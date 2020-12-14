"Думаю, до весни ми зможемо перемогти", - Тіхановська розповіла, коли вдасться повалити Лукашенка

Правління Олександра Лукашенка, яке триває вже 26 років, може закінчитися до весни. Білорусі потрібна більш сильна підтримка з боку європейської спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська повідомила виданню Politico.

"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає: це може статися наступного тижня", - сказала Тіхановська.

Вона також зазначила, що стратегія опозиції не змінюється - це тиск, переговори і нові вибори. При цьому вони перебувають на першому етапі - тиску зсередини і ззовні. І "було б наївно вважати, що Лукашенко просто піде".

Перед поїздкою до Берліна Тіхановська закликала до посилення підтримки з боку Європи, в тому числі до посилення санкцій проти білоруських держкомпаній. Вона сказала про більш критичне ставлення до підтримки Європи - поки, на її думку, ця підтримка була не дуже сильною, і білорусів це розчарувало.

"Європа не може заплющувати очі на те, що відбувається в Білорусі", - зазначила лідерка опозиції.

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9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років. Світлана Тіхановська була його суперницею на виборах, опозиція впевнена, що вона набрала більшість голосів. Після виборів у Білорусі почалися протести, які тривають понад чотири місяці.

На початку протестів Тіхановська виїхала з Білорусі під тиском силовиків. Вона зустрічається з іноземними лідерами, записує звернення, оголосила "народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування".