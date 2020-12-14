В Раду внесено законопроєкт про продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі
Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко зареєстрував проєкт закону про продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 31 грудня 2021 року.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Я реєструю законопроєкт про продовження заборони імпорту із Росії та Білорусі ще на 1 рік. Щоб до того часу, як Україна інтегрується до енергосистеми ЄС і від’єднається від мереж Росії та Білорусі, ні у кого не виникало спокуси знову поставити на коліна українську енергетику", - повідомив нардеп.
Згідно з сайтом Верховної ради, законопроєкту присвоєно № 4493.
За словами Кучеренка, наразі існує великий ризик, що з 1 січня в Україну розпочнеться постачання російської та білоруської електроенергії.
"Енергетичний регулятор вже закликає трейдерів заключати контракти, а Укренерго проводити аукціони на перетин – тобто на право користатися магістральними транскордонними лініями", - заявив нардеп.
Він додав, що минулорічний імпорт струму із Росії завдав колосальних збитків українському енергетичному комплексу, призвів до зупинення шахт і виникнення мільярдних боргів.
"За злочини 2019-2020 рр., які призвели до енергетичного паралічу, боргової ями для усіх без виключення держпідприємств ніхто не відповів. Не покараний вперше, вдруге злочин стає вже "практикою". Але я не згоден з цим миритись, тому останній пленарний тиждень ми будемо битися за те щоб не дати заробити цим злочинцям та зупинити нарешті цю національну забаву – фігурні стрибки на граблях", - наголосив Кучеренко.
Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.
За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.
Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Уточніть суб"єктність цього "МИ" ?!
Якщо це не заборонити законом , то завжди знаходиться "суб"єкти" й таких купа , хто подідить до кремлінів домовлятися про будь що від імені цього "МИ" ...
Ось не так давно була спроба впарити для "МИ" якусь неіснуючу вакцину від ********** ?!
Тому й требо бити по руках й не блокуванням мереж , а законом ... щоб хто піде проти закона сідає за грати !
Якщо б був закон про заборону будь яких офіційних й не акредитованних певним переліком посадовців (презідент, прем"єр, віза СБУ й РНБО) , то Мертветчук й чверть "ЖОПОлехаймовців" би давно були би за гратами .
А так , що не забороненно , то те можно !
Это газ взвинтили искусственно цены и цена выше себестоимости добычи в раз 15 ....
А вот эл. энергия как раз цена не более 2-3 раз от себестоимости . Это газ и тепло стали неподъемнымм и именно по газовой мафии нужно бить жестоко и беспощадно !
Вот и был тогда повсеместно дикий рынок ... Впрочем , в компрадоских странах и Украина тоже таковая пытаются копировать именно этот дикий рынок и модель экономики начала 19-го века !
И ЗЕплесень именно это протягивают . Пытаясь отменить КЗОТ и вообще всякие права наёмных работников -- ну прямо как в Европе и США начала 19-го века !