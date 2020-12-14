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грип (309) КМДА (2332) Київ (19120) ГРВІ (144)

У Києві за тиждень захворіли на грип та ГРВІ 12 тисяч осіб, - КМДА

У Києві за тиждень захворіли на грип та ГРВІ 12 тисяч осіб, - КМДА

У Києві за минулий тиждень зареєстрували 11 880 хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 46,6%.

Так, у період з 7 по 13 грудня захворіли - 4 549 дітей і 7 331 дорослий.

У структурі захворюваності діти становлять 38,3%, а на попередньому тижні - 39,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 16,6% - зареєстровано 2 325 випадків.

У лікарні було доставлено 23 особи, з них 19 - діти.

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А не ковідом ?
Хто там рахує зараз.
Ковід це теж ГРВІ.
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14.12.2020 17:49 Відповісти
Курячий грипп напал внезапно
А ОРВИ,... это не пупок РВИ
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14.12.2020 17:55 Відповісти
Та не переживайте вы так, этА не Ковид !!! ...этА прАстой грипп !!! - Степанов
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14.12.2020 17:59 Відповісти
треба берегти себе та рідних
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14.12.2020 18:17 Відповісти
 
 