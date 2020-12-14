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Київ (19120) Новий рік (551) Різдво (262) ялинка (114)

Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький

Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький

Новорічну зірку для головної ялинки України в центрі Києва зараз виготовляють і намагатимуться все зробити до 19 грудня. Вона буде восьмикутною, хоча були пропозиції зробити її і п'яти-, і шестикутною.

Про це повідомив в ефірі "Громадського радіо" Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, який уже кілька років організовує новорічні свята в столиці, передає Цензор.НЕТ.

"Коли вона буде готова, важко спрогнозувати, оскільки все вийшло поза планом і спонтанно все важко змінити, але ми все зробимо, щоб до 19 грудня на відкриття ялинки все встигнути", - зазначив Добруцький.

Він також додав, що капелюх, який розкритикувала частина суспільства, і який зняли, згідно з тематичним задумом проєкту був казковим, оскільки однією із тематик, яку запропонували громадськості організатори, є тематика "Казковий ліс" із чарівними героями для дітей.

"Цього року громадськості запропонували три тематики цього року: "Кристали" біля арки Дружби народів, "Петриківський розпис" на Контрактовій площі і "Казковий ліс" з казковими героями на Софіївській площі, де вперше мала би бути головна ялинка для дітей у новому вбранні. Це просто творчий проєкт і все. Те, що кожен бачив, це вже їхні особисті фантазії. Саме тому цей капелюх за задумом теми про казковий ліс був чарівним, а не відьмацьким, як дехто інтерпретує", - додав організатор.

На думку Добруцького не варто також пов’язувати Різдво і ялинку, адже ялинка - це просто атмосфера свята, а не символ Різдва. Традиція ставити ялинку прийшла до нас з часів Петра Першого, з Голландії, Німеччини.

"Це казка для дітей, творчість, і її слід було так і сприйняти. Але через цей капелюх думки розділилися, на жаль. А тему казковості треба було б довести до логічного кінця. А так сьогодні ми зупинили весь процес, ілюмінацію, багато героїв тематичних було зроблено за задумом. Незрозуміло, як ставити з ними фотозони і як тепер їх сприйме суспільство, коли воно "накручене", до того ж, ще й церквою. Словом, ламається загальний концепт задуму", - додав він.

Добруцький додав, що витрати на облаштування свята невеликі - це максимум 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, з головної ялинки Києва та України на Софійській площі у Києві зняли "казкового капелюха". Він викликав неоднозначну реакцію серед жителів столиці. Також його розкритикували в ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві відкриють 178 легальних пунктів із продажу живих ялинок

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Топ коментарі
+19
я себе для елки вырезал из пластика трезуб . покрасил под золото и подсветил светодиодами . лет пять-шесть пользуюсь
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14.12.2020 14:55
+14
Звезда и не шестиугольная. антисемитизм в его чистейшем проявлении. Безобразие.
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14.12.2020 14:54
+13
Новогодняя звезда - это совковая пятиконечная. А восьмиконечная - рожденственская.
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14.12.2020 14:53
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Новогодняя звезда - это совковая пятиконечная. А восьмиконечная - рожденственская.
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14.12.2020 14:53 Відповісти
Но будут ставить восьмиугольную.
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14.12.2020 14:56 Відповісти
Єдиний розумний коментар...
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14.12.2020 15:08 Відповісти
А американская звезда какая?
Надо ставить белую или желтую звезду...красная звезда это свермассивный гигигант на кануне своего разрушения....
Желтая или белая символ развития и движения вверх...
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14.12.2020 18:42 Відповісти
восьмиконечная это арабский символ...тот же семитский..
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14.12.2020 18:43 Відповісти
"Дурний ти, що сало без хліба...". Подивися на прапор Хмельницького, і порахуй промені у зірки на ньому... Євреї вважають Хмельницького предтечею і провідником Холокосту. То чого ж на його прапорі "юдейський" символ?!... Восьмикінечна зірка - "віфлеємська", що возвістила народження Христа. Це чисто християнський символ, старіший, ніж "розп"яття"... І де ви, такі неуки, беретеся? По клавіатурі тарабанить навчилися, а думать - ні...
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14.12.2020 19:06 Відповісти
До 19 века гексаграма употреблялась очень часто в том числе и среди арабов....перестали ее употреблять после того как она стала символов сионистов...
Кстати как тебе такая штучка
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 4898
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14.12.2020 20:56 Відповісти
Восьмикінечна зірка - "віфлеємська", що возвістила народження Христа.

