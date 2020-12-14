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Швидка добудова приймальних відділень - це питання життя і здоров'я людей, - Зеленський

Швидка добудова приймальних відділень - це питання життя і здоров'я людей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити будівництво нових приймальних відділень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Знаю, що через епідемію будівництво почалося значно пізніше запланованого і друга половина відділень вже має завершену проєктну документацію. Але вважаю, що треба прискоритися, наскільки це можливо. Ці відділення - не просто проєкти будівництва. Це життя і здоров'я наших людей", - підкреслив Зеленський під час селекторної наради з протидії поширенню коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз для хворих на COVID-19 виділені понад 63 тис. ліжок, понад 35 тис. з них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами більш 27 тис. ліжок. Також триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.

Також читайте: Кабмін направив 6 млрд грн у фонд боротьби з COVID-19 за рахунок економії бюджетних коштів

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Топ коментарі
+3
эти придурки ещё и строить что ли не начинали?
Только документация?
Я уже переболеть успел!!!
Когда он уже в отставку уйдет?
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14.12.2020 14:49
+3
Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного

от как єто понять? от шо оно несет?

В мире наоборот ускоренно строят медучреждения из-за епидемии а єтому - "помешало"?

А в дороги закатать миллиарди - не помешало... нет слов ...ля
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14.12.2020 14:57
+2
Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9967
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14.12.2020 14:44
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Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9967
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14.12.2020 14:44 Відповісти
Нарешті зє сцикло наркоманське вилізло.
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14.12.2020 14:44 Відповісти
эти придурки ещё и строить что ли не начинали?
Только документация?
Я уже переболеть успел!!!
Когда он уже в отставку уйдет?
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14.12.2020 14:49 Відповісти
Зебил, он никуда ни уйдет!
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14.12.2020 17:11 Відповісти
в приймальних відділеннях не лікують , там пацієнт перебуває 20-30 хвилин ! чи не сподобалось ,як прийняли в Феофанії ?
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14.12.2020 14:50 Відповісти
в селах если у тебя ковид- ложись и подыхай. Скроые тупо не едут - говорят везти некуда, мест нет.
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14.12.2020 15:39 Відповісти
И видосик можно забацать... Ремейк "Придорожного заведения" с названием "Придорожное отделение". Три в одном: видосик, дорога, отделение. Все, как любит "величайший".
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14.12.2020 14:52 Відповісти
к следующему лету настроят шалашей или беседок, там кислороду будет, хоть задохнись
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14.12.2020 14:52 Відповісти
Чого прокинувся? Не поспішай. Поспи.
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14.12.2020 14:57 Відповісти
Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного

от как єто понять? от шо оно несет?

В мире наоборот ускоренно строят медучреждения из-за епидемии а єтому - "помешало"?

А в дороги закатать миллиарди - не помешало... нет слов ...ля
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14.12.2020 14:57 Відповісти
Швидка добудова приймальних відділень - це питання життя і здоров'я людей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4230
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14.12.2020 14:59 Відповісти
турбожвачка ЗЕ
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14.12.2020 15:01 Відповісти
поясніть хто небудь шановні, цьому недоумкові, що це, потрібно було робити пів року тому..
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14.12.2020 15:27 Відповісти
Первый раз вижу ручной тормоз зелёного цвета 😁
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14.12.2020 15:29 Відповісти
Ще й з ароматами лайна.
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14.12.2020 16:31 Відповісти
Не приймальні відділення вирішують проблему лікування пацієнтів, а профільні відділення і лікарні, належним чином забезпечені відповідними силами і засобами.
Цей клоун вчергове бовкнув, аби бовкнути для піара.
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14.12.2020 16:42 Відповісти
Дебілізм вищої категорії! Якщо кварталівець не розуміє,що у приймальному відділенні хворий перебуває лише 20-30 хвилин при нормальній організації обстеження та вирішення питання - куди направити хворого,а основний процес лікування відбувається у профільних відділеннях любої лікарні,то далі говорити нема про що.Тому тих консультантів,що йому говорять про першочергове будівництво приймальних відділень,а не оснащення основних відділень,потрібно просто підвісити за Фаберже на кожному новому побудованому приймальному відділенні
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14.12.2020 18:01 Відповісти
 
 