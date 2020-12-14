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Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах "Привату": "Наступні кроки будуть зроблені найближчим часом"

Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що розслідування справ, пов'язаних з групою "Приват", варто активізувати.

"Ми вже провели достатньо робочих і, треба зауважити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов‘язаних із групою "Приват". На моє переконання, справи можна і треба активізувати", - написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Генпрокурор додала, що також сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях.

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"Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом", - наголосила Венедіктова.

Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах Привату: Наступні кроки будуть зроблені найближчим часом 01

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Топ коментарі
+12
Будуть повертати Приват Бені ?
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14.12.2020 15:31
+8
А пока на следственном эксперименте выясняют, может ли 5 млрд долларов поместиться в большие женские трусы.
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14.12.2020 15:44
+6
Там справи на рахунок виведеного рефінансу і грошей вкладників.
Спочатку бенядіктова мусить виявить що гроші "ніхто не виводив", а вже а на основі цього відмінять націоналізацію.
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14.12.2020 15:39
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Будуть повертати Приват Бені ?
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14.12.2020 15:31 Відповісти
Там справи на рахунок виведеного рефінансу і грошей вкладників.
Спочатку бенядіктова мусить виявить що гроші "ніхто не виводив", а вже а на основі цього відмінять націоналізацію.
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14.12.2020 15:39 Відповісти
А то. Беня нервничает. Деньги "за президенство" уплачены, а результата нет
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14.12.2020 15:45 Відповісти
зачем возвращать, если у него вся страна в смартфоне? Приватом он будет пускать пыль в глаза
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14.12.2020 16:01 Відповісти
Таки, да. Влезла что бы все отбелить, завалить и похоронить
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14.12.2020 16:29 Відповісти
Рафик нучом ни уинауат!
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14.12.2020 15:36 Відповісти
100% зеленый прокурор от марионетки коломоя
а у привата тот же звет в оформлении как у зелоха. совпадение - не думаю...
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14.12.2020 15:37 Відповісти
Беня, в отличие от многих, не слишком разборчив, что на верхушке елки(пятиконечная звезда или что-то похожее на презерватив на стручке древнего старика из сказок про Средиземье). Ему важно, что под елочкой. Вот приват под елочкой для него будет самое то. Скоро-скоро Новый Год...
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14.12.2020 15:38 Відповісти
бенядиктова против бени
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14.12.2020 15:38 Відповісти
Мой расклад немного иной.Бенедиктова -креатура Авакова.Аваков с Беней в нормальных отношениях.Если смогут уболтать США ,то Беня сможет вернуть своё любимое детище.Заслуги 14- 15 годов перед Украиной у Бени коллосальные.Поэтому возможен компромисс.
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14.12.2020 17:48 Відповісти
группа прихват бени-профессора вне конкуренции у зеленых скудоумков
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14.12.2020 15:39 Відповісти
Tak vet Benia ejio i postavil v prokurori,znacit budet tianut vremia ili nenajdiot narusenyji
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14.12.2020 15:42 Відповісти
БенядиктоваЛка будет расследовать дела Бени? Прэлэстно!
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14.12.2020 15:42 Відповісти
А пока на следственном эксперименте выясняют, может ли 5 млрд долларов поместиться в большие женские трусы.
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14.12.2020 15:44 Відповісти
Збираючись воювать з Мамаєм, Дмитрій Донський взяв з собою "гостей сурожских" (купців, що торгували з Кримом і Генуєю), "Дабы правильно о делах князевых, сказывали...".
Вєнедіктова включилася у группи прокурорів, щоб розслідування теж "правильно" рухалося...
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14.12.2020 15:53 Відповісти
дембельский аккорд бестолковой и продажной генпрофурорши
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14.12.2020 15:54 Відповісти
Ближайшие шаги Бенедиктовой - это успеть похерить дело до увольнения!
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14.12.2020 16:02 Відповісти
Нда... Нынче дома у Бени - "когда вине по бокалам и сигары дымят" !
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14.12.2020 16:08 Відповісти
По установившейся у "Слуг Народа" доброй традиции Венедиктовой за вход в группу необходимо выплатить 5-7 соточек косых гривасей подъёмных и не меньше зарезервировать на компенсацию за выход из той же группы. Пусть, на радость простого люда, Иришка почаще входит и выходит да и групп побольше бы.
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14.12.2020 16:20 Відповісти
... І сучку Щучку кинули у річку...
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14.12.2020 16:24 Відповісти
Це ж як мухи проти лайна.
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14.12.2020 16:28 Відповісти
До прихода Байдена осталось 27 дней. Надо бы поторопиться.
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14.12.2020 16:38 Відповісти
Венедиктова - засланный казачок, будет разваливать дело.
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14.12.2020 19:29 Відповісти
 
 