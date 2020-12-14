COVID-19 постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш тяжкого перебігу. Під "прицілом" люди до 30 років, - Голубовська
В Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтів із коронавірусною інфекцією віком до 30 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.
За її словами, ще два місяці тому такої ситуації в країні не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш важкого перебігу.
"Ситуація напружена не тільки в Україні, але і у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш важких періодів. Навантаження на систему охорони здоров'я колосальне, хворих дуже багато. Збільшується кількість важких хворих, до того ж до 30 років. Два місяці тому такого ще не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш важкого перебігу", - повідомила лікарка.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи мають важкі хворі до 30 років супутні захворювання, вона зазначила, що серед цієї групи бувають відносно здорові люди: "Наприклад, невелика надлишкова маса тіла, буває немає жодних видимих захворювань. Багато що залежить від нашої генетики, але взагалі, розвиток інфекційного захворювання залежить від дози збудника, його вірулентності та реакції імунітету на нього. Це дуже складна взаємодія".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.unn.com.ua/ru/news/1903480-smertnist-v-********-u-2020-rotsi-nizhcha-nizh-torik-derzhstat
Не буду расшифровывать уже нет сил, раз сто за Ковид писал и ловил на брехне эту коррупционерку с дипломом рВача.