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Новини Коронавірус і карантин
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Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей

Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку

Ситуація з коронавірусом напружена не тільки в Україні, але й у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш складних періодів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Ми в Україні перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб була можливість госпіталізації та отримання медичної допомоги, щоб їх урятували", - сказала Голубовська.

За її словами, Україна зараз перебуває в одному з найважчих періодів пандемії коронавірусу.

"В одному з найважчих періодів. Та це стосується не тільки України, але загалом і всіх країн. Подивіться, що відбувається у США. Я коли читаю їхні зведення, мені здається, там ще гірше, ніж у нас. У них, напевно, втричі менше лікарняних ліжок на 10 тис. населення, ніж у нас. Там хворі лежать у лікарняних каплицях, у гаражах – де тільки є якесь приміщення – усе зайнято хворими. Багато країн відкрили стадіони – усе так, як було 100 років тому. Нічого не змінилося в протидії таким хворобам", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду

За останню добу в Україні кількість випадків інфікування коронавірусом різко зменшилася порівняно з попередніми даними. Станом на ранок 14 грудня виявлено майже 6,5 тис. інфікованих

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Топ коментарі
+17
пол года назад как в воду смотрели

https://inforesist.org/oshibka-poroshenko-kotoruyu-ne-dopustit-zelenskij/ .....,эпидемия обязательно будет величественная. С нужным градусом пафоса. Чтобы - морги переполнены. Чтобы - врачи умирали героически на рабочем месте. Чтобы - тысячи больных на стадионе во временном госпитале. Чтобы один падал, а на его место становился другой - студент или интерн. Чтобы боялись даже из дома выйти, не говоря про парк. Желательно - угандошить экономику так, чтобы всё-таки хлебные карточки. Оптимально было бы, чтобы в каждой семье - похоронка.
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14.12.2020 14:53
+15
Алень сказал что всё ж стабилизировалось?
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14.12.2020 14:50
+14
Вот не надо вот это вот затевать. Степанов объявил стабилиздец, Зеленский взял под контроль.
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14.12.2020 14:51
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Алень сказал что всё ж стабилизировалось?
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14.12.2020 14:50 Відповісти
Ольга Голубовская дура такая не слышала речи преЗЕдента. Поэтому и "не в курсе".
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14.12.2020 15:14 Відповісти
приЗЕденыша
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14.12.2020 16:38 Відповісти
Вот не надо вот это вот затевать. Степанов объявил стабилиздец, Зеленский взял под контроль.
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14.12.2020 14:51 Відповісти
Да-да, видим. На улицах падают. Мёртвых хоронить некому. В больницах поножовщина за кислород.
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14.12.2020 14:52 Відповісти
пол года назад как в воду смотрели

https://inforesist.org/oshibka-poroshenko-kotoruyu-ne-dopustit-zelenskij/ .....,эпидемия обязательно будет величественная. С нужным градусом пафоса. Чтобы - морги переполнены. Чтобы - врачи умирали героически на рабочем месте. Чтобы - тысячи больных на стадионе во временном госпитале. Чтобы один падал, а на его место становился другой - студент или интерн. Чтобы боялись даже из дома выйти, не говоря про парк. Желательно - угандошить экономику так, чтобы всё-таки хлебные карточки. Оптимально было бы, чтобы в каждой семье - похоронка.
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14.12.2020 14:53 Відповісти
Что бы народ сделать рабами у его надо украсть "коррупционные"активы, (основные фонды,-заводы, природные ресурсы в том числе Землю, леса), но что бы украсть активы за копейки ,надо что бы активы упали в цене, для этого власть устраивают псевдо финансовый рынок депозитов и кредитов,не через биржу небольшими контрактам, скажем по 1 тыс. $,а через монополию банковской системы, подымают % ставку, выдуривают деньги из народа и бюджета ,апогей выкачки наступает, когда на рынке денеи заканчиваются и финансовая пирамида рушится, а для большего падения цен на гос.майно, нужна паника от болезней и побольше смертей, потому как говорит Зеленский:" Украина держава бідна і на кисень грошей в бюддеті не вистачає, тому, що треба заплатити кредиторам 13% в гривні в перерахунку на влюту, "зелену" е/е, яка в тричі дорожча ніж в Европі, на дороги своїм підряникам, замість плати за дороги з акцизу на паливо і покращення інвест клімату за рахунок пониження % ставки до % девальвації і фондового ринку", тому у народа і біда, тому, що не влада, а аферисти тупоголові, яки крадуть не з прибутків, коли економіка росте, а з збитків , коли економіку грабоять, грабують процентами і дефіціт бюджету, просто вредители и вороги.У народа є право обраты, але немає права відізвати, тому влада перетворюється на ворогів і у дежаві біда.
А щоб не було біди,народ повинен мати прави відзивати владу та обипати нову і так як можно частіше поки не викоринити останьніх аферістів вони ж і вороги.
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15.12.2020 04:40 Відповісти
"Я когда читаю их сводки, мне кажется, там еще хуже, чем у нас. У них, наверное, втрое меньше больничных коек на 10 тыс. населения, чем у нас. Источник: https://censor.net/ru/n3236822"

бо у нас більшість людей займається "самолікуванням" вдома,а у США якщо будеш так робити втратиш страховку.
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14.12.2020 14:53 Відповісти
То есть ДО этого момента ВЫ ЛЮДЕЙ НЕ СПАСАЛИ! Какая прелесть...
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14.12.2020 14:56 Відповісти
А хіба її намагалися стримувати?
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14.12.2020 15:03 Відповісти
"Главное -- дороги!"
(с) сами_знаете_кто
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14.12.2020 15:06 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html Зелена влада бреше і вбиває

Ви ж помітили, як в останні дні стрімко падає кількість нових випадків захворювань на ковід? Круто ж?
Насправді - ніт.

Якщо подивитись кількість госпіталізованих (а це показник, який не приховаєш, бо є офіційна статистика по кожній лікарні), то виявляється, що коли в Україні реєстрували 15 тис нових випадків захворювань, до лікарень потрапляло 1,7 тис людей. А в останні дні, коли реєструвалось по 10-12 тис нових випадків - в лікарні потрапляло вже по 3 тис людей щодня.
Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей - Цензор.НЕТ 7025
На графіку ви бачите співвідношення госпіталізацій до кількості реєстрацій нових хворих. Протягом досить тривалого часу воно стабільно перебувало на рівні 10-11%. Тобто кожен 10 зареєстрований випадок був важким, і людина потрапляла в лікарню. А 10 грудня ситуація кардинально змінилась, і тепер в середньому до лікарні потрапляє вже кожен 4-й.

Очевидно, що жодних причин для того, щоб вірус так несподівано збільшив частку важкого перебігу, немає.

А що відбувається насправід? А насправді люди хворіють все більше, бо до лікарень потрапляє ще більше людей. Влада ж замість того, щоб пояснити людям, що ситуація погіршується, робить все навпаки - демонструє нібито зменшення захворюваності. Така безглузда комунікація призводить до того, що люди розслабляються (ну вірус же ж відступає!), і починають нехтувати правилами безпеки.

Ускладнений доступ до тестів (ціна, час проведення і т.д.) зменшує кількість реєстрацій легких форм захворювань. І ці люди покашллюючи, з незначними болями в горлі чи що там ще в них виникає, ходять по вулицях, розносять бацилу.

