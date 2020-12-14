УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13612 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 863 27
Білорусь (7836) Лукашенко (2622) Тіхановська (389)

"Думаю, до весни ми зможемо перемогти", - Тіхановська розповіла, коли вдасться повалити Лукашенка

Правління Олександра Лукашенка, яке триває вже 26 років, може закінчитися до весни. Білорусі потрібна більш сильна підтримка з боку європейської спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська повідомила виданню Politico.

"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає: це може статися наступного тижня", - сказала Тіхановська.

Вона також зазначила, що стратегія опозиції не змінюється - це тиск, переговори і нові вибори. При цьому вони перебувають на першому етапі - тиску зсередини і ззовні. І "було б наївно вважати, що Лукашенко просто піде".

Перед поїздкою до Берліна Тіхановська закликала до посилення підтримки з боку Європи, в тому числі до посилення санкцій проти білоруських держкомпаній. Вона сказала про більш критичне ставлення до підтримки Європи - поки, на її думку, ця підтримка була не дуже сильною, і білорусів це розчарувало.

"Європа не може заплющувати очі на те, що відбувається в Білорусі", - зазначила лідерка опозиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська про ставлення лідерів ЄС до ситуації в Білорусі: Вони висловлюють стурбованість, обережні і постійно озираються на Росію

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років. Світлана Тіхановська була його суперницею на виборах, опозиція впевнена, що вона набрала більшість голосів. Після виборів у Білорусі почалися протести, які тривають понад чотири місяці.

На початку протестів Тіхановська виїхала з Білорусі під тиском силовиків. Вона зустрічається з іноземними лідерами, записує звернення, оголосила "народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Не ну понятно, тюльпаны пойдут. Мус...ам будет что дарить
показати весь коментар
14.12.2020 14:34
+5
тьотю, вже все перегоріло тепер до наступних виборів ! може молодь підросте і буде розумнішою ніж ви .
показати весь коментар
14.12.2020 14:58
+4
К весне тебя коленька лукашенко повесит в Минске напротив исполкома
показати весь коментар
14.12.2020 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не ну понятно, тюльпаны пойдут. Мус...ам будет что дарить
показати весь коментар
14.12.2020 14:34 Відповісти
и мимоза еще - беларуские мусора ее абажают
показати весь коментар
14.12.2020 21:08 Відповісти
как и анакода в витрине,как и мадуро, как и асада победили...
показати весь коментар
14.12.2020 14:36 Відповісти
Бажаєте дочекатись, як молодшому синку 18 відбудеться, і його призначать царем???
показати весь коментар
14.12.2020 14:37 Відповісти
Переможете і отримаєте розвал економіки пенсії 80дол газ 350 пів держави жебраків а сами ніяк нажертись не зможете вперед СЯБРИ
показати весь коментар
14.12.2020 14:38 Відповісти
Кстати, она закончила "курсы кройки и шитья на правах строительного техникума". (с)
показати весь коментар
14.12.2020 14:40 Відповісти
Взимку квітів обмаль.
Навесні попустить.
показати весь коментар
14.12.2020 14:42 Відповісти
Белорусов разочаровала реакция Европы? Здоровая реакция на изысканное раболепие...
показати весь коментар
14.12.2020 14:46 Відповісти
тьотю, вже все перегоріло тепер до наступних виборів ! може молодь підросте і буде розумнішою ніж ви .
показати весь коментар
14.12.2020 14:58 Відповісти
К весне тебя коленька лукашенко повесит в Минске напротив исполкома
показати весь коментар
14.12.2020 15:18 Відповісти
Бацька умрет от инсульта белорусы его просто ****...т )))
показати весь коментар
14.12.2020 15:24 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2020 18:21 Відповісти
Год не уточнила, значит могут и десять лет подождать.
показати весь коментар
14.12.2020 15:31 Відповісти
Боюсь спитати, весни якого року?
показати весь коментар
14.12.2020 15:45 Відповісти
Главное что бы экономику Беларусии не победили как у нас,а то поедут работники МТЗ и Белаза на заработки в Польшу и Чехию.
показати весь коментар
14.12.2020 15:48 Відповісти
Нетреба заздрити чужим прибуткам!
показати весь коментар
14.12.2020 16:01 Відповісти
ключевое слово - "думаю"
показати весь коментар
14.12.2020 16:09 Відповісти
Весною ?? Та шо та ранавата ... А на моря в бархатний сезон з,іздити на халяву ( за рахунок гум. фондів ЄС) , розказати в Ніцце героічні марші нєзгибаємих ??
показати весь коментар
14.12.2020 16:18 Відповісти
через тридцать лет ... к тому времени Светик будет на печи есть калачи... Пенсия-время -это неотвратимо.
показати весь коментар
14.12.2020 17:05 Відповісти
Система в рівновазі до тих пір доки дія дорівнює протидії!
Або в фізиці F = -F!
А в опозиції Білорусії абсолютно ніякої протидії немає по відношенню до режиму Лукашенка!
Ходите із цвіточками та плакатиками, хоча класик Жовтневого перевороту 1917 року сказав:"Булижник оружие пролетаріата", ну і барикади звичайно, ну і шини на додачу, ну і шоломи, щити і дубини!!!
І тоді побачите як зміниться ваша собача міліція!!!
показати весь коментар
14.12.2020 17:05 Відповісти
"Прийде весна - садити будем" - казав Зєля і посадив майже весь клоунський Квартал в урядові крісла...От звідки мріі Ціхановської про весну...
показати весь коментар
14.12.2020 17:21 Відповісти
Європа вже шість років підтримує Україну,а тепер мабуть буде підтримувати Тихановську,особливо коли та повернеться в Білорусь.Чи простіше звиздіті з Німеччини?
показати весь коментар
14.12.2020 17:54 Відповісти
как раз.. к весне..всех пересажают
показати весь коментар
14.12.2020 19:56 Відповісти
 
 