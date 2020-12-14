Пів мільйона гривень штрафів за тиждень заплатили порушники маскового режиму, - поліція
За тиждень порушники маскового режиму заплатили в бюджет 465 тис. грн штрафів.
Про це представники Національної поліції заявили на селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"У Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях. Всього до бюджету сплачено 465 тис. грн штрафів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за відсутність масок у громадських місцях.
За перебування в громадських будівлях, у транспорті під час дії карантину без респіратора або маски, що закриває ніс і рот, загрожує штраф до 255 грн.
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И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
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Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.