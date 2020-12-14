Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький

Новорічну зірку для головної ялинки України в центрі Києва зараз виготовляють і намагатимуться все зробити до 19 грудня. Вона буде восьмикутною, хоча були пропозиції зробити її і п'яти-, і шестикутною.

Про це повідомив в ефірі "Громадського радіо" Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, який уже кілька років організовує новорічні свята в столиці, передає Цензор.НЕТ.

"Коли вона буде готова, важко спрогнозувати, оскільки все вийшло поза планом і спонтанно все важко змінити, але ми все зробимо, щоб до 19 грудня на відкриття ялинки все встигнути", - зазначив Добруцький.

Він також додав, що капелюх, який розкритикувала частина суспільства, і який зняли, згідно з тематичним задумом проєкту був казковим, оскільки однією із тематик, яку запропонували громадськості організатори, є тематика "Казковий ліс" із чарівними героями для дітей.

"Цього року громадськості запропонували три тематики цього року: "Кристали" біля арки Дружби народів, "Петриківський розпис" на Контрактовій площі і "Казковий ліс" з казковими героями на Софіївській площі, де вперше мала би бути головна ялинка для дітей у новому вбранні. Це просто творчий проєкт і все. Те, що кожен бачив, це вже їхні особисті фантазії. Саме тому цей капелюх за задумом теми про казковий ліс був чарівним, а не відьмацьким, як дехто інтерпретує", - додав організатор.

На думку Добруцького не варто також пов’язувати Різдво і ялинку, адже ялинка - це просто атмосфера свята, а не символ Різдва. Традиція ставити ялинку прийшла до нас з часів Петра Першого, з Голландії, Німеччини.

"Це казка для дітей, творчість, і її слід було так і сприйняти. Але через цей капелюх думки розділилися, на жаль. А тему казковості треба було б довести до логічного кінця. А так сьогодні ми зупинили весь процес, ілюмінацію, багато героїв тематичних було зроблено за задумом. Незрозуміло, як ставити з ними фотозони і як тепер їх сприйме суспільство, коли воно "накручене", до того ж, ще й церквою. Словом, ламається загальний концепт задуму", - додав він.

Добруцький додав, що витрати на облаштування свята невеликі - це максимум 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, з головної ялинки Києва та України на Софійській площі у Києві зняли "казкового капелюха". Він викликав неоднозначну реакцію серед жителів столиці. Також його розкритикували в ПЦУ.

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