На Хмельниччині КОРД затримав чоловіка, який погрожував рушницею медикам і правоохоронцям, протестуючи проти госпіталізації
Бійці спецпідрозділів КОРД і роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області успішно і без єдиного пострілу провели спецоперацію з роззброєння і затримання чоловіка, який погрожував рушницею лікарям і правоохоронцям. В ході спецоперації ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як підкреслюється, дана подія сталася ввечері 13-го грудня в с. Богданівці Деражнянського району. 39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги. Протестуючи проти госпіталізації, медиків він зустрів з батьківською рушницею у руках.
"Лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події. Майже три години бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, здійснив близько 20 хаотичних пострілів у бік правоохоронців. Стріляв почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.
Крім цього зазначається, що працівники КОРД поліції Хмельницької області провели штурм і затримали правопорушника без застосування зброї та спецзасобів. В ході спецоперації ніхто не постраждав.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 348 Кримінального кодексу України, яка передбачає за замах на вбивство працівника правоохоронного у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Нині чоловік затриманий, вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
Никто не имеет права госпитализировать человека без его согласия.
Даже в тоталитарных странах нет такой практики.
Что за хирню устроили тут бубочка с рюкзаковым!
В прошлом году повязали фермера, который выращивал табак.
Они думают, что табак растет прямо в магазинах?
Поясняю..для одарённых. Когда к кому то приходят.. без оружия и угроз.. а человек выходит с оружием.. только потому, что оно у него есть и ему что - то не нравятся посетители.. то он сам становится угрозой.. и по закону, он может быть.. привлечён к ответственности.
Есть такое выражение.. "Нема ума считай калека"..
И если медиков, а именно скорее всего, 66 бригаду вызвала мать.. а это есть в новости..
то явно "товарищ" был не в адеквате и угрожал окружающим