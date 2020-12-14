Пів мільйона гривень штрафів за тиждень заплатили порушники маскового режиму, - поліція

За тиждень порушники маскового режиму заплатили в бюджет 465 тис. грн штрафів.

Про це представники Національної поліції заявили на селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях. Всього до бюджету сплачено 465 тис. грн штрафів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

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За перебування в громадських будівлях, у транспорті під час дії карантину без респіратора або маски, що закриває ніс і рот, загрожує штраф до 255 грн.