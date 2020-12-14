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НАБУ (4983) Вовк суддя (41) ДБР (3297) Венедіктова (829) Татаров Олег (424) Офіс Генпрокурора (3157)

Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк

Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента України Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро в Державне бюро розслідувань.

Відповідне рішення суддя Вовк ухвалив 14 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

До Печерського суду надійшов позов від адвоката одного з підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Захисник просив передати справу в ДБР. На його думку, зараз нібито існує порушення підслідності, тому НАБУ розслідувати це кримінальне провадження не може.

Засідання у справі Татарова відбулося 14 грудня о 8 ранку. Суддя Вовк погодився з адвокатом і зобов'язав генпрокурора Ірину Венедіктову забрати справу у НАБУ і передати її в Головне слідче управління Державного бюро розслідувань. "Зобов'язати Генерального прокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні ... і доручити здійснення досудового розслідування в ньому іншому органу досудового розслідування", - сказано в документі.

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Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк 01

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив надію, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

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За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"
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Топ коментарі
+44
Я считаю, пришло время оппозиции требовать от США и ЕС ввести санкции против бандитской власти Украины. Такого беспредела даже при Чугунии не было.
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14.12.2020 18:36
+40
Передали справу корупціонера, колаборанта рига, корупціонерам, колаборантам ригам.Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк - Цензор.НЕТ 9850
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14.12.2020 18:42
+39
а що в зебілятніку колись дотримувались законів?
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14.12.2020 18:36
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Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк - Цензор.НЕТ 4766
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14.12.2020 18:32 Відповісти
А согласно какого закона у суда есть полномочия забирать дела у НАБУ?
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14.12.2020 18:34 Відповісти
а що в зебілятніку колись дотримувались законів?
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14.12.2020 18:36 Відповісти
ЕВРЕЙСКОГО И КВАРТАЛЬНОГ если хочется и надо-то можна иудеям все и всегда а вот гоям Кодексы Венецианские Комиссии Конституция... Презумпция невиновности власти.... министра полицаев недоторканость судей и прочая вся наволочь.. концлагерь должен стать таким де национальным носителем идентичности украинцев -как сало горилка и борщ...
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14.12.2020 18:36 Відповісти
Вы сейчас разжигаете межнациональную вражду как адвокат, прокурор или работник суда?
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15.12.2020 09:38 Відповісти
В Печерский суд поступил иск от адвоката одного из подозреваемых в этом уголовном производстве. Защитник просил передать дело в ГБРИсточник: https://censor.net/ru/n3236895

