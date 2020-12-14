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Мораторій України на експорт лісу суперечить Угоді про асоціацію і має бути скасований, - рішення Арбітражної комісії

Мораторій України на експорт лісу суперечить Угоді про асоціацію і має бути скасований, - рішення Арбітражної комісії

Арбітражна комісія визнала незаконним мораторій України на експорт лісу і зобов'язала Україну якомога швидше скасувати його.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні на своєму сайті в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до остаточного рішення Арбітражної комісії з врегулювання спорів, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повний мораторій України на експорт необробленої деревини суперечить Угоді про асоціацію. Таким чином, Україна повинна якомога швидше скасувати мораторій", - зазначено в повідомленні.

Як підкреслило представництво, цим рішенням завершується перший в історії торговельний спір у рамках двосторонньої угоди.

Також читайте: Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка

ЄС надає Україні підтримку в рамках різних проєктів, спрямованих на захист довкілля, розвиток державного врядування та сталого управління лісами, а також, серед іншого, створення ланцюжків доданої вартості для продуктів лісового господарства, не пов'язаних з обробкою деревини, і комплексне управління лісами.

"Однак Комісія підтвердила в своєму рішенні, що повна заборона на експорт необробленої деревини, яка діє в Україні з 2015 року, не стосується жодної з перерахованих цілей. Таким чином, це є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, прямо забороняє мораторій на експорт", - зазначено в повідомленні.

У рішенні також зазначено, що мораторій на експорт деревини десяти певних порід, який був введений в 2005 році, може бути частково обґрунтований винятками в рамках захисту рослинного світу, додали в представництві.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник Тарас Качка повідомляв, що арбітраж щодо спору між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка) визнав право України обмежувати експорт лісу за певних обставин.

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Топ коментарі
+19
ассоциация -это что-то эфимерное, а лес отдай
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14.12.2020 16:26
+12
Правильно. Ещё ж не всё выстригли.
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14.12.2020 16:23
+11
Наверное можно квоту ввести ( куба 2 в год) и так обойти проблему. Можно ввести лицензии на поставку древесины. С обязательным высаживанием новых деревьев для фирм , которые везут лес в ЕС. При желании - можно - много чего придумать. Но наши небось сами там в арбитраже подмахивали, чтобы такое решение принять
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14.12.2020 16:36
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Правильно. Ещё ж не всё выстригли.
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14.12.2020 16:23 Відповісти
Украина даже обосновать мораторий правильно не может ДОЛБО*БЫ,
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14.12.2020 18:10 Відповісти
Прощавай ліс...
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14.12.2020 16:24 Відповісти
ассоциация -это что-то эфимерное, а лес отдай
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14.12.2020 16:26 Відповісти
паспорт получил? это оно! +тем у кого мозги, легче сотрудничать, покупать и поставлять товар. у кого в голове ноль, тот может поехать на работу. так было в Польше в 1990-1995. могло быть и у нас, но тупое быдло цеплялось за колбасу по 2 рубля, и бесплатный газ. теперь нет ни того, ни другого, а только субсидия и нищета.
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14.12.2020 16:34 Відповісти
ну для европейцев совсем не эфемерное. вот какой круглячок Мораторий Украины на экспорт леса противоречит Соглашению об ассоциации и должен быть отменен, - решение Арбитражной комиссии - Цензор.НЕТ 3073
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14.12.2020 16:40 Відповісти
зато е зє-лені доляри...- за Ліс...
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14.12.2020 16:43 Відповісти
Никакой кругляк никогда не сможет заменить самое ценное, что есть у Украины - незалежность
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14.12.2020 16:26 Відповісти
А где будем партизанить за незалежнисть,если лесов небудет.?
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14.12.2020 16:30 Відповісти
в кустах или е...ях, третьего не дано
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14.12.2020 16:40 Відповісти
в подводных лодках в степях Украины еще можно
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14.12.2020 16:42 Відповісти
Сразу выползи кацапские троли. Муд.чье следите за своим лесом а то скоро главстерх его начнет продавть с белками и вашими бабами пошедшими за "сухостоем".
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14.12.2020 17:08 Відповісти
правильно, а сколько европейских ценностей приобрели-гейпарады, сексменьшинства, это ценнее леса
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14.12.2020 16:59 Відповісти
Сколькко?
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14.12.2020 17:09 Відповісти
Блин, да измените формулировку!
В связи с надвигающейся экологической катастрофой ...
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14.12.2020 16:26 Відповісти
шо параша, шо эвропа, шо наши прикорытные быдлылитные воры
как экология, зеленая энергия, зеленые тарифы, так да
как коптить углем, резать лес, какая такая экология?
су ки, а мы овцы

