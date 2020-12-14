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затримання (4312) Хмельниччина (914) КОРД (135)

На Хмельниччині КОРД затримав чоловіка, який погрожував рушницею медикам і правоохоронцям, протестуючи проти госпіталізації

На Хмельниччині КОРД затримав чоловіка, який погрожував рушницею медикам і правоохоронцям, протестуючи проти госпіталізації

Бійці спецпідрозділів КОРД і роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області успішно і без єдиного пострілу провели спецоперацію з роззброєння і затримання чоловіка, який погрожував рушницею лікарям і правоохоронцям. В ході спецоперації ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як підкреслюється, дана подія сталася ввечері 13-го грудня в с. Богданівці Деражнянського району. 39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги. Протестуючи проти госпіталізації, медиків він зустрів з батьківською рушницею у руках.

"Лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події. Майже три години бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, здійснив близько 20 хаотичних пострілів у бік правоохоронців. Стріляв почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.

Крім цього зазначається, що працівники КОРД поліції Хмельницької області провели штурм і затримали правопорушника без застосування зброї та спецзасобів. В ході спецоперації ніхто не постраждав.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 348 Кримінального кодексу України, яка передбачає за замах на вбивство працівника правоохоронного у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нині чоловік затриманий, вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

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Топ коментарі
+3
Если в доме есть шизофреник с обострениями - какого лешего иметь оружие, к которому тот может получить доступ?
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14.12.2020 17:34
+2
Закрыли психушки ? Вот результат .
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14.12.2020 17:25
+2
"Если человек идиот, то это надолго." (с)
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14.12.2020 18:23
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Я так и не понял - за что арестовали человека?
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14.12.2020 17:24 Відповісти
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14.12.2020 17:26 Відповісти
Закрыли психушки ? Вот результат .
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14.12.2020 17:25 Відповісти
уверен, что у мужика "нашли" т.н. "ковид-19 !!! мужик не выдержал... ну и почалось..
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14.12.2020 17:26 Відповісти
Вирус лютует. Всё как Голубовская говорила.
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14.12.2020 17:26 Відповісти
Якщо ви не хочете в лікарню,ми йдемо до вас.
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14.12.2020 17:28 Відповісти
Ага, этот негодяй хотел лишить Ляшка со степановым доходов. Преступник он.
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14.12.2020 17:31 Відповісти
так у хлопца просто кукуха поехала или возомнил себя максом плохим
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14.12.2020 17:29 Відповісти
Його вже не будуть госпіталізовувати? Якась фігня.
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14.12.2020 17:29 Відповісти
Если в доме есть шизофреник с обострениями - какого лешего иметь оружие, к которому тот может получить доступ?
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14.12.2020 17:34 Відповісти
Не понял.
Никто не имеет права госпитализировать человека без его согласия.
Даже в тоталитарных странах нет такой практики.
Что за хирню устроили тут бубочка с рюкзаковым!
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14.12.2020 17:34 Відповісти
при немцах такого не было
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14.12.2020 17:43 Відповісти
А кто вам сказал.. что причиной была.. насильная госпитализация? Причиной было.. неадекватное поведение лица.. в горячке.. с оружием.. Отреагировали адекватно
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14.12.2020 19:34 Відповісти
https://www.facebook.com/100009411019352/videos/2834640063526333/ Кошмары областной медицины, или как николаевский облздрав решил "из экономии" распустить неотложную психиатрическую бригаду, существующую десятки лет.
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14.12.2020 17:43 Відповісти
все у нас делают через жопу
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14.12.2020 17:44 Відповісти
Так згідно реформи державні псих.лікарні повинні бути ліквідовані.Куди ж його збирались відвести і хто там тоді психи.
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14.12.2020 17:49 Відповісти
В Хмельницкой области менты особенно шизанутые.
В прошлом году повязали фермера, который выращивал табак.
Они думают, что табак растет прямо в магазинах?
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14.12.2020 17:51 Відповісти
а почему уголовное дело если обстрел был неприцельным. сепарам за такое особый статус дают
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14.12.2020 17:54 Відповісти
Где там было правонарушение? Приперлись к человеку в дом, он аж отстреливаться вынужден был. Мусора врачи, бандюганы вонючие!
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14.12.2020 18:07 Відповісти
Капсом.. капсом крой.. зачем же жирный шрифт то..?
Поясняю..для одарённых. Когда к кому то приходят.. без оружия и угроз.. а человек выходит с оружием.. только потому, что оно у него есть и ему что - то не нравятся посетители.. то он сам становится угрозой.. и по закону, он может быть.. привлечён к ответственности.
Есть такое выражение.. "Нема ума считай калека"..
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14.12.2020 19:31 Відповісти
А теперь, берете и ставите себя на место того, кому внушают что он больной. По закону, человек имеет полное право отказаться от госпитализации. А тут доведение ситуации до точки каления, провокация. Не хрен лазить и чего то требовать. Назовут клизмой, полезайте в зад.
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15.12.2020 00:40 Відповісти
Вчитайтесь.. внимательно.. в новость!!! У него проблемы со здоровьем, но не написали каким именно.. Но судя по фразе.. во время очередного обострения, говорит о многом..
И если медиков, а именно скорее всего, 66 бригаду вызвала мать.. а это есть в новости..
то явно "товарищ" был не в адеквате и угрожал окружающим
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15.12.2020 15:03 Відповісти
"Если человек идиот, то это надолго." (с)
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14.12.2020 18:23 Відповісти
До того,що я в же сказав,мені додати нічого. Можу тільки повторити.Хоча,пішов ти на х... на тебе ще час витрачати...
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14.12.2020 22:03 Відповісти
 
 