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шахрайство (1043) Мамедов Гюндуз (102)

Шахраї, представляючись Мамедовим, вимагають допомоги у чиновників і журналістів, - речниця заступника генпрокурора Непряхіна

Шахраї, представляючись Мамедовим, вимагають допомоги у чиновників і журналістів, - речниця заступника генпрокурора Непряхіна

Проти заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова "розгорнуто чергову масштабну дискримінаційну інформаційну кампанію".

Про це прессекретарка Мамедова Наталія Непряхіна написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще з п’ятниці від імені Гюндуза Мамедова надходять дзвінки на особисті номери посадових осіб, в тому числі і органів прокуратури, а також журналістів. При чому, дозвонювач ідентифікує осіб, звертається до них на ім’я та по батькові. Дзвінки надходять з цього номеру: 095 465-13-51.

На даний момент нам відомо принаймні про близько 10 таких дзвінків. Від імені Гюндуза Мамедова вимагають сприяння у вирішенні різних питань, в тому числі особистих. Крім того, посередником є й ніби-то його особистий помічник Денис, який надалі спілкується з номеру 099 779-64-21", - написав вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник генпрокурора Мамедов обговорив з прокурором Міжнародного кримінального суду розслідування злочинів РФ на окупованих територіях України

За її словами, заступник генерального прокурора зараз перебуває з офіційним візитом в Нідерландах, де в Гаазі бере участь в засіданні 19-ї сесії Асамблеї держав-учасників Римського статуту.

У Мамедова пов'язують цю кампанію з тим, що Гаага погодилася розслідувати справу стосовно міжнародного збройного конфлікту на Донбасі і в Криму.

Шахраї, представляючись Мамедовим, вимагають допомоги у чиновників і журналістів, - речниця заступника генпрокурора Непряхіна 01

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14.12.2020 17:40 Відповісти
Номер знают , найти не могут ?
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14.12.2020 17:41 Відповісти
Дзвонив Паніковський. Ну може Шура.
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14.12.2020 17:59 Відповісти
Здравствуй дарагой,это Мамэд,
Я спасу тэбэ от разных бэд,
Ну и ты нэмножко памагы,
Мы ж з Аваком нэ твио врагы.
Может быть Мамед в Гаагэ есть,
Ну я замэстытэль его здэсь
Ну нэ жадничай,ну подэлись,
И у тэбэ будэт лафа жизнь.
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14.12.2020 18:00 Відповісти
раз представляются - значит уважают
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14.12.2020 18:04 Відповісти
 
 