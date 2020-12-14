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Новини Коронавірус і карантин
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Дата посилення карантину з 8 січня розраховувалася не тільки на підставі результатів тестування, - Ляшко

Дата посилення карантину з 8 січня розраховувалася не тільки на підставі результатів тестування, - Ляшко

Дата запровадження карантину з 8 січня розраховувалася не тільки на підставі результатів тестування, а й цілої низки показників, зокрема прогнозів щодо заповнюваності лікарень і завантаженості служби швидкої допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Для розрахунку дати запровадження карантину ми базувалися не тільки на щоденних показниках кількості хворих, для цього ще використовувалися показники часу очікування виклику швидкої і часу проїзду до хворого, кількість наявних ліжок у лікарнях і кількість кисневих точок, середній час перебування хворого на ліжку, спроможності тестування існуючої лабораторної мережі тощо", - зазначив Ляшко.

Санлікар зазначив, що 8 січня як дата для запровадження карантину було запропоновано з урахуванням розрахунку прогнозу, оскільки наступне пікове зростання кількості випадків захворювання МОЗ очікує на кінець січня - початок лютого.

"І це зростання співпаде з сезонним зростанням кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань", - уточнив Ляшко.

За словами Ляшка, введений раніше карантин "вихідного дня" як один із варіантів карантинних протиепідемічних заходів дозволив зупинити зростання епідемічної кривої і стабілізувати навантаження на систему охорони здоров'я.

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При цьому зараз середній час на подвоєння щоденної кількості нових випадків інфікування в Україні становить, в середньому, 40 днів. Під час карантину "вихідного дня" цей показник був на рівні 23 днів.

"Коли ми говоримо загалом по країні 40, то в деяких областях цей показник майже вдвічі менший, зокрема, у Запорізькій області - 22, Кіровоградській - 24, Київській - 25", - підкреслив Ляшко.

Головний санлікар зазначив зміну підходу медустанов до формування звітності щодо заповнення ліжок.

"Зараз ми зробили відкритими всі дані про наявність вільних ліжок у лікарнях, вільних ліжок із киснем, кількість госпіталізованих та виписаних по кожній лікарні. Тому зараз бачимо зовсім інший підхід до заповнення даних лікарнями. Вони намагаються показувати достовірні дані, оскільки їхні недостовірні дані відразу можна перевірити ще раз на місці", - сказав він.

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При цьому Ляшко підкреслив, що останні чотири тижні МОЗ бачить "стабільну тенденцію щодо кількості хворих, які лікуються стаціонарно".

"Ці цифри коливаються в межах 27-29 тисяч", - сказав він.

Ляшко також пояснив, що великий коефіцієнт виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих на COVID-19 "дає змогу зробити висновок, що лікарі не направляють належним чином на тестування", тому МОЗ змінив підходи до тестування й інакше регулює роботу пунктів тестування.
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Топ коментарі
+7
"Для расчета даты введения карантина мы базировались не только на ежедневных показателях количества больных, для этого еще использовались показатели времени ожидания вызова скорой и времени проезда к больному, количество имеющихся коек в больницах и количество кислородных точек, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие", - отметил Ляшко.

Это ж надо так вдохновенно пи32еть.
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14.12.2020 17:30
+5
Да-да, и ещё мы закладывали в формулу год выпуска коек, их цвет, количество пружин и возможность выдерживать двойную нагрузку + делалась поправка на матрац - с одной стороны обоссан или с обеих.
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14.12.2020 17:35
+2
главное было подогнать под днюху вавия
а то ж проклятые журналисты раскопали бы что дистанция нарушается. а как без нарушений? подарков то не получишь. а как это день рождения и без подарков? и варенья
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14.12.2020 17:30
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"Для расчета даты введения карантина мы базировались не только на ежедневных показателях количества больных, для этого еще использовались показатели времени ожидания вызова скорой и времени проезда к больному, количество имеющихся коек в больницах и количество кислородных точек, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие", - отметил Ляшко.

Это ж надо так вдохновенно пи32еть.
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14.12.2020 17:30 Відповісти
Зебил? Понятно.
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14.12.2020 17:42 Відповісти
... У них работа такая - звиздеть . Думаю , что у МОЗ появилась ещё одна возможность для обеспечения больниц швл аппаратами и кислородными баллонами . Если не используют и этот шанс во времени , то да , - будет капец к февралю - марту .
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14.12.2020 17:47 Відповісти
главное было подогнать под днюху вавия
а то ж проклятые журналисты раскопали бы что дистанция нарушается. а как без нарушений? подарков то не получишь. а как это день рождения и без подарков? и варенья
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14.12.2020 17:30 Відповісти
все подарки скирдуются в Омане, с этим Моника Янелох заблаговременно обеспокоился перед тем как прильнуть к очку Пыни
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14.12.2020 18:18 Відповісти
Вводите с 8-го января . Всё равно до 20-го января всем будет плохо .
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14.12.2020 17:32 Відповісти
Долечили украинцев? Такие мастера спорта по борьбе с ковидом, и вот опять жопа.
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14.12.2020 17:33 Відповісти
Да-да, и ещё мы закладывали в формулу год выпуска коек, их цвет, количество пружин и возможность выдерживать двойную нагрузку + делалась поправка на матрац - с одной стороны обоссан или с обеих.
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14.12.2020 17:35 Відповісти
👏👏👏😁
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14.12.2020 18:03 Відповісти
Нет, то для тебя видео. Перепись дебилов-антивакцинаторов под видео. Нанороботы, чипы и прочая ересь. Как вам с такими понятиями живется в 21 веке без мозгов? Может, вам нужны уже не трехслойные, а пятислойные шапочки из фольги. Одевайте, пока остатки мозгов совсем не спалили.
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14.12.2020 18:20 Відповісти
Не-не, дебил зеленый, не путай. Спутник то для вас выпустили. Шапочку не снимай.
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14.12.2020 20:51 Відповісти
Вводите 7-го,так как 8-го может быть уже поздно.
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14.12.2020 17:40 Відповісти
Санврач отметил, что 8 января в качестве даты для введения карантина было предложено с учетом расчета прогноза, поскольку следующий пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января - начало февраля.- скажите ,кто писал расчеты прогнозов и станет понятно ,что расчеты прогнозов.которых было уже куева туча совсем никак не лечат и не уменшают заболеваемость,что говорит о прямой заинтересованности расчитывающих прогнозы.
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14.12.2020 17:41 Відповісти
Да-да, рассчитывалось по справочнику "СТЕЛЯ".
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14.12.2020 17:42 Відповісти
По гороскопу.
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14.12.2020 17:44 Відповісти
У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.

У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
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14.12.2020 18:06 Відповісти
Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
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14.12.2020 18:09 Відповісти
с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, - Ляшко

дада а мы и не поняли про 8-е - - водочки уже усе папьют , погостям
паходят, все концерты увидят до 7.01 - и канец новому году.

а дальше - на больничные нары

но енто ужо не нашедело
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14.12.2020 19:09 Відповісти
 
 