Это основания для рассмотрения этого вопроса (подтасовка с участием адвоката и суда). Трения о полномочиях и подсудности между ГБР и НАБУ всем известны. У судьъ нет полномочия взять и передать, должно быть заявление одной из сторон, так и мутят куда им надо.
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14.12.2020 19:11 Відповісти
Так у клоуна закон, как дышло - куда повернёшь, туда и вышло...
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14.12.2020 20:37 Відповісти
Решили щуку утопить в реке!
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14.12.2020 18:35 Відповісти
І щуку кинули у річку...
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14.12.2020 18:35 Відповісти
А я вже подумав шо тєло Татарова передали......
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14.12.2020 18:35 Відповісти
Ти мабуть в іншому Всесвіті живеш. Здивований? Ха! Це Україна!
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14.12.2020 18:48 Відповісти
Тоже так прочитал сначала.
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14.12.2020 18:51 Відповісти
если бы так...
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14.12.2020 20:38 Відповісти
Грьобаний стид...
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14.12.2020 18:35 Відповісти
Эта музыка будет вечной
Если мы не сменим батарейки...
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14.12.2020 18:36 Відповісти
Казалось бы причём тут корупция ?
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14.12.2020 18:36 Відповісти
Я считаю, пришло время оппозиции требовать от США и ЕС ввести санкции против бандитской власти Украины. Такого беспредела даже при Чугунии не было.
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14.12.2020 18:36 Відповісти
При зеку була точнісінько така сама фігня.
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15.12.2020 03:25 Відповісти
необучаемые
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14.12.2020 18:38 Відповісти
Впороті. І в першу чергу ті 73% ідіотів.
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14.12.2020 18:40 Відповісти
У наших судах розвелось вовків більше ніж у тамбові. і що ні вовк то шакал,а прикидається вівцею.
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14.12.2020 18:40 Відповісти
вже відкрилось полювання на вовків , де можно купити ліцензію в Печерський район ?
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14.12.2020 19:49 Відповісти
Може в печерському лісництві?
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14.12.2020 19:55 Відповісти
Ого, вот это беспредел! Куда послы стран G7 смотрят?
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14.12.2020 18:40 Відповісти
а может нужно самим разбираться со своей властью?
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14.12.2020 18:40 Відповісти
Так 73% розібрались, пілять...
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14.12.2020 18:41 Відповісти
Дати наган?
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14.12.2020 18:46 Відповісти
Того добра, на жаль, вистачає. От що найстрашніше, зелені падлюки в наглу все й ведуть.
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14.12.2020 18:54 Відповісти
Да так некому разбираться, сплошная мафия!
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14.12.2020 20:42 Відповісти
Передали справу корупціонера, колаборанта рига, корупціонерам, колаборантам ригам.Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк - Цензор.НЕТ 9850
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14.12.2020 18:42 Відповісти
В 13 році люди вийшли на Майдан не тому, що януковощ був найбільшим злом, а тому, що людям набридла гнила, корумпована , продажна система. Гарні люди загинули, злодії відбулися легким переляком замазаними мордами від зеленки та смітєвими баками, яник втік і на нього повісили все, а гнила ракова пухлина корупції та злодійства залишилася і прогресує далі на хвороту тілі держави Україна і її в переважній більшості недолугому народі.
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14.12.2020 21:36 Відповісти
Зебильё, вы не парьтесь- сразу передавайте своему }{уйлу в Басманный. Он не подведёт.
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14.12.2020 18:43 Відповісти
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14.12.2020 18:43 Відповісти
Прикольная у нас страна,правда?
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14.12.2020 18:46 Відповісти
Думаете, у нас тут розовые единороги скачут по радугам и срут трояндами?
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14.12.2020 18:51 Відповісти
Серуть ващє-то метеликами ))) єдинороги...
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14.12.2020 22:52 Відповісти
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14.12.2020 22:54 Відповісти
ну при чем тут зеленский....?
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14.12.2020 18:45 Відповісти
Виновен у всём.
Даже в том,шо фанера пролетела на выборах
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14.12.2020 19:07 Відповісти
ну тогда значит - Фантомас виноват...
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14.12.2020 20:45 Відповісти
Фамилия Вовк уже ругательная
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14.12.2020 18:49 Відповісти
Рік тому тут на Цензорі я писав, що часи Яника в порівнянні з часами Буббочки ми будемо згадувати як часи демократії і правосуддя. На жаль, до того все йде.
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14.12.2020 18:52 Відповісти
зеЛя и его банда мрази и подонки
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14.12.2020 18:58 Відповісти
Бляха-муха то капєц! Як ми зажигали!
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14.12.2020 19:00 Відповісти
Зебилы, что там со Свинарчуками?
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14.12.2020 19:04 Відповісти
волк с татаровым должны на одном дереве висеть
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14.12.2020 19:08 Відповісти
Т.е. практически открыто признается коррупционная вертикаль "судья" Вовк - ГБР - ОП.
Не удивительно шо судьи чепчики вверх бросали когда стадо тупого зебилья втащило свое ЗЕ на трон...
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14.12.2020 19:14 Відповісти
Це просто "беспредел"
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14.12.2020 19:16 Відповісти
Це свавілля.
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14.12.2020 20:17 Відповісти
Это просто уже выходит за все границы наглости и беспредела судейского. Они завтра могут отменить и саму Украину если мы не отменим их,этих бандитов в судейских мантиях.
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14.12.2020 19:16 Відповісти
Блин....
Прочитал - "Тело Татарова....." аж в сердце ёкнуло!
Будем ждать.....
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14.12.2020 19:17 Відповісти
по фрейду..