нет у нас своей "солидарности"
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14.12.2020 16:54 Відповісти
короче залезли вместо европы,в глубокую-.......
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14.12.2020 16:26 Відповісти
Вот . и ЕС начинает нагибать Украину.
Пугают сразу ассоциацией.
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14.12.2020 16:27 Відповісти
а чего ей пугать. она давно подписана. Порошенко подписал.
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14.12.2020 16:43 Відповісти
А че вы там подписали? Силу сибири, или турецкий поток? Как себя теперь на южномткавказе чувствуете?
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14.12.2020 17:26 Відповісти
Он подписал соглашение об ассоциации с ЕС, а на лес мораторий! А зебилы уже готовы лес продать
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14.12.2020 18:34 Відповісти
вроде как пытаются частично ограничить, а им не дают
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14.12.2020 18:54 Відповісти
кто не дают? Коломойский с Ахметовым ?
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14.12.2020 18:56 Відповісти
"Об этом сообщило представительство ЕС в Украине".
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14.12.2020 21:22 Відповісти
так бодро как при вазелине карпаты не пилили даже при яныке. даже ООН забеспокоились
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14.12.2020 16:30 Відповісти
А при Пете конечно не пилили? Да сынок его кума там в первых рядах лесной мафии.
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14.12.2020 16:35 Відповісти
Все круги на луже разошлись, можешь надевать портки
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14.12.2020 16:40 Відповісти
до тебя плохо доходит смысл печатного текста?
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14.12.2020 16:42 Відповісти
Ну, ты и зебил!
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14.12.2020 17:06 Відповісти
отойдите от зеркала больной
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14.12.2020 17:09 Відповісти
А никто и не сомневался что так будет.
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14.12.2020 16:34 Відповісти
ІКЕА-головний ворог українських Карпат.
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14.12.2020 16:36 Відповісти
Наверное можно квоту ввести ( куба 2 в год) и так обойти проблему. Можно ввести лицензии на поставку древесины. С обязательным высаживанием новых деревьев для фирм , которые везут лес в ЕС. При желании - можно - много чего придумать. Но наши небось сами там в арбитраже подмахивали, чтобы такое решение принять
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14.12.2020 16:36 Відповісти
А лучше, пили то дерево, которое сам посадил. Как зерновые.
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14.12.2020 16:47 Відповісти
типа зеленых тарифов - "интуристы" обидятся, не поймут, уйдут
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14.12.2020 16:59 Відповісти
А украинский бизнес может вырезать леса в Германии Франции, Италии? У них там такие шикарные Альпы кучерявятся.....Австрийские тоже вывезем с корнями и мхом....
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14.12.2020 16:37 Відповісти
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14.12.2020 16:44 Відповісти
во-во, и наделаем табуреток, а потом им же и продадим
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14.12.2020 16:45 Відповісти
о так звичайно - завтра і почнем...- санітарну вирубку ...
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14.12.2020 16:46 Відповісти
спасибо сусаниным от демократической власти , завели и привели
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14.12.2020 16:44 Відповісти
ну, Сусанин за царя-батюшку был, а эти сугубо за себя.
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14.12.2020 16:45 Відповісти
Странный арбитраж. Если бы был ограничен экспорт только в ЕС, тогда можно отменять. Но ведь полностью экспорт кругляка отменили из-за наводнений в Карпатах и эрозии земли. Хитрожопые, пилити и восстанавливайте свои леса и нечего прикрываться тем, что даете деньги на экологию.
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14.12.2020 16:44 Відповісти
чего странный? нормальная колониальная политика.
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14.12.2020 16:46 Відповісти
ні, це жиди змовились
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14.12.2020 18:22 Відповісти