Дивлячись на статистику, можна зробити висновок, що 30-32 тисячі нових реєстрацій хворих, про які влада на днях оголосила, як про поріг, після якого буде оголошенно локдаун, ми вже подолали. Адже при 3 тис госпіталізацій протягом 1 дня - це і є 30 тис реєстрацій нових хворих. Якщо рахувати нормально.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220323861981623&set=a.1082930708439 Maksym Savanevskyi
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14.12.2020 15:04 Відповісти
Так локдаун введи по самые не хочу, чтобы экономика Украины навернулась, начиная с ФОПов. Или просвистеть по страшнее для получения денег?
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14.12.2020 15:07 Відповісти
Ця пані не викликає в мене довіри. Забагато пустомельства в її словах. Фахівці, якщо вони не популісти, мають оперувати лише сухими фактами, а не емоціями.
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14.12.2020 15:13 Відповісти
не удивлюсь, если она скоро предложит Багатыреву на какой-нибудь пост. Медведчук так продвигает роасейскую вакцину и ее изготовление на АО Биотек (где Багатырева имела свои бабки)! Бегает по медвичуковским каналам и трындит, причем одна вода да еще и запугивает людей. а запугивает с одной целью - чтобы вакцинировались и конечно росейской вакциной.
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14.12.2020 20:13 Відповісти
Достали уже - это не эпидемия, это пандемия!!! Что ж вы пля понятия подменяете?
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14.12.2020 15:26 Відповісти
Що зелені с_ки робили дев'ять місяців???
Бабло пиляли???
Були гроші, був час, щоби підготуватись і все просрали...
Будь що перетворять на лайно...
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14.12.2020 15:28 Відповісти
количество зарегистрированных больных малое потому что гололёд и к ним не могла доехать скорая...
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14.12.2020 15:33 Відповісти
У нас 3 недели снижается "недельный" минимум.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Как это согласуется с заявлениями уважаемого врача ?????
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14.12.2020 15:35 Відповісти
Я смотрел эту Голубовскую по ТВ - набитая совковая бездарь. Преподавала у Богомольца. Рассадник коррупции. Это все равно шо пирамидки Гордона банки с водой от Чумака и Леня голубков в придачу. Поржать по приколу.
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14.12.2020 15:41 Відповісти
Супрунша хотела вообще оставить Украину без больниц.Но самое главное -врачи и медперсонал.Остальное можно купить ,приспособить,получить в кредит.Врачи - ресурс очень инерционный.Большинство ,кто лечит ковид- уже асы!В Павлограде мою родственницу с букетом сопутсвующих заболеваний спасли на раз.Спасибо! Мой родной Харьков стараниями Гепы - полная противоположность!!И Гепа - главный пример!Бардак в не только в Ковиде ,но и во всей харьковской медицине.Обезьяны в зоопарке более довольны ,чем больные.
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14.12.2020 15:42 Відповісти
Шо оклигала? Кликуша.
Да вчера видел как белые трамписты били чорных и блеклевсметера. Прям все в масках, ага, так бьют аж задыхаются. Но карантин соблюдают. А как иначе? Знают что о них Голубовская будет рассказывать.
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14.12.2020 15:43 Відповісти
Из серии: я боюсь, но боюсь бояться одна, давайте бояться вместе, сейчас я вам расскажу почему надо бояться. Как то мало верится в ее профессионализм. Кроме - караул, ничего конкретного. Гордимся, правда большим количеством больничных коек. Прямо, хоть памятник ставь больничной койке.
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14.12.2020 15:53 Відповісти
о так так - українська медсистема одна із найкращих у світу...- а тому всі "слуги" народу, у всі часи лукувались, та інше ТАМ...- закінчуючи кернесом...
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14.12.2020 16:20 Відповісти
НЕТ, украинцев лечат в больницах сопоставимых с Феофанией. Почему, если в нас так харашо, сама лечилась в частной больнице.
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14.12.2020 18:08 Відповісти
и врачей и медсестер которые уехали за границу или уволились!
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14.12.2020 19:58 Відповісти
А куда им было деваться поле закрытия инфекционных больниц, тубдиспансеров психиатрии и санэпидстанций? Мало того, что закрыли больницы, но и прекратили в вузах подготовку студентов по этим специальностям. У меня рядом с домом с домом закрытая больница где были терапия, хирургия, детское и боксированное инфекционное отделение, лаборатория. Чего проще было объявить направленную на профилактику заболеваний и признанную в мире систему Семашко анахронизмом, а взамен ввести "систему" Супрун направленную на геноцид своего народа.
Воистину, https://stihi.ru/2008/08/12/558 ч то имеем не храним, а потерявши плачем.
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15.12.2020 07:45 Відповісти
Статисика,яку нам вішає на вуха МОЗ при щоденних брифінгах не підлягає ніякій критиці до законів статистики .Так,якщо проаналізувпати показники захворюваності від кількості проведених лабораторних досліджень змінюється в період з 10 до 14.12.2020 року від 20 до 25,2 відсотка,в тому числі від обстежень на ПЛР з 32,4 до 31.6% за вказаний період.Тому наш Міністр повинен говорити не про абсолютні цифри захворівших і кількості проведених лабораторних досліджень,а про якесь співвідношенняі не розраховувати на дураків,особливо серед фахівців ліквідованої служби,яка займалась дійсно статистикою інфекційної захворюваності серед населення України!
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14.12.2020 18:24 Відповісти
на хуікє агня.
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14.12.2020 20:50 Відповісти
В отличии от украинских огнеборцев с короновирусным фондом, нормальная власть в нормальных странах ещё в марте начала делать, а не пиарить цирк, как в Санжарах.
Госпиталь в выставочном центре ExCel London, созданный всего за 9 дней, стал первым в серии запланированных больниц типа Найтингейл.
Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей - Цензор.НЕТ 2757

Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей - Цензор.НЕТ 459

Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей - Цензор.НЕТ 179

Проще на асфальте тырить и играть роль диктора, каждый день озвучивая статистику с потолка. Скоро вакцинами торговать начнут - прийдётся поднапрячься, чтобы свой кусок левых доходов урвать)))))
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15.12.2020 02:04 Відповісти
У "Слуг" и "избранников" народа беды нет,- у их все хорошо,"жныва"-принятие бюджета и еще Феофания ********,- они делят народный бюджет и заработанные народом тяжелым трудом деньги для образования, медицыны, армии, в место этого они берут деньги для себя, и воруют , отмывая их через хитроумные схемы ,используя служебное положение вместе с НБУ и Мин.фином на кабальных % для народа по кредитам государства, не одна цивилизованная страна в мире не выплачивает в среднем 13% в пересчете на твердую валюту,переплачивая на суме долга в 85 миллард. $ при предложении на рынке депозитов в валюте до 2%, в результате Украина из за такого правления переплатила , как минимум 10% или 8, 5 миллрд.в год, что за 5 лет составит , как минимум 40 миллиардов $, вот над чем надо было думать власти, а не говорить, что страна бідна і для народа нема грошей , кроме того, подымая % ставку и убивая инвет климат, а значит спрос и производство товаров и услуг, рабочие места,- власть в лице НБУ и Мин.фина с согласия ВР и Президента, на схемах с манипуляциями с курсом гривны и доходностью ОВГЗ, страна как минимум столько же потеряла роста ВВП , который в 20 году мог быть на 40 мииллиардов $ больше , что дало бы дополнительно 1/3 для бюддета.
Но бюджет не растет , потому, что у депутатов "жныва",и им не болит беда потому, чужое, мы с этими разные, потому денег в бюджете на людей не хватает.Народ их как принял на работу, а в ответ вредительство, тупость и вражд, пора отзывать, дргого выхода нет .
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15.12.2020 03:43 Відповісти
 
 