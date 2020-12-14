Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький
Новорічну зірку для головної ялинки України в центрі Києва зараз виготовляють і намагатимуться все зробити до 19 грудня. Вона буде восьмикутною, хоча були пропозиції зробити її і п'яти-, і шестикутною.
Про це повідомив в ефірі "Громадського радіо" Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, який уже кілька років організовує новорічні свята в столиці, передає Цензор.НЕТ.
"Коли вона буде готова, важко спрогнозувати, оскільки все вийшло поза планом і спонтанно все важко змінити, але ми все зробимо, щоб до 19 грудня на відкриття ялинки все встигнути", - зазначив Добруцький.
Він також додав, що капелюх, який розкритикувала частина суспільства, і який зняли, згідно з тематичним задумом проєкту був казковим, оскільки однією із тематик, яку запропонували громадськості організатори, є тематика "Казковий ліс" із чарівними героями для дітей.
"Цього року громадськості запропонували три тематики цього року: "Кристали" біля арки Дружби народів, "Петриківський розпис" на Контрактовій площі і "Казковий ліс" з казковими героями на Софіївській площі, де вперше мала би бути головна ялинка для дітей у новому вбранні. Це просто творчий проєкт і все. Те, що кожен бачив, це вже їхні особисті фантазії. Саме тому цей капелюх за задумом теми про казковий ліс був чарівним, а не відьмацьким, як дехто інтерпретує", - додав організатор.
На думку Добруцького не варто також пов’язувати Різдво і ялинку, адже ялинка - це просто атмосфера свята, а не символ Різдва. Традиція ставити ялинку прийшла до нас з часів Петра Першого, з Голландії, Німеччини.
"Це казка для дітей, творчість, і її слід було так і сприйняти. Але через цей капелюх думки розділилися, на жаль. А тему казковості треба було б довести до логічного кінця. А так сьогодні ми зупинили весь процес, ілюмінацію, багато героїв тематичних було зроблено за задумом. Незрозуміло, як ставити з ними фотозони і як тепер їх сприйме суспільство, коли воно "накручене", до того ж, ще й церквою. Словом, ламається загальний концепт задуму", - додав він.
Добруцький додав, що витрати на облаштування свята невеликі - це максимум 200 тисяч гривень.
Нагадаємо, з головної ялинки Києва та України на Софійській площі у Києві зняли "казкового капелюха". Він викликав неоднозначну реакцію серед жителів столиці. Також його розкритикували в ПЦУ.
Будь ласка, зачекайте...
Надо ставить белую или желтую звезду...красная звезда это свермассивный гигигант на кануне своего разрушения....
Желтая или белая символ развития и движения вверх...
Кстати как тебе такая штучка
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Где возвестила? в иудейской провинции Галилея?
Разве вы не возмущались бы, если бы была 5-конечная?
Это традиционная рождественская звезда.
Те ж саме стосується і восьмикінечної зірки...
(Між іншим, глянь на погони поліції, і порахуй, скільки променів на їх зірочках...
а первыми словами были " Дави активиста"
звезда где была? на небе ну никак не на пальме. тебе звезд мало?
пальмами его встречали когда? в момент рождения?
А комментаторы ликуют
Восьмиконечная - символ Божьей Матери, неповинования на зоне, символ религии Удмуртов.
Восьмиугольная - мусульманский "Руб аль-хизб".
того ,что такое Рождественские праздники. Безусловно , главную ёлку страны
должна украшать восьмиугольная ,путеводная Звезда Рождества .
Подписываюсь под словами священника ПЦУ Ивана Сидора :
"Утром ,в день памяти апостола Андрея Первозванного ,с главной
ёлки страны сняли шляпу.
Прекрасный праздник здравого смысла ! ".
Детальніше читайте на УНІАН: https://religions.unian.ua/religinossociety/591856-za-vifleemskoyu-zirkoyu-tam-de-narodivsya-spasitel-svitu.html
нашего пути,любви Бога и существования мира.
Что бы угодить всем надо ставить 7-ми угольную.
І ця людина вже не перший рік влаштовує Різдвяні свята для киян? Він узагалі не розуміє, що́ він робить? Спитайте в нього, що таке Вифлеємська зірка і чим вона відрізняється від відьомського капелюха.