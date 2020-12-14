УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10964 відвідувача онлайн
Новини
1 284 22
імпорт (2527) Кучеренко (78) Електрика (2041)

В Раду внесено законопроєкт про продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

В Раду внесено законопроєкт про продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко зареєстрував проєкт закону про продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 31 грудня 2021 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я реєструю законопроєкт про продовження заборони імпорту із Росії та Білорусі ще на 1 рік. Щоб до того часу, як Україна інтегрується до енергосистеми ЄС і від’єднається від мереж Росії та Білорусі, ні у кого не виникало спокуси знову поставити на коліна українську енергетику", - повідомив нардеп.

Згідно з сайтом Верховної ради, законопроєкту присвоєно № 4493.
За словами Кучеренка, наразі існує великий ризик, що з 1 січня в Україну розпочнеться постачання російської та білоруської електроенергії.
"Енергетичний регулятор вже закликає трейдерів заключати контракти, а Укренерго проводити аукціони на перетин – тобто на право користатися магістральними транскордонними лініями", - заявив нардеп.
Він додав, що минулорічний імпорт струму із Росії завдав колосальних збитків українському енергетичному комплексу, призвів до зупинення шахт і виникнення мільярдних боргів.

"За злочини 2019-2020 рр., які призвели до енергетичного паралічу, боргової ями для усіх без виключення держпідприємств ніхто не відповів. Не покараний вперше, вдруге злочин стає вже "практикою". Але я не згоден з цим миритись, тому останній пленарний тиждень ми будемо битися за те щоб не дати заробити цим злочинцям та зупинити нарешті цю національну забаву – фігурні стрибки на граблях", - наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.
За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також: Нардеп розкритикував НКРЕКП за нове підвищення тарифу на передачу електроенергії
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
А твой пост кем инициирован - небось ****** и лубянской братвой ?!
показати весь коментар
14.12.2020 18:08
+1
Мені от просто ну ніяк не зрозуміло- а з якого такого буя ми взагалі купуємо електорєнергію у кацапів?
показати весь коментар
14.12.2020 17:53
+1
За 30 лет не построено ни одного мусоросжигательного завода Waste to Energy, а сортировка мусора пока на уровне эксперимента, а в середине 90-ых все сдавали бутылки, макулатуру, метал, в многоквартирных домах делались прачечные, хорошее было начало. Смотрите в ютубе украинца Антона Птушкина "Швеция. Как жить в кайф в стране с плохим климатом. Большой Выпуск.", там почти 10 млн просмотров за месяц. PS: в московии сильно подгорает, у них корона и климат не тот.
показати весь коментар
14.12.2020 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мені от просто ну ніяк не зрозуміло- а з якого такого буя ми взагалі купуємо електорєнергію у кацапів?
показати весь коментар
14.12.2020 17:53 Відповісти
Ми це хто ?

Уточніть суб"єктність цього "МИ" ?!

Якщо це не заборонити законом , то завжди знаходиться "суб"єкти" й таких купа , хто подідить до кремлінів домовлятися про будь що від імені цього "МИ" ...
Ось не так давно була спроба впарити для "МИ" якусь неіснуючу вакцину від ********** ?!

Тому й требо бити по руках й не блокуванням мереж , а законом ... щоб хто піде проти закона сідає за грати !
Якщо б був закон про заборону будь яких офіційних й не акредитованних певним переліком посадовців (презідент, прем"єр, віза СБУ й РНБО) , то Мертветчук й чверть "ЖОПОлехаймовців" би давно були би за гратами .
А так , що не забороненно , то те можно !
показати весь коментар
14.12.2020 18:06 Відповісти
Ми- це держава Україна. Що вам там ще на землі обітованній не ясно?
показати весь коментар
14.12.2020 19:30 Відповісти
Ну ладно,з Росией как бы понятно(там еще ж/д транспортом приторговывают круглосуточно),а вот электроэнергия з Беларуси?-какой то Ротэрдам+
показати весь коментар
14.12.2020 19:17 Відповісти
Та ні,це просто звичайна корупція.
показати весь коментар
14.12.2020 19:33 Відповісти
За 30 лет не построено ни одного мусоросжигательного завода Waste to Energy, а сортировка мусора пока на уровне эксперимента, а в середине 90-ых все сдавали бутылки, макулатуру, метал, в многоквартирных домах делались прачечные, хорошее было начало. Смотрите в ютубе украинца Антона Птушкина "Швеция. Как жить в кайф в стране с плохим климатом. Большой Выпуск.", там почти 10 млн просмотров за месяц. PS: в московии сильно подгорает, у них корона и климат не тот.
показати весь коментар
14.12.2020 17:54 Відповісти
Шикарный законопроект - создать искусственно дефицит электроэнергии и можно ставить любую цену. Отличная идея как ещё поиметь с народа на ровном месте. Инициатор пожелал остаться в тени, но не трудно догадаться, что это г-н Ахметов.
показати весь коментар
14.12.2020 18:02 Відповісти
А твой пост кем инициирован - небось ****** и лубянской братвой ?!
показати весь коментар
14.12.2020 18:08 Відповісти
Нет.
показати весь коментар
14.12.2020 18:12 Відповісти
Чего "нет" в Украине и никогда не было так это "дефицита" электроэенргии , как и искусственной монополии на эл.энергию . Как раз цены на эл.энергию в Украине всегда были вполне подьёмные для среднего украинца и даже для очень бедных .

