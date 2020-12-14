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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш тяжкого перебігу. Під "прицілом" люди до 30 років, - Голубовська

COVID-19 постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш тяжкого перебігу. Під

В Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтів із коронавірусною інфекцією віком до 30 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

За її словами, ще два місяці тому такої ситуації в країні не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш важкого перебігу.

"Ситуація напружена не тільки в Україні, але і у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш важких періодів. Навантаження на систему охорони здоров'я колосальне, хворих дуже багато. Збільшується кількість важких хворих, до того ж до 30 років. Два місяці тому такого ще не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш важкого перебігу", - повідомила лікарка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи мають важкі хворі до 30 років супутні захворювання, вона зазначила, що серед цієї групи бувають відносно здорові люди: "Наприклад, невелика надлишкова маса тіла, буває немає жодних видимих ​​захворювань. Багато що залежить від нашої генетики, але взагалі, розвиток інфекційного захворювання залежить від дози збудника, його вірулентності та реакції імунітету на нього. Це дуже складна взаємодія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей

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Топ коментарі
+5
Койки заполнены на 50%. Тока ложить больных некуда. От такая зеленая статистика
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14.12.2020 15:51
+4
Зайдите в любую инфекционную больницу и своими глазами увидите кто наперсточник, а кто и тянет на звание ********.
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14.12.2020 15:25
+4
https://censor.net/ru/user/455358 Любая инфекционная больница забита, в период, когда население болеет сезонными заболеваниями- гриппом, ОРВИ и пр.
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14.12.2020 15:35
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старші вже перехворіли ?
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14.12.2020 15:22 Відповісти
Вірусу все одно кого їсти. Тож постраждають всі.
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14.12.2020 15:23 Відповісти
З'їв білку,з'їв котика.В,сі були добрими знайомими
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14.12.2020 15:39 Відповісти
Одни статистику малюют шо у нас заболеваемость в три раза уменьшилась за неделю. Другая рассказивает про увеличение. Как вас понять?
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14.12.2020 15:24 Відповісти
Зайдите в любую инфекционную больницу и своими глазами увидите кто наперсточник, а кто и тянет на звание ********.
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14.12.2020 15:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/455358 Любая инфекционная больница забита, в период, когда население болеет сезонными заболеваниями- гриппом, ОРВИ и пр.
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14.12.2020 15:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479935 Это не так.
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14.12.2020 15:56 Відповісти
Я за 30 лет не помню, чтобы морги в Запорожье были так забиты.
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14.12.2020 16:04 Відповісти
Смертность в Украине в 2020 году ниже, чем в прошлом - Госстат

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903480-smertnist-v-********-u-2020-rotsi-nizhcha-nizh-torik-derzhstat
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14.12.2020 17:46 Відповісти
Таким я предлагаю: когда врачи станут лечить от ковида, отказаться и заставить лечить от гриппа. Чисто из протеста! ))
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18.03.2021 17:28 Відповісти
А как туда попасть, если даже больным в основном отказывают?
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14.12.2020 15:45 Відповісти
Госбольницы всегда держат в таком количестве, что бы они были заполнены. При этом есть протоколы, кого госпитализировать а кого нет
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14.12.2020 16:05 Відповісти
Сегодня ровно 2 недели, как она заболела. Шо, еще не вычухалась?
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14.12.2020 15:25 Відповісти
У некоторых последствия ковида по 6-8 месяцев длятся. 2 недели это условный срок болезни, с ковидом он бесполезен.
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18.03.2021 17:32 Відповісти
Квартал на гастролях.
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14.12.2020 15:38 Відповісти
Ясно. Медицина как наука не может объяснить. Здравоохранение как отрасль хозяйства не может сделать. Но деньги из бюджета хотят и по-больше
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14.12.2020 15:43 Відповісти
Она и до осложнений была такой тварью?
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14.12.2020 15:49 Відповісти
В мед поступила лет в 20, чи долго поступала, чи просто не могла определиться с выбором профессии.
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14.12.2020 15:55 Відповісти
Койки заполнены на 50%. Тока ложить больных некуда. От такая зеленая статистика
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14.12.2020 15:51 Відповісти
"постоянно меняет клиническую картину" - это очень странно.
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14.12.2020 16:01 Відповісти
Странно то, шо это инфекционист говорит - доктор Пугаловская.
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14.12.2020 16:07 Відповісти
Для Ковиду неіснує правил...Він володіє тілом...
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14.12.2020 16:22 Відповісти
Главкаратисту напрячься..
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14.12.2020 16:45 Відповісти
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14.12.2020 16:49 Відповісти
У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.
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14.12.2020 17:58 Відповісти
У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
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14.12.2020 18:03 Відповісти
А у мужа сестры пневмония и задыхается. Причем ковидный анализ отрицательный. Эк он благополучную статистику легко больных портит!
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18.03.2021 17:30 Відповісти
Хм... ну боліла і в мене два тижні назад шия. А я думав, що то від фізичних вправ...
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14.12.2020 19:10 Відповісти
Жаль что я не маньяк и не герой, а так бы вычислил бы Голубовскую, связал бы и залили ей в глотку раскаленного свинца. За ложь, за сотни смертей в котороых эта тварь виновата.
Не буду расшифровывать уже нет сил, раз сто за Ковид писал и ловил на брехне эту коррупционерку с дипломом рВача.
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14.12.2020 19:18 Відповісти
В нас шо, одна вона така?
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14.12.2020 20:24 Відповісти
Маску поправьте, а то она ток рот закрывает. "Я тикы тут повирыла у короновирус" - типичные слова больных в больницах. Не верят, плюют на карантин и правила, потом болеют.
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18.03.2021 17:35 Відповісти
фсё пропало.
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14.12.2020 21:14 Відповісти
 
 