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Новини Бюджет-2021
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держбюджет (2359) Нацполіція (14879) Монастирський (392) зарплата (2212)

У проєкті держбюджету-2021 не закладено достатньо коштів для фінансування поліції, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський

У проєкті держбюджету-2021 не закладено достатньо коштів для фінансування поліції, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський

Рівень фінансування Національної поліції України, передбачений у проєкті державного бюджету на 2021 рік, є недостатнім.

Таку думку висловив керівник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання забезпечення поліцейських, на жаль, залишається недосконалим, і на сьогоднішній день середня зарплата поліцейського становить приблизно 12 тис. грн. Я думаю, що середня зарплата хоча б в 15 тис. грн могла б бути тим стартом, з якого людина почне свою службу в поліції, особливо з огляду на ті виклики, які переживає галузь", - сказав Монастирський.

За його словами, питання належного матеріального забезпечення та визначає недобір особового складу Нацполіції, який нині становить від 20 до 30%.

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Разом з тим політик підкреслив, що, загалом, у правоохоронній системі вдалося досягти підвищення заробітних плат для прокурорів, зокрема місцевих.

"У проєкті державного бюджету, який завтра буде розглядатися в залі, після реформи (місцеві прокурори. - Ред.) отримуватимуть значні суми - 20-25 тис. грн", - уточнив глава профільного комітету ВР.

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Топ коментарі
+6
тачилы министерские продайте
не надо покупать полиции в городах модные внедорожники.
раньше на мициках и рено ездили районные копы. сейчас по городу рассекают "шерифы"
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14.12.2020 16:40
+4
Т.е. машины у полицейского начальства недостаточно дорогие?
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14.12.2020 16:34
+3
Бідні поліцейські,мені так шкода.Давайте скинемось,купимо їм нові дубінали з вмонтованими шокерами
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14.12.2020 16:37
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Т.е. машины у полицейского начальства недостаточно дорогие?
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14.12.2020 16:34 Відповісти
Бідні поліцейські,мені так шкода.Давайте скинемось,купимо їм нові дубінали з вмонтованими шокерами
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14.12.2020 16:37 Відповісти
тачилы министерские продайте
не надо покупать полиции в городах модные внедорожники.
раньше на мициках и рено ездили районные копы. сейчас по городу рассекают "шерифы"
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14.12.2020 16:40 Відповісти
так зачем им гроши, пистолеты есть, вот пускай и крутятся, как хочут
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14.12.2020 16:49 Відповісти
они и так только этим и занимаются.
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14.12.2020 17:37 Відповісти
Яке горе
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14.12.2020 16:51 Відповісти
*****, а відпрацьовувати коли вони будуть. Сміття всране. Як щурі по норам і ще мало.
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14.12.2020 16:54 Відповісти
Правильно нафиг армию, нафиг медицину. Хенералом милиции не хфатает на майбахи, филипп потэк и момбланты
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14.12.2020 17:02 Відповісти
Человек далекий и от системы МВД и от реальности. Пусть спрорсит сколько они получают., намного больше ,чем он назвал.Да даже если и 12 штук, а пенсионерам и другим сдохнуть?
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14.12.2020 17:04 Відповісти
если бы они хоть бы деньги отрабатывали.. А так только рекет от них...
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14.12.2020 17:39 Відповісти
Как связан размер бюджета с зарплатами рядовых полицейских?!
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14.12.2020 17:10 Відповісти
Та куди вже більше?
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14.12.2020 17:15 Відповісти
Продайте гелікоптер МОЗ
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14.12.2020 17:19 Відповісти
Харя какая-то испитая у этой слуги! При мусорах небось отирается. Мало ему?!
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14.12.2020 17:20 Відповісти
В Польщі ,на пилорамі, в відпустці,баблом затаритесь.
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14.12.2020 17:53 Відповісти
МА-А-А-АЛО ! ЩЕ ДАВАЙ!
У проєкті держбюджету-2021 не закладено достатньо коштів для фінансування поліції, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський - Цензор.НЕТ 3211

У проєкті держбюджету-2021 не закладено достатньо коштів для фінансування поліції, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський - Цензор.НЕТ 7742
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14.12.2020 17:57 Відповісти
Та й вообщє-то це тренд такий. Кожному хочеться подаруночок під ялинку....
https://www.youtube.com/watch?v=gbvIoJW1kA8&feature=youtu.be 700 швабр за 100 тисяч гривень для Офісу Генпрокурорки. І 75 тисяч на корм для рибок на "Укрзалізниці". Які ще передноворічні закупівлі похапцем роблять чиновники?
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14.12.2020 17:59 Відповісти
Вертолеты пусть продают !!!
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14.12.2020 18:55 Відповісти
 
 