Это газ взвинтили искусственно цены и цена выше себестоимости добычи в раз 15 ....
А вот эл. энергия как раз цена не более 2-3 раз от себестоимости . Это газ и тепло стали неподъемнымм и именно по газовой мафии нужно бить жестоко и беспощадно !
показати весь коментар
14.12.2020 18:26 Відповісти
А вообще-то никогда не было никаких "дефицитов" не мелите чушь . Эл.энергия это как и ГТС это критическая ифраструктура и такие вещи не "болты и гайки" которых сперва выпускають и потом продают . Такие вещи фрактують и существуют т.н. "естественные монополии" и всякие разговоры про некий рынок и типа рыночные (типа мировые) цены это как раз и есть спекуляция на заданную тему для тех , кто думает категориями 19-века и законов Адама Смита и Дэвида Рикардо ... Тогда действительно не было ещё критических структур , не было общественной собственности и понятия госрегулирования . Не было антимонопольного законодательства , не было сильных профсоюзов . Не было понятия минимальной зарплаты и многого чего не было .
Вот и был тогда повсеместно дикий рынок ... Впрочем , в компрадоских странах и Украина тоже таковая пытаются копировать именно этот дикий рынок и модель экономики начала 19-го века !
И ЗЕплесень именно это протягивают . Пытаясь отменить КЗОТ и вообще всякие права наёмных работников -- ну прямо как в Европе и США начала 19-го века !
показати весь коментар
14.12.2020 18:16 Відповісти
И веерных отключений не было? Наивный дурачек. Удачи в беспощадной борьбе с газовой мафией.
показати весь коментар
14.12.2020 18:55 Відповісти
Хоч щось розумне внесли...якщо Дубінізм не внесе альтернативний...
показати весь коментар
14.12.2020 18:38 Відповісти
а Прибалтика заключает контракты на поставку дешевой белорусской ЭЭ.
показати весь коментар
14.12.2020 18:41 Відповісти
а Прибалтика тоже при этом останавливает свои АЭС? Или их там просто нет?
показати весь коментар
14.12.2020 19:31 Відповісти
Ban vlozen Belroruskomu AES.Pokupajetsia tut so svedov i finov bolsinstve
показати весь коментар
14.12.2020 19:33 Відповісти
Na skolko ja znaju tak Litva kategoricna protic beloruskoj elektri i otkliucyli ix energiju.Drugyje takze otkazalis .Jesli znajete kto imeno zakliucil kontrakt podskazyte?
показати весь коментар
14.12.2020 19:31 Відповісти
Jesli podskazyte kto, im pojdut ban kak i Interao polucil i ecio 5 kompaniji.Po zakonu mi neimejem pravo zakupat elektru s Belorus AES
показати весь коментар
14.12.2020 19:45 Відповісти
Этот законопроект наверняка внесли по инициативе Кобелева и Нафтогаза, чтоб усилить энергетический кризис и еще больше поднять цены на энергоносители
показати весь коментар
14.12.2020 19:22 Відповісти
И это правильно...! Если наши олигархи перестанут умышленно создавать дефицит, закрывая энергоблоки АЭС, то Украина сама способна экспртировать эл.энергию и неполнять бюджет, а не их карманы, задирая тарифы! На импорте наворовать гораздо легче, не правда-ли?!
показати весь коментар
29.01.2021 14:48 Відповісти
 
 