УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12630 відвідувачів онлайн
Новини
651 5
бюджет (2950) Київ (19120) Київрада (778)

Кличко під час відкриття сесії Київради: Нам треба в короткі терміни ухвалити бюджет

Кличко під час відкриття сесії Київради: Нам треба в короткі терміни ухвалити бюджет

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради розглянути проєкт бюджету столиці на наступний рік без політики і популізму.

Про це він заявив під час відкриття засідання Київської міської ради, пише Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що бюджет потрібно прийняти в стислі терміни.

"Сьогодні головне питання, заради якого ми зібралися, - ми повинні взяти до розгляду проект бюджету столиці на наступний рік. Кошторис потрібно ухвалити в стислі терміни – у нас залишилося, фактично, два тижні, - зазначив мер. - Тому я прошу всіх відповідально поставитися до своїх обов'язків перед киянами і ефективно працювати. Бо від цього залежить, який кошторис ми ухвалимо. Як житиме та розвиватиметься столиця наступного року", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про розгляд бюджету-2021: сподіваюся "бюджетної ночі" не буде

Він підкреслив, що понад п'ять років бюджет Києва є відкритим і прозорим. Будь-хто в режимі онлайн може подивитися, скільки надходжень отримує місто і на які витрати йдуть гроші громади. Від конкретного ЖЕКу чи дитячого садочка до окремих комунальних підприємств.

Закупівлі через систему ProZorro столиця теж запровадила першою. І ця інформація теж відкрита і з нею завжди можна ознайомитися.

"Тому давайте працювати без політики та популізму. І доопрацюємо та ухвалимо бюджет, оптимальний в цій складній ситуації. Бо ми бачимо падіння економіки, як ледве виживає бізнес. А це все – надходження, яких ми недоотримаємо в бюджет міста. Тож треба зосередитися на головних напрямках і статтях. – Щоб забезпечити життєдіяльність столиці та її подальший розвиток. А зроблено для цього вже немало", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы уже отметили рост цен на всё и вся без политики и популизма.
показати весь коментар
14.12.2020 15:56 Відповісти
- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.(с)
показати весь коментар
14.12.2020 16:04 Відповісти
вот это мэр - сказал-сделал, а остальным, не только лишь всем, остаеца тока работать, засучив носки в ожидании волшебного пенделя
показати весь коментар
14.12.2020 16:05 Відповісти
Терміново прийняти бюджет, є гарна нагода вкрасти пісок і сіль для посипання вулиць. Прозорий дерибан продовжується.
показати весь коментар
14.12.2020 18:09 Відповісти
Не тим голова у нього зайнята...Відро з піском - і бігом на вулиці посипати...
показати весь коментар
14.12.2020 17:13 Відповісти
 
 