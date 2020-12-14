Мораторій України на експорт лісу суперечить Угоді про асоціацію і має бути скасований, - рішення Арбітражної комісії
Арбітражна комісія визнала незаконним мораторій України на експорт лісу і зобов'язала Україну якомога швидше скасувати його.
Про це повідомило представництво ЄС в Україні на своєму сайті в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відповідно до остаточного рішення Арбітражної комісії з врегулювання спорів, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повний мораторій України на експорт необробленої деревини суперечить Угоді про асоціацію. Таким чином, Україна повинна якомога швидше скасувати мораторій", - зазначено в повідомленні.
Як підкреслило представництво, цим рішенням завершується перший в історії торговельний спір у рамках двосторонньої угоди.
ЄС надає Україні підтримку в рамках різних проєктів, спрямованих на захист довкілля, розвиток державного врядування та сталого управління лісами, а також, серед іншого, створення ланцюжків доданої вартості для продуктів лісового господарства, не пов'язаних з обробкою деревини, і комплексне управління лісами.
"Однак Комісія підтвердила в своєму рішенні, що повна заборона на експорт необробленої деревини, яка діє в Україні з 2015 року, не стосується жодної з перерахованих цілей. Таким чином, це є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, прямо забороняє мораторій на експорт", - зазначено в повідомленні.
У рішенні також зазначено, що мораторій на експорт деревини десяти певних порід, який був введений в 2005 році, може бути частково обґрунтований винятками в рамках захисту рослинного світу, додали в представництві.
Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник Тарас Качка повідомляв, що арбітраж щодо спору між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка) визнав право України обмежувати експорт лісу за певних обставин.
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В связи с надвигающейся экологической катастрофой ...
как экология, зеленая энергия, зеленые тарифы, так да
как коптить углем, резать лес, какая такая экология?
су ки, а мы овцы
нет у нас своей "солидарности"
Пугают сразу ассоциацией.
Так, згідно з українською статистикою, експорт необробленої деревини в ЄС в 2016 році становив 840 тис. тонн кругляка, а в 2017 році - тільки 2 тис. тонн.
Водночас статистика ЄС дає принципово інші дані. За даними Євростату, в 2017 році з України в ЄС вивезли 477 тис. тонн кругляка. А рік тому, коли діяв частковий мораторій, в Євросоюз завезли 1,32 млн тонн (а не 840 тис. тонн, як в українській статистиці).
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, де аналізують експортні потоки в межах проекту Діалог зі сприяння торгівлі, передбачає, що частину кругляка вивозять з України під виглядом "дров". Адже кордон ЄС перетинає на півмільйона тонн менше "дров", ніж виїжджає з України, зазначає видання.
Крім того, за даними українського уряду, обсяги незаконної вирубки лісу взагалі не впали, незважаючи на мораторій.
А ще світові колонізатори придумали формулу що земля, надра, вода і ліс це не належить певній країні а є надбання світу тобто їх. Фарисейство в тому, що згідно логіки не можна вирубувати площі більші ніж на них відновлюються лісонасадження. Це тільки злочинці і мафія так чинить.