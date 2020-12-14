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Жеребкування Ліги Європи: "Шахтар" зіграє в 1/16 із "Маккабі", а "Динамо" - з "Брюгге"

Жеребкування Ліги Європи:

Визначилися суперники футбольних клубів "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) у двоматчевих протистояннях в 1/16 Ліги Європи УЄФА.

Згідно із жеребкуванням у Ньоні в понеділок донецький "Шахтар" зіграє з ізраїльською "Маккабі" (Тель-Авів), а київське "Динамо" з бельгійським клубом "Брюгге", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шахтар" перший матч проведе в гостях, "Динамо" почне дуель у Києві.

Перші ігри відбудуться 18 лютого 2021 року, а матчі-відповіді - через тиждень, 25 лютого відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді зіграв внічию з міланським "Інтером" і продовжить виступ у Лізі Європи

Також за підсумками жеребкування відомо всі пари плей-офф, які мають такий вигляд:

Вольфсберг - Тоттенхем

Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед

Бенфіка - Арсенал

Црвена Звезда - Мілан

Антверпен - Рейнджерс

Славія Прага - Лестер

РБ Зальцбург - Вільярреал

Брага - Рома

Краснодар - Динамо Загреб

Янг Бойз - Байєр

Мольде - Хоффенхайм

Гранада - Наполі

Лілль - Аякс

Олімпіакос - ПСВ

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Топ коментарі
+5
Краще і не придумаєш... Відверто вдалий жереб, треба тепер не просрати як завжди (Динамо)
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14.12.2020 14:47
+3
можуть.. але з тих, хто міг бути у Динамо - 95 % команд взагалі непрохідні. А з Брюге 50 на 50
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14.12.2020 14:55
+2
Ну от і побачимо, на що здатен Містер - бо поки він не вражає... Хоча по ідеї мали б пройти, бо минулий чемпіонат Бельгії Брюге програло Генту, а Гент ми легко винесли!
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14.12.2020 14:51
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Краще і не придумаєш... Відверто вдалий жереб, треба тепер не просрати як завжди (Динамо)
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14.12.2020 14:47 Відповісти
Ну от і побачимо, на що здатен Містер - бо поки він не вражає... Хоча по ідеї мали б пройти, бо минулий чемпіонат Бельгії Брюге програло Генту, а Гент ми легко винесли!
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14.12.2020 14:51 Відповісти
вас певно фізруки вражали,регулярними вильотами на дальніх підступах
чи я щось пропустив і до нас Мессі перейшов грати.
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14.12.2020 16:26 Відповісти
Гент зараз на 12 му місці в лізі а Брюгге на 1 му до того ж Брюгге перемогло газпромовський сосуніт на виїзді це серйозний суперник для Динамо.
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14.12.2020 16:29 Відповісти
Прокляття "Динамо" це Суркіс, тут ніякий Містер не допоможе.
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14.12.2020 17:11 Відповісти
Ну при Лобановському Суркіс не заважав вигравати у Реала чи Барси!
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14.12.2020 23:08 Відповісти
та тут навіть Моуріньо постав, то він з такими гравцями, які є зараз в Динамо не вразить...
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14.12.2020 23:50 Відповісти
Маккабі , для Шахтаря - не проблема , але бельгійці для Динамо можуть нею стати . .
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14.12.2020 14:52 Відповісти
можуть.. але з тих, хто міг бути у Динамо - 95 % команд взагалі непрохідні. А з Брюге 50 на 50
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14.12.2020 14:55 Відповісти
Согласен.
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14.12.2020 14:52 Відповісти
Надо выигрывать
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14.12.2020 14:56 Відповісти
переїдуть у Київ та куплять Олімпійський
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14.12.2020 16:30 Відповісти
Соломон забьє два автогола і далі пройде Мпккабі!
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14.12.2020 15:34 Відповісти
Повезло с жеребьевкой что не попали на грандов ! Осталось только за малым - выиграть !!!
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14.12.2020 15:50 Відповісти
 
 