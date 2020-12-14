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"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує"

Нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін прокоментував заяву свого колеги по фракції Юрія Камельчука, який заявив, що коронавірус - "вигадана хвороба".

Про це Гурін повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Народний депутат Юрій Камельчук наголосив, що COVID-19 - вигадана хвороба. Не варто ставитися до цього серйозно, бо Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує", - написав Гурін.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".

Також читайте: У разі запровадження в Україні локдауну міжнародне авіасполучення не припинятимуть, - "слуга народу" Камельчук

Автор: 
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Топ коментарі
+25
да и президент тоже
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14.12.2020 14:32
+22
и вся зеленая партия
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14.12.2020 14:34
+21
Гдє,гдє...........

"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує" - Цензор.НЕТ 7717
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14.12.2020 14:47
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да и президент тоже
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14.12.2020 14:32 Відповісти
и вся зеленая партия
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14.12.2020 14:34 Відповісти
"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує" - Цензор.НЕТ 8253
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14.12.2020 20:08 Відповісти
Кто бы сомневался.
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14.12.2020 14:34 Відповісти
да все они там зомби, живущие в параллельной вселенной
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14.12.2020 14:35 Відповісти
зебилоиды тупоголовые(здесь это не про их избирателей, хотя им тоже есть смысл задуматься над происходящим). Кто-то же вас придумал и вытянул из небытия, чтобы вы здесь творили такое...
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14.12.2020 14:35 Відповісти
Та ні! Виборці в першу чергу! То тільки повні дебіли таке понавибирати могли. А до тих, які претензії? Бачили очі, що купували? Ну то тепер їжте, хоч повилазьте.
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14.12.2020 14:41 Відповісти
Як це не існує? Він цілком реальний і отримує з наших податків гроші і усілякі привілеї.
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14.12.2020 14:35 Відповісти
шайка клоунов
мне тяжело представить что бы в ЛЮБОЙ ДРУГОЙ фракции сейчас и раньше были такие фрики. один ляпает языком что попало, другой называет первого несуществующим
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14.12.2020 14:40 Відповісти
Депутат вымышленный, а зарплату из бюджета получает вполне реальную.
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14.12.2020 14:42 Відповісти
Цікаво подивитись на ваших сцяних виборців.
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14.12.2020 14:43 Відповісти
БЛИН, интересный материал про этого Камельчука Юрия https://m.vk.com/club57056861
Аферист : собрал деньги в инвест фонд и кинул всех инвесторов
Где этих слуг набирали в партию ?
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14.12.2020 14:43 Відповісти
Гдє,гдє...........

"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує" - Цензор.НЕТ 7717
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14.12.2020 14:47 Відповісти
Без матюков тоже хорошо 😀😀😀звучит
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14.12.2020 14:50 Відповісти
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14.12.2020 15:03 Відповісти
73% проголосували за самими ж "придуманого лідера", кіношного "Голобородька", а він привів за собою, ъхными ж, руками, "придуманих" економістів, юристів, політологів, у Раду... А зараз чому дивуємось?!... Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила...".
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14.12.2020 14:56 Відповісти
их можно понять и простить. Было всего два варианта: кот в мешке или прожжёный ворюга
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14.12.2020 15:30 Відповісти
- Ну, і як «ЗЕлюкам» живеться після виборів «кота в мішку»?
- «Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу… А щодо "прожжёный ворюга" - це не до мене... Це до "кота в мішку" і до 300% "свого прокурора"... Другий рік навіть звинувачення висунуть не можуть...
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14.12.2020 15:39 Відповісти
Конечно выдуманная.....И выдумали её то ли китайцы то ли ордынцы ,а может на пару. Выдумка оказалась удачной ...люди мрут и мрут .
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14.12.2020 15:09 Відповісти
О! Сталося! Новий срач у Зю!-клоаці.
...А коли почнуть якісно бити писок одне одному, а потім ламати руки-ноги-черепи?
З нетерпінням чекаємо! Свята ж бо наближаються...
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14.12.2020 15:19 Відповісти
неплохой троллинг..зачет
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14.12.2020 15:24 Відповісти
 
 