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14.12.2020 23:28 Відповісти
Шахраї зухвало знущаються над правосуддям впиваючись своєю безкарністю,потішаючись з решти українців.
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14.12.2020 19:21 Відповісти
А ще як будуть потішатися на 30-річчя Незалежності... Жодних артистів, повій і ********* щоб не пускали більше на Софіївську площу, ніякого сміття більше на святому місці.
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14.12.2020 20:25 Відповісти
короче ссють зебілам в очі і не соромляться.
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14.12.2020 19:24 Відповісти
Так у них совести отродясь не было...
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14.12.2020 20:50 Відповісти
Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк - Цензор.НЕТ 3517
Продажный ЗЕбил -капитулянт идёт по накатанной колее сбежавшего кровавого ЗЕКА.
Колея которая точно скоро приведёт его к ЗЕКУ Иуде, в его любимую паРашу в Ростов!
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14.12.2020 19:28 Відповісти
Здобули Зелені. Що цікаво, їм по..ер, хто там, шо там. Аби не Порошенко, Луценко. Що цікаво, всі г+г канали мовчать, значить все норма
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14.12.2020 19:28 Відповісти
тільки одне: казнить нельзя помиловать...- і без всяких ком....
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14.12.2020 19:35 Відповісти
Волчару в президенты!
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14.12.2020 19:47 Відповісти
ту - ту!
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14.12.2020 20:53 Відповісти
Той хто пристрелить вовка буде національним героєм.
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14.12.2020 19:56 Відповісти
Я не знаю що з цим робить-при слідуючому майдані судді в першу чергу повинні відповісти за свої злочини і позбавитись від всього майна яке вони украли оформляючи такі рішення
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14.12.2020 20:06 Відповісти
Вообще судейский корпус захватил власть в стране. Они решают любые вопросы. Кому где работать, кто занимается расследованиями, распоряжаются судьбами людей... И при всем этом - их никто не выбирает, никто не контролирует, никто не может уволить...
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14.12.2020 20:09 Відповісти
Пока в цій країні існує олігархат ,вовчі судди і продажні правоохоронці нічого доброго не буде і вся відповідальність лежить на так званому президенту ,вся повнота влади в нього, апле ні за що не відповідає.
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14.12.2020 20:22 Відповісти
Він сказав ясно -- ми усі президенти і відповідальність на нас, а він нам нічого "не должен".І якщо наші мужчини не розберуться з суддями, бандитами, нам ніякі дяді і посли не допоможуть.
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14.12.2020 20:36 Відповісти
Как неожиданно! При такой-то честнейший власти 😁
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14.12.2020 20:38 Відповісти
Зеля старается, подельника отмазывает.
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14.12.2020 20:42 Відповісти
Где президент ??! Не может на этого ******** вовка управы найти !?!
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14.12.2020 20:48 Відповісти
Чи не пора вже декого утилізувати ?
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14.12.2020 21:05 Відповісти
https://i.pinimg.com/originals/a1/e7/f7/a1e7f78b268953dd2ddec8389ceddc49.jpg
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14.12.2020 21:17 Відповісти
Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк - Цензор.НЕТ 542
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14.12.2020 21:19 Відповісти
В 13 році люди вийшли на Майдан не тому, що януковощ був найбільшим злом, а тому, що людям набридла гнила, корумпована , продажна система. Гарні люди загинули, злодії відбулися легким переляком замазаними мордами від зеленки та смітєвими баками, яник втік і на нього повісили все, а гнила ракова пухлина корупції та злодійства залишилася і прогресує далі на хвороту тілі держави Україна і її в переважній більшості недолугому народі.
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14.12.2020 21:35 Відповісти
Спасти рядового Татарова...
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14.12.2020 21:46 Відповісти
Срать в лицо начали нагло, рано и неприкрыто. Распоясались все, творят шо хотят. Зе по макушку в дерьме, суд вообще хуже раковой опухоли, живет и паразитирует.
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14.12.2020 22:46 Відповісти
Нашие своих не сдают. Имеется в ввиду судья крот - Вовк, взяточник и маргионал вытащил очередного крота взяточника и маргинала Татарова и так по кругу. Ничего не сделаете, поэтому сидите ровно на жопе у Вас 73 % все президенты, ******* все и все как могут, закон работает как дышло. Нарід избирает недееспособного Кернеса главой города, чтоб можно было ******* деньги у бабуинов-73% украинцев, но во всем будет виноват Порошенко, но только не 73% стадо бабуинов
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15.12.2020 00:12 Відповісти
Анархия.
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15.12.2020 00:18 Відповісти
Ну так , як кажуть по приколу, цікаво а які ще можуть прийняти рішення печерний і адмін суд, де працюють два вовки права? Здається меж немає. Як кажуть : любе голубе ! І як після цього люди можуть не ненавидіти суддів? Через таких вовків усю судову систему люди ладні роздерти. Є ж в системі нормальні судді, напевно мало але ж є. Тільки коли будуть суддів доганяти очевидно не будуть розбиратися. Є про що подумати тим нормальним
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15.12.2020 00:47 Відповісти
То виходить усі ті реформи, усі жертви що ми понесли, усю ціну, яку заплатили - це все до п...зди, бо так рішив суддя Вовк? То може він ще Чорнобильську катастрофу відмінить, чи створення СРСР?
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15.12.2020 09:19 Відповісти
В Україні всього два вовки тероризують державу і її лідерів з 2010 року.
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15.12.2020 10:34 Відповісти
Срочно нужен Вовкодав!
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15.12.2020 10:55 Відповісти
Что-бы про Сытника не говорили, НАБУ - единственный орган, который хоть что-то реально делает в борьбе с полностью победившей в нашей стране коррупцией.. ГБР - полностью подконтрольный презику, его офису и Генеральной прокуратуре орган, все дела которого по заказу рассматривают в нарушение подсудности судьи Печерского суда, как правило сидящие "на крючке" у "органов". Сомали отдыхает...
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15.12.2020 11:37 Відповісти
Справу Татарова Вовк передав від НАБУ до ДБР.
Татарова, якого Зеленський досі не звільнив.
Менше місяця тому, послам сімки Зе клявся на крові, що боротