з боку Європи, в тому числі до посилення санкцій проти білоруських держкомпаній. Вона сказала про більш критичне ставлення до підтримки Європи - поки, на її думку, ця підтримка була не дуже сильною, і білорусів це розчарувало.
"Європа не може заплющувати очі на те, що відбувається в Білорусі", - зазначила лідерка опозиції.
9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років. Світлана Тіхановська була його суперницею на виборах, опозиція впевнена, що вона набрала більшість голосів. Після виборів у Білорусі почалися протести, які тривають понад чотири місяці.
На початку протестів Тіхановська виїхала з Білорусі під тиском силовиків. Вона зустрічається з іноземними лідерами, записує звернення, оголосила "народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування".
Будь ласка, зачекайте...
Навесні попустить.
Або в фізиці F = -F!
А в опозиції Білорусії абсолютно ніякої протидії немає по відношенню до режиму Лукашенка!
Ходите із цвіточками та плакатиками, хоча класик Жовтневого перевороту 1917 року сказав:"Булижник оружие пролетаріата", ну і барикади звичайно, ну і шини на додачу, ну і шоломи, щити і дубини!!!
І тоді побачите як зміниться ваша собача міліція!!!