"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує"

Нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін прокоментував заяву свого колеги по фракції Юрія Камельчука, який заявив, що коронавірус - "вигадана хвороба".

Про це Гурін повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Народний депутат Юрій Камельчук наголосив, що COVID-19 - вигадана хвороба. Не варто ставитися до цього серйозно, бо Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує", - написав Гурін.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".

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