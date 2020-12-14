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Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Шумів, втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Шумів, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 14 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Однак увечері було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. По позиціях українських захисників недалеко від населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Постріли були неприцільні і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 44 вибухонебезпечні предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюється українським воїнами.

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так на то они и шумы, та и глухих там нема
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14.12.2020 17:54 Відповісти
так на то они и шумы, бо глухих там нема
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14.12.2020 17:58 Відповісти
В гумконвоях кроме оружия ничего просто нет,вот особенные на птиц охотятся,добытчики,кормильцы.
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14.12.2020 17:59 Відповісти
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Шумів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8633
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14.12.2020 18:25 Відповісти
В ДЫнеРЕ скоро плюнешь и попадешь в молоко. См.ценник..
Это они назвали так сеть гастрономов где есть даже какая-то ГРЕЧА ???!!!
но нет молока. Есть херня похожая цветом на молоко. Откуда в этой резервации молоко?

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Шумів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3979
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14.12.2020 18:45 Відповісти
Устроить бы этим тварям "дискотеку" на всем протяжении т.н. линии разграничения (ОТСТУПЛЕНИЯ) да такую веселую, чтобы дохли от восторга! А в канун Нового года сбросить оставшимся в живых с БАЙРАКТАРОВ "подарочки" с приглашением на второе отделение веселухи. И мотивировать особо обеспокоенным, что это наш ответ на вражеские провокации! Хорошие мечты? И МНЕ НРАВЯТСЯ!!!
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14.12.2020 18:47 Відповісти
 
 