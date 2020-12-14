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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) маска (157) Нацполіція (14879) штраф (1810) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Пів мільйона гривень штрафів за тиждень заплатили порушники маскового режиму, - поліція

Пів мільйона гривень штрафів за тиждень заплатили порушники маскового режиму, - поліція

За тиждень порушники маскового режиму заплатили в бюджет 465 тис. грн штрафів.

Про це представники Національної поліції заявили на селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях. Всього до бюджету сплачено 465 тис. грн штрафів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

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За перебування в громадських будівлях, у транспорті під час дії карантину без респіратора або маски, що закриває ніс і рот, загрожує штраф до 255 грн.

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Топ коментарі
+2
То понятно, Боря. А куда свой власовский стяг запрятал?
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14.12.2020 16:18
+2
Самому на цепи в наморднике уже стало скучно?
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14.12.2020 16:24
+1
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай...
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.
!!
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14.12.2020 16:49
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так то так себе гроши, святому тока на мальдивы слетать
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14.12.2020 16:17 Відповісти
То понятно, Боря. А куда свой власовский стяг запрятал?
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14.12.2020 16:18 Відповісти
"За дерзость такову тебе я яйца, пардон, фаберже оторву ".
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14.12.2020 16:17 Відповісти
Мало.
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14.12.2020 16:20 Відповісти
Злосных нарушителей садить на цепь.
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14.12.2020 16:21 Відповісти
Самому на цепи в наморднике уже стало скучно?
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14.12.2020 16:24 Відповісти
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай...
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.
!!
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14.12.2020 16:49 Відповісти
В Самбор Львовской заедьте, там на пол миллиарда штрафов будет. Любой магазин, рынок, аптека. У 70% посетителей и продавцов масок или нет вообще или на подбородке.
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14.12.2020 17:05 Відповісти
За то за брехливу декларацію навіть не штрафують. Бідність подолана.
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14.12.2020 17:16 Відповісти
Как насчет єтого?)
Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.
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14.12.2020 19:42 Відповісти
 
 