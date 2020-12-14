Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей

Ситуація з коронавірусом напружена не тільки в Україні, але й у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш складних періодів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Ми в Україні перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб була можливість госпіталізації та отримання медичної допомоги, щоб їх урятували", - сказала Голубовська.

За її словами, Україна зараз перебуває в одному з найважчих періодів пандемії коронавірусу.

"В одному з найважчих періодів. Та це стосується не тільки України, але загалом і всіх країн. Подивіться, що відбувається у США. Я коли читаю їхні зведення, мені здається, там ще гірше, ніж у нас. У них, напевно, втричі менше лікарняних ліжок на 10 тис. населення, ніж у нас. Там хворі лежать у лікарняних каплицях, у гаражах – де тільки є якесь приміщення – усе зайнято хворими. Багато країн відкрили стадіони – усе так, як було 100 років тому. Нічого не змінилося в протидії таким хворобам", - зазначила вона.

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За останню добу в Україні кількість випадків інфікування коронавірусом різко зменшилася порівняно з попередніми даними. Станом на ранок 14 грудня виявлено майже 6,5 тис. інфікованих