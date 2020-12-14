Директора Дніпровського метрополітену судитимуть за службову недбалість, яка спричинила мільйонні збитки, - прокуратура

Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міськради за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Так, у липні 2016 року між КП "Дніпровський метрополітен" міськради та акціонерним товариством укладено контракт на завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі. За даними слідства, директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник відстає від графіку виконання робіт (а це не несе жодної користі замовнику), підписав зміни до контракту, якими дозволив підприємству отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання робіт.

Внаслідок таких дій за період 2018-2019 рр. підряднику зайво перераховано бюджетні кошти у сумі понад 270 млн грн за роботи, які фактично не виконувались. Крім того, після підписання вказаних змін, з контракту безпідставно виключено роботи, які вже виконано та оплачено державою у 2012 році на загальну суму понад 14 млн грн.

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У жовтні 2019 року бездіяльність посадовця під час будівництва метрополітену призвела до виникнення надзвичайної ситуації – частково зруйновано будівлю гуртожитку НТУ "Дніпровська політехніка", що знаходиться поруч з об’єктом будівництва.

Так, через порушення Державних будівельних норм і правил, а також тривалу неконсервацію технологічних об’єктів біля житлової будівлі, сталося просідання фундаменту гуртожитку. Як наслідок, гуртожиток перебуває в аварійному стані, усіх його мешканців було евакуйовано, а університету спричинено матеріальні збитки у розмірі понад 16 млн грн. Наразі вказану суму коштів відшкодовано у повному обсязі.