Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Шумів, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 14 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Однак увечері було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. По позиціях українських захисників недалеко від населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Постріли були неприцільні і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 44 вибухонебезпечні предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюється українським воїнами.

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