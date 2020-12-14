На сьогодні немає розбіжностей з "Укроборонпромом" щодо реформування держконцерну та ОПК загалом, - Уруський

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський і призначений нещодавно генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв заявили про зняття всіх розбіжностей і спільну командну роботу в межах трансформації "Укроборонпрому" і оборонно-промислового комплексу країни загалом.

Про це вони заявили сьогодні на спільній пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні після зміни керівництва концерну "Укроборонпром" у нас немає жодних розбіжностей у баченні реформування і концерну, і оборонної промисловості загалом. У нас є повне взаєморозуміння з генеральним директором Юрієм Гусєвим", - сказав Уруський.

За його словами, в останні дні відбулася ціла серія важливих переговорів і нарад, зокрема під керівництвом голови секретаріату Ради безпеки і оборони та прем'єр-міністра, за підсумками яких можна дійти такого висновку.

"Ми одна команда, яка реалізує завдання президента України з трансформації ОПК і "Укроборонпрому". І в цьому сенсі у нас є повністю спільна думка щодо подальшої трансформації корпоратизації підприємств, які входять на сьогодні до "Укроборонпрому". І ми цей процес вже розпочали", - наголосив Гусєв.

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Гендиректор держконцерну зазначив, що очікує найближчим часом затвердження у Верховній Раді законопроєкту про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності (№3822), який наразі відкликаний для доопрацювання, щоб прискорити таку корпоратизацію та зробити її максимально ефективною.

Уруський нагадав, що трансформація "Укроборонпрому" передбачає реорганізацію понад 60 його базових підприємств у дев'ять галузевих холдингів (ХК) за напрямами: шість увійдуть до складу майбутньої держхолдингової компанії (ДХК) під умовною назвою "Оборонні системи України", три - в "Аерокосмічні системи". За його словами, у складі ДХК будуть ХК бронетанкова техніка (13 підприємств), радарні системи (10), спецхімія і боєприпаси (7+1), високоточна зброя (15) і авіаремонт (7). "Три інші ХК - "Антонов", "Авіадвигунобудування" і "Ракетно-космічний центр "Південний" (умовна назва) - увійдуть до складу другої ДХК - "Аерокосмічні системи України".

Решта підприємств держконцерну, які вже не виробляють оборонну продукцію, будуть передані (щодо 19 вже ухвалено рішення Кабміну) Фонду держмайна на продаж, при цьому кошти від продажу фінансово успішних та інвестиційно-привабливих об'єктів планується спрямувати на розвиток галузі, додав Уруський.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва писав про те, що наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування. Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що з понад ста підприємств, які зараз входять до складу "Укроборонпрому", в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств.

Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому" і призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.