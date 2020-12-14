Кличко під час відкриття сесії Київради: Нам треба в короткі терміни ухвалити бюджет

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради розглянути проєкт бюджету столиці на наступний рік без політики і популізму.

Про це він заявив під час відкриття засідання Київської міської ради, пише Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що бюджет потрібно прийняти в стислі терміни.

"Сьогодні головне питання, заради якого ми зібралися, - ми повинні взяти до розгляду проект бюджету столиці на наступний рік. Кошторис потрібно ухвалити в стислі терміни – у нас залишилося, фактично, два тижні, - зазначив мер. - Тому я прошу всіх відповідально поставитися до своїх обов'язків перед киянами і ефективно працювати. Бо від цього залежить, який кошторис ми ухвалимо. Як житиме та розвиватиметься столиця наступного року", - сказав Кличко.

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Він підкреслив, що понад п'ять років бюджет Києва є відкритим і прозорим. Будь-хто в режимі онлайн може подивитися, скільки надходжень отримує місто і на які витрати йдуть гроші громади. Від конкретного ЖЕКу чи дитячого садочка до окремих комунальних підприємств.

Закупівлі через систему ProZorro столиця теж запровадила першою. І ця інформація теж відкрита і з нею завжди можна ознайомитися.

"Тому давайте працювати без політики та популізму. І доопрацюємо та ухвалимо бюджет, оптимальний в цій складній ситуації. Бо ми бачимо падіння економіки, як ледве виживає бізнес. А це все – надходження, яких ми недоотримаємо в бюджет міста. Тож треба зосередитися на головних напрямках і статтях. – Щоб забезпечити життєдіяльність столиці та її подальший розвиток. А зроблено для цього вже немало", - наголосив Віталій Кличко.