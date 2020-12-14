Швидка добудова приймальних відділень - це питання життя і здоров'я людей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити будівництво нових приймальних відділень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Знаю, що через епідемію будівництво почалося значно пізніше запланованого і друга половина відділень вже має завершену проєктну документацію. Але вважаю, що треба прискоритися, наскільки це можливо. Ці відділення - не просто проєкти будівництва. Це життя і здоров'я наших людей", - підкреслив Зеленський під час селекторної наради з протидії поширенню коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз для хворих на COVID-19 виділені понад 63 тис. ліжок, понад 35 тис. з них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами більш 27 тис. ліжок. Також триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.

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