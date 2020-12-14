Жеребкування Ліги Європи: "Шахтар" зіграє в 1/16 із "Маккабі", а "Динамо" - з "Брюгге"
Визначилися суперники футбольних клубів "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) у двоматчевих протистояннях в 1/16 Ліги Європи УЄФА.
Згідно із жеребкуванням у Ньоні в понеділок донецький "Шахтар" зіграє з ізраїльською "Маккабі" (Тель-Авів), а київське "Динамо" з бельгійським клубом "Брюгге", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Шахтар" перший матч проведе в гостях, "Динамо" почне дуель у Києві.
Перші ігри відбудуться 18 лютого 2021 року, а матчі-відповіді - через тиждень, 25 лютого відповідно.
Також за підсумками жеребкування відомо всі пари плей-офф, які мають такий вигляд:
Вольфсберг - Тоттенхем
Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед
Бенфіка - Арсенал
Црвена Звезда - Мілан
Антверпен - Рейнджерс
Славія Прага - Лестер
РБ Зальцбург - Вільярреал
Брага - Рома
Краснодар - Динамо Загреб
Янг Бойз - Байєр
Мольде - Хоффенхайм
Гранада - Наполі
Лілль - Аякс
Олімпіакос - ПСВ
Будь ласка, зачекайте...
чи я щось пропустив і до нас Мессі перейшов грати.