========
Где возвестила? в иудейской провинции Галилея?
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14.12.2020 20:58 Відповісти
Ні, у Хацепетовці...
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14.12.2020 21:02 Відповісти
Мы в Европу или в Совок?
Разве вы не возмущались бы, если бы была 5-конечная?
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14.12.2020 15:09 Відповісти
На американском флаге скольки-конечные?
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14.12.2020 23:52 Відповісти
отбывающие наказания преступники, негативно относящиеся к режиму содержания, делают себе татуировки с восьмиконечной звездой (неофициально называемой «дави активиста») (с)
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14.12.2020 15:20 Відповісти
Плевать нам на уголовников и на все их понятия вместе взятые. Не хватало еще внимание обращать на то, что эти недолюди себе нафантазировали.
Это традиционная рождественская звезда.
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14.12.2020 16:17 Відповісти
Не вистачало ще зірки Давида. В Євреїні і таке може статись.
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14.12.2020 18:22 Відповісти
До чого тут ваша зірка давіда до 8-кінцевої зірки?
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14.12.2020 18:35 Відповісти
Я мала на увазі зовсім не різдвяну 8, а 6 - кінцеву зірку, яка, як каже Добруцький, теж пропонуваласъ. Могли і її обрати. Слава Богові, що ні.
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14.12.2020 22:43 Відповісти
"Сва́стика (символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти - приветствие, пожелание удачи, благоденствие, от सु, су - «добро, благо» и अस्ति, асти - «есть, быть») - крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся») либо по часовой стрелке, либо против неё...". Що зробили з нею гітлерівські "гопники"?

Те ж саме стосується і восьмикінечної зірки...
(Між іншим, глянь на погони поліції, і порахуй, скільки променів на їх зірочках...
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14.12.2020 21:26 Відповісти
Ми врятовані!
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14.12.2020 14:54 Відповісти
Звезда и не шестиугольная. антисемитизм в его чистейшем проявлении. Безобразие.
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14.12.2020 14:54 Відповісти
а куда шляпу дели? больно уж вдохновляющее было изделие, а звезду то случайно не из латекса пилить будут?
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14.12.2020 14:55 Відповісти
Шляпу на банкову, для дебільних інновацій зешобли.
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14.12.2020 15:26 Відповісти
я себе для елки вырезал из пластика трезуб . покрасил под золото и подсветил светодиодами . лет пять-шесть пользуюсь
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14.12.2020 14:55 Відповісти
Красава! Но в нашем положении- такое не канает. Будет звезда давида на йолке. Так мудрый нарид решил,еще в апреле 2019ого...
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14.12.2020 14:58 Відповісти
Звезда Давида пяти, шести или восьмиконечная?
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14.12.2020 14:59 Відповісти
Вы зебила спрашиваете?
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14.12.2020 17:10 Відповісти
Шести.
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14.12.2020 18:23 Відповісти
Да вы как совок с политическим подтекстом в религиозные торжества.
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14.12.2020 14:58 Відповісти
от тебя иного комента и не ожидал
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14.12.2020 15:00 Відповісти
У американцев взял - с рождеством без политики. У религии нет политики и наций, а только Бог.
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14.12.2020 15:13 Відповісти
а при чем тут политика и национальный символ ? я же не деда Мороза с лицом Пороха ставлю . политика и политики сиюминутны а Родина она навсегда
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14.12.2020 16:59 Відповісти
А у меня маленький флаг Украины вместо наконечника на йолке...уже лет пять-шесть...
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14.12.2020 14:59 Відповісти
Удавись скот...это тебе точно поможет...
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14.12.2020 15:52 Відповісти
В Днепре на главной елке герб города. очень органично смотрится. и правильно
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14.12.2020 15:00 Відповісти
Ага, Христос родился под гербом Днепра.
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14.12.2020 15:20 Відповісти
нет мля. под елкой он родился
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14.12.2020 15:22 Відповісти
под гербом Удмуртии, Чувашии и Мордовии

Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 6513
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 2539
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 3766
а первыми словами были " Дави активиста"
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 6324
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14.12.2020 15:36 Відповісти
По звездой небесной, а не под гербом. Ель единственное зеленое дерево символ пальмовых веток, которыми встречали Христа, неуч атеист.
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14.12.2020 16:22 Відповісти
ты так сказал будто "атеист" это ругательство
звезда где была? на небе ну никак не на пальме. тебе звезд мало?
пальмами его встречали когда? в момент рождения?
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14.12.2020 16:34 Відповісти
над елкой!!
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14.12.2020 23:29 Відповісти
НАД!
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14.12.2020 23:30 Відповісти
Новогоднюю звезду для главной елки Украины уже изготавливают, она будет восьмиугольной, - Добруцкий - Цензор.НЕТ 16
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14.12.2020 15:01 Відповісти
Харошая у тебя йолк
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14.12.2020 15:11 Відповісти
зеленожопых дегенератов видно по ходу мыслей
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14.12.2020 15:45 Відповісти
угу. все по шаблону
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14.12.2020 15:54 Відповісти
Не,то у него йолк по вызову
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14.12.2020 15:47 Відповісти
додик ты гей?
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14.12.2020 15:55 Відповісти
Он пидагог...😃
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14.12.2020 15:57 Відповісти
а может кипу одеть*
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14.12.2020 15:02 Відповісти
Меня наиболее впечатлил вариант "сказочный лес со сказочными долбое-ми" 😁
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14.12.2020 15:06 Відповісти
Хоча б проектантов знову не накрило, як минулого разу, а хто выдшкодує шляпокляк
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14.12.2020 15:07 Відповісти
цуко! звезда восьмиугольная квадратной окружности.
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 6798
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14.12.2020 15:10 Відповісти
Хорошо смотрелись бы на елке Зе и его команда ...ногами вверх))
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14.12.2020 15:10 Відповісти
Правильный ответ:с болтающими свободно висячими ногами
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14.12.2020 15:46 Відповісти
Согласен с Вами полностью....Но, это была моя идея, а Вы написали её первым....Крепление ёлочных украшений Вы предполагаете за горло?
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14.12.2020 16:19 Відповісти
...у игрушек горла нет, а только "хвостик" на "ниточке"
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14.12.2020 16:53 Відповісти
для креативу - за яйця.
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18.12.2020 08:04 Відповісти
не лес сказочный а вы сказочные и далее по тексту
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14.12.2020 15:13 Відповісти
эскиз:
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 9911
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14.12.2020 15:17 Відповісти
кому вообще пришла идея так радикально менять стиль который имеет признаки традиции, это непрофессионализм, как с новым сайтом... и шляпа в таком виде малознакома в нашей культуре и вообще нафига из елки делать чучело
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14.12.2020 15:17 Відповісти
а нафига из Дня Независимости делать шапито?
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14.12.2020 15:19 Відповісти
Тим , хто поставив шляпу повна дупа.
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14.12.2020 15:27 Відповісти
Що за тупість? Символ п'ятикутної зірки існував задовго до появи не лише СРСР, а й самих москалів. Якщо відмовлятись від усього, що москалі накрали з інших культур - мало що залишиться.
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14.12.2020 15:33 Відповісти
Вот и я говорю - тупость
А комментаторы ликуют
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14.12.2020 19:11 Відповісти
Все лучше, чем шляпа из этого мерзкого ГарриПоттера. Они бы еще ведьму на верхушку насадили.
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14.12.2020 15:25 Відповісти
не-не. на шпиле должен сидеть найвеличнейший.
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14.12.2020 15:30 Відповісти
В сраку и плашмя...после бутылки залетит со свистом...😃
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14.12.2020 15:55 Відповісти
Не не пробовал...это подходит только таким скотам как ты...так что увы и ах...
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14.12.2020 15:59 Відповісти
Как от куда? Из инета... Все знают что винторогим скотам бутылками сраки разрабатывают специально для того что звизда пятиконечная со свистом проходила....плашмя...😃
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14.12.2020 16:06 Відповісти
Вобще то раньше был праздник Коляды-молодого Солнца.Это астрономическое явление.Украшали изображением Солнца.А Рожество,Иисуса,звезду уже потом примазали,шоб подменить историю.Люди ведь празднуют,помнят эту дату-так пускай празднуют,но под другой вывеской.
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14.12.2020 15:34 Відповісти
к февралю сделают
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14.12.2020 15:38 Відповісти
Восьмиугольная звезда?
Восьмиконечная - символ Божьей Матери, неповинования на зоне, символ религии Удмуртов.
Восьмиугольная - мусульманский "Руб аль-хизб".
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14.12.2020 15:43 Відповісти
" Концепт замысла " от Добруцкого говорит о полном непонимание этого человека
того ,что такое Рождественские праздники. Безусловно , главную ёлку страны
должна украшать восьмиугольная ,путеводная Звезда Рождества .
Подписываюсь под словами священника ПЦУ Ивана Сидора :
"Утром ,в день памяти апостола Андрея Первозванного ,с главной
ёлки страны сняли шляпу.
Прекрасный праздник здравого смысла ! ".
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14.12.2020 15:43 Відповісти
Від Вифлеємської зірки виходить 14 променів, згідно з родоводом Ісуса Христа.

