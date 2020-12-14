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шахрайство (1043) допомога (7871) підприємці (616) кіберполіція (409)

Шахраї пропонують "отримати" 8 тис. грн в обмін на персональні дані і плату за "допомогу юриста"

Шахраї пропонують

Від початку грудня до кіберполіції звернулися близько 100 потерпілих від такої "схеми".

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен", - сказано в повідомленні.

Далі тим, хто зацікавився отриманням виплати, пропонують ввести номер банківської картки, а пізніше - заплатити за "допомогу юриста" в оформленні заяви, отримання електронного підпису тощо.

Читайте також: ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через "Дію" з 14 грудня

"Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, але й передають персональні дані аферистам", - зауважили в поліції.

Кіберполіцейські радять отримувати інформацію про виплати, лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями і не повідомляти конфіденційну інформацію про себе стороннім, а якщо ж це вже сталося - негайно заблокувати картку.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 14 грудня розпочався прийом заявок фізосіб-підприємців на отримання допомоги через посилення карантину. За перші 10 годин заявки подали понад 5 тис. осіб. Мінцифри попереджає, що в роботі додатку "Дія" можливі збої через навантаження.
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Топ коментарі
+9
Я правильно понял: люди, не являющиеся частными предпринимателями, решили "заработать"
8 000 грн, но этих людей, кидалы тупо развели на бабло?
Это только в нашей стране такое возможно...
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14.12.2020 17:51
+7
Почему же? Идиоты есть везде. Просто у нас их количество зашкаливает. Выборы показали.
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14.12.2020 18:30
+6
Это обратились 100 идиотов. А еще тысяча идиотов ждет обещанных 8 тысяч, а еще тысяча боится, что их засмеют. Так что все там нормально - схема рабочая.
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14.12.2020 18:41
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Я правильно понял: люди, не являющиеся частными предпринимателями, решили "заработать"
8 000 грн, но этих людей, кидалы тупо развели на бабло?
Это только в нашей стране такое возможно...
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14.12.2020 17:51 Відповісти
Почему же? Идиоты есть везде. Просто у нас их количество зашкаливает. Выборы показали.
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14.12.2020 18:30 Відповісти
Но все равно, участвовать в мошеннической схеме и после того, как другие мошенники их кинули, побежать жаловаться в полицию, это шедевр!
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14.12.2020 19:18 Відповісти
А, ну это да - национальное .
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14.12.2020 19:43 Відповісти
в ютубе их реклама в топе
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14.12.2020 20:03 Відповісти
100 идиотов .
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14.12.2020 17:53 Відповісти
Даже маловато как-то...
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14.12.2020 18:29 Відповісти
Это обратились 100 идиотов. А еще тысяча идиотов ждет обещанных 8 тысяч, а еще тысяча боится, что их засмеют. Так что все там нормально - схема рабочая.
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14.12.2020 18:41 Відповісти
А правда,что надо отдать в налоговой 30% за получение помощи ?
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14.12.2020 17:54 Відповісти
Если каждый зебобик - президент, то почему бы им не быть при этом фопом? Игорь Валерьевич запрещает? Нет. А потому очередь за 8К ждет каждого... зебобика. Наслаждайтесь красотой игры, если можете.
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14.12.2020 17:54 Відповісти
Это типа мульт капитан Врунгель
мы бандитто,мы ганстеритто
убиватто пистолетто,оуу йез
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14.12.2020 17:58 Відповісти
зато скоро по информации зеркала недели на канале перший при поддержке фбк выйдет фильм он вам не лох
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14.12.2020 18:00 Відповісти
И-ФОПы тоже, на едином налоге и чёрном 'нале' должны дань отдавать не тока Зэлюкам, но и Зэкам!
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14.12.2020 18:17 Відповісти
Я даже знаю, за кого эти 100 "потерпевших" голосовали. Жри-те.
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14.12.2020 18:28 Відповісти
😁
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14.12.2020 18:33 Відповісти
все это смахивает на аферу с юлиной тысячей
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14.12.2020 18:30 Відповісти
И ещё момент: там внизу приписка , типа если выяснится, что вы обманули, то придется вернуть эти деньги в двойном размере.
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14.12.2020 18:41 Відповісти
И что интересно: заявление можно подать только в Дії, а она в Бета-версии. И кроме того Президент пригласил хакеров взломать Дію, и он за это не только не подаст в суд, а наоборот - даст денежную премию . Эксперементальные белые мышки.
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14.12.2020 18:31 Відповісти
Безкоштовний сир тільки у мишоловці. Грати з державою в азартні ігри - собі дорожче. На шару тільки оцтом поласуєте.
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14.12.2020 19:03 Відповісти
 
 