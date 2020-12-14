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"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує"
Нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін прокоментував заяву свого колеги по фракції Юрія Камельчука, який заявив, що коронавірус - "вигадана хвороба".
Про це Гурін повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Народний депутат Юрій Камельчук наголосив, що COVID-19 - вигадана хвороба. Не варто ставитися до цього серйозно, бо Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує", - написав Гурін.
Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".
Топ коментарі
+25 GoodWin
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+22 violator
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+21 саша паламарчук
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Будь ласка, зачекайте...
мне тяжело представить что бы в ЛЮБОЙ ДРУГОЙ фракции сейчас и раньше были такие фрики. один ляпает языком что попало, другой называет первого несуществующим
Аферист : собрал деньги в инвест фонд и кинул всех инвесторов
Где этих слуг набирали в партию ?
- «Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу… А щодо "прожжёный ворюга" - це не до мене... Це до "кота в мішку" і до 300% "свого прокурора"... Другий рік навіть звинувачення висунуть не можуть...
...А коли почнуть якісно бити писок одне одному, а потім ламати руки-ноги-черепи?
З нетерпінням чекаємо! Свята ж бо наближаються...