Детальніше читайте на УНІАН: https://religions.unian.ua/religinossociety/591856-za-vifleemskoyu-zirkoyu-tam-de-narodivsya-spasitel-svitu.html
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14.12.2020 15:45 Відповісти
а проектно изыскательские работы провели, а проектно сметную документацию утвердили, субподрядчиков не забыли привлечь? И тендер обязательно тендер.
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14.12.2020 15:51 Відповісти
Число восемь в повёрнутом на 90 градусов положении означает бесконечность
нашего пути,любви Бога и существования мира.
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14.12.2020 16:00 Відповісти
Где конкурс с привлечением магистров херальдики? Где народное обсуждение? Требую включить вопрос о количестве лучей звезды в следующие "5 вопросов Зеленского"!
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14.12.2020 16:00 Відповісти
некошерно...должна быть гексаграмма
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14.12.2020 16:46 Відповісти
А почему не 6-ти угольная???
Что бы угодить всем надо ставить 7-ми угольную.
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14.12.2020 18:30 Відповісти
Лучше бы поставили 4-ри угольную НАТО, было бы круто.
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14.12.2020 18:31 Відповісти
«елка - это просто атмосфера праздника, а не символ Рождества»
І ця людина вже не перший рік влаштовує Різдвяні свята для киян? Він узагалі не розуміє, що́ він робить? Спитайте в нього, що таке Вифлеємська зірка і чим вона відрізняється від відьомського капелюха.
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14.12.2020 18:32 Відповісти
Но ШЛЯПА это была полная дупа.
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14.12.2020 18:33 Відповісти
Дайте имя кто посоветовал эту шляпу, Украина хочет увидеть этого героя.
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14.12.2020 18:35 Відповісти
Звезда восьмиконечная - ну хоть это радует.
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14.12.2020 22:13 Відповісти
 
 