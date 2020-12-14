Шахраї пропонують "отримати" 8 тис. грн в обмін на персональні дані і плату за "допомогу юриста"

Від початку грудня до кіберполіції звернулися близько 100 потерпілих від такої "схеми".

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен", - сказано в повідомленні.

Далі тим, хто зацікавився отриманням виплати, пропонують ввести номер банківської картки, а пізніше - заплатити за "допомогу юриста" в оформленні заяви, отримання електронного підпису тощо.

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"Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, але й передають персональні дані аферистам", - зауважили в поліції.

Кіберполіцейські радять отримувати інформацію про виплати, лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями і не повідомляти конфіденційну інформацію про себе стороннім, а якщо ж це вже сталося - негайно заблокувати картку.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 14 грудня розпочався прийом заявок фізосіб-підприємців на отримання допомоги через посилення карантину. За перші 10 годин заявки подали понад 5 тис. осіб. Мінцифри попереджає, що в роботі додатку "Дія" можливі збої через навантаження.