так треба забороняти вирубку лісів, і їх відновлювати.
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14.12.2020 19:03 Відповісти
а ассоциацию кто-нибудь читал? там что, написано, что можно лес вывозить сколько угодно?
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14.12.2020 16:48 Відповісти
Цензор та кругляк- це заклик до активації кацапської сволоти під проксі...
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14.12.2020 16:52 Відповісти
Спитайте будь якого українця,і він скаже,що воліє залишитись з лісом,аніж з якоюсь "асоціацією",яка асоціюється у нього лишень з махлюванням і обдиранням...
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14.12.2020 16:56 Відповісти
Спитайте будь якого українця,і він скаже,що воліє залишитись з лісом,аніж з якоюсь "асоціацією" Лес вывозят не Украинцы? Нужно научиться уважать себя, а потом требовать от других.
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14.12.2020 17:31 Відповісти
пффф.... так ніби ліс не вивозився під час "мораторію"? так що можуть собі то "рішення" в свою толерантну сраку засунути! в Україні діє тільки закон грошей!
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14.12.2020 17:15 Відповісти
а вот Норвегия - хер забила на все маратории и только лес импортирует.....
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14.12.2020 17:23 Відповісти
Скоро все гиляки кончатся.
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14.12.2020 17:25 Відповісти
Вот вам и плоды атсосиации - прощайте украинские леса
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14.12.2020 17:45 Відповісти
Вот так и получается, что украинский лес уже не украинский.
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14.12.2020 18:06 Відповісти
Та плювати європі і америці на Україну,для них головне гроші.Ну ще можуть "висловити стурбованість",а наші хапуги раді старатись - виріжуть всі ліси.
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14.12.2020 18:13 Відповісти
какое там решение комиссии, зебилам нужно заработать продав лес
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14.12.2020 18:36 Відповісти
Хрен им, а не лес !!!!!! Пусть свой пилят в баварии !!!!!
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14.12.2020 19:00 Відповісти
Оччень известные личности, некоторые считают их мессиями
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14.12.2020 20:07 Відповісти
да уж, когда они говорили - Европа для Украины не благотворительная организация и не банкомат, наши только утерлись и сглотнули. А теперь осталось только расслабится что-бы не так больно было. Посмотрим чем они ответят.
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14.12.2020 20:08 Відповісти
Думать надо было, когда подписывали атсосиацию и внимательно читать, что там написано. Хотя скорее всего читали, но не захотели оспаривать - ведь надо же было срочно подписать, а то как же "европейский выбор"
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14.12.2020 20:12 Відповісти
Про лес (https://www.youtube.com/watch?v=MVaEQJBbQi4 ссылка )
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14.12.2020 20:26 Відповісти
Дані статистики України та Європейського союзу про вивезення лісу-кругляка з нашої країни після запровадження мораторію Верховною Радою розходяться у 238 разів.

Так, згідно з українською статистикою, експорт необробленої деревини в ЄС в 2016 році становив 840 тис. тонн кругляка, а в 2017 році - тільки 2 тис. тонн.

Водночас статистика ЄС дає принципово інші дані. За даними Євростату, в 2017 році з України в ЄС вивезли 477 тис. тонн кругляка. А рік тому, коли діяв частковий мораторій, в Євросоюз завезли 1,32 млн тонн (а не 840 тис. тонн, як в українській статистиці).
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, де аналізують експортні потоки в межах проекту Діалог зі сприяння торгівлі, передбачає, що частину кругляка вивозять з України під виглядом "дров". Адже кордон ЄС перетинає на півмільйона тонн менше "дров", ніж виїжджає з України, зазначає видання.
Крім того, за даними українського уряду, обсяги незаконної вирубки лісу взагалі не впали, незважаючи на мораторій.
А ще світові колонізатори придумали формулу що земля, надра, вода і ліс це не належить певній країні а є надбання світу тобто їх. Фарисейство в тому, що згідно логіки не можна вирубувати площі більші ніж на них відновлюються лісонасадження. Це тільки злочинці і мафія так чинить.
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14.12.2020 22:27 Відповісти
 
 