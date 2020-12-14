На Хмельниччині КОРД затримав чоловіка, який погрожував рушницею медикам і правоохоронцям, протестуючи проти госпіталізації

Бійці спецпідрозділів КОРД і роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області успішно і без єдиного пострілу провели спецоперацію з роззброєння і затримання чоловіка, який погрожував рушницею лікарям і правоохоронцям. В ході спецоперації ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як підкреслюється, дана подія сталася ввечері 13-го грудня в с. Богданівці Деражнянського району. 39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги. Протестуючи проти госпіталізації, медиків він зустрів з батьківською рушницею у руках.

"Лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події. Майже три години бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, здійснив близько 20 хаотичних пострілів у бік правоохоронців. Стріляв почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.

Крім цього зазначається, що працівники КОРД поліції Хмельницької області провели штурм і затримали правопорушника без застосування зброї та спецзасобів. В ході спецоперації ніхто не постраждав.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 348 Кримінального кодексу України, яка передбачає за замах на вбивство працівника правоохоронного у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нині чоловік затриманий, вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.