Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей
Ситуація з коронавірусом напружена не тільки в Україні, але й у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш складних періодів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню "Обозреватель".
"Ми в Україні перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб була можливість госпіталізації та отримання медичної допомоги, щоб їх урятували", - сказала Голубовська.
За її словами, Україна зараз перебуває в одному з найважчих періодів пандемії коронавірусу.
"В одному з найважчих періодів. Та це стосується не тільки України, але загалом і всіх країн. Подивіться, що відбувається у США. Я коли читаю їхні зведення, мені здається, там ще гірше, ніж у нас. У них, напевно, втричі менше лікарняних ліжок на 10 тис. населення, ніж у нас. Там хворі лежать у лікарняних каплицях, у гаражах – де тільки є якесь приміщення – усе зайнято хворими. Багато країн відкрили стадіони – усе так, як було 100 років тому. Нічого не змінилося в протидії таким хворобам", - зазначила вона.
За останню добу в Україні кількість випадків інфікування коронавірусом різко зменшилася порівняно з попередніми даними. Станом на ранок 14 грудня виявлено майже 6,5 тис. інфікованих
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дура такаяне слышала речи преЗЕдента. Поэтому и "не в курсе".
https://inforesist.org/oshibka-poroshenko-kotoruyu-ne-dopustit-zelenskij/ .....,эпидемия обязательно будет величественная. С нужным градусом пафоса. Чтобы - морги переполнены. Чтобы - врачи умирали героически на рабочем месте. Чтобы - тысячи больных на стадионе во временном госпитале. Чтобы один падал, а на его место становился другой - студент или интерн. Чтобы боялись даже из дома выйти, не говоря про парк. Желательно - угандошить экономику так, чтобы всё-таки хлебные карточки. Оптимально было бы, чтобы в каждой семье - похоронка.
А щоб не було біди,народ повинен мати прави відзивати владу та обипати нову і так як можно частіше поки не викоринити останьніх аферістів вони ж і вороги.
бо у нас більшість людей займається "самолікуванням" вдома,а у США якщо будеш так робити втратиш страховку.
(с) сами_знаете_кто
Ви ж помітили, як в останні дні стрімко падає кількість нових випадків захворювань на ковід? Круто ж?
Насправді - ніт.
Якщо подивитись кількість госпіталізованих (а це показник, який не приховаєш, бо є офіційна статистика по кожній лікарні), то виявляється, що коли в Україні реєстрували 15 тис нових випадків захворювань, до лікарень потрапляло 1,7 тис людей. А в останні дні, коли реєструвалось по 10-12 тис нових випадків - в лікарні потрапляло вже по 3 тис людей щодня.
На графіку ви бачите співвідношення госпіталізацій до кількості реєстрацій нових хворих. Протягом досить тривалого часу воно стабільно перебувало на рівні 10-11%. Тобто кожен 10 зареєстрований випадок був важким, і людина потрапляла в лікарню. А 10 грудня ситуація кардинально змінилась, і тепер в середньому до лікарні потрапляє вже кожен 4-й.
Очевидно, що жодних причин для того, щоб вірус так несподівано збільшив частку важкого перебігу, немає.
А що відбувається насправід? А насправді люди хворіють все більше, бо до лікарень потрапляє ще більше людей. Влада ж замість того, щоб пояснити людям, що ситуація погіршується, робить все навпаки - демонструє нібито зменшення захворюваності. Така безглузда комунікація призводить до того, що люди розслабляються (ну вірус же ж відступає!), і починають нехтувати правилами безпеки.
Ускладнений доступ до тестів (ціна, час проведення і т.д.) зменшує кількість реєстрацій легких форм захворювань. І ці люди покашллюючи, з незначними болями в горлі чи що там ще в них виникає, ходять по вулицях, розносять бацилу.
Дивлячись на статистику, можна зробити висновок, що 30-32 тисячі нових реєстрацій хворих, про які влада на днях оголосила, як про поріг, після якого буде оголошенно локдаун, ми вже подолали. Адже при 3 тис госпіталізацій протягом 1 дня - це і є 30 тис реєстрацій нових хворих. Якщо рахувати нормально.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220323861981623&set=a.1082930708439 Maksym Savanevskyi
Бабло пиляли???
Були гроші, був час, щоби підготуватись і все просрали...
Будь що перетворять на лайно...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Как это согласуется с заявлениями уважаемого врача ?????
Да вчера видел как белые трамписты били чорных и блеклевсметера. Прям все в масках, ага, так бьют аж задыхаются. Но карантин соблюдают. А как иначе? Знают что о них Голубовская будет рассказывать.
Воистину, https://stihi.ru/2008/08/12/558 ч то имеем не храним, а потерявши плачем.
Госпиталь в выставочном центре ExCel London, созданный всего за 9 дней, стал первым в серии запланированных больниц типа Найтингейл.
Проще на асфальте тырить и играть роль диктора, каждый день озвучивая статистику с потолка. Скоро вакцинами торговать начнут - прийдётся поднапрячься, чтобы свой кусок левых доходов урвать)))))
Но бюджет не растет , потому, что у депутатов "жныва",и им не болит беда потому, чужое, мы с этими разные, потому денег в бюджете на людей не хватает.Народ их как принял на работу, а в ответ вредительство, тупость и вражд, пора отзывать, дргого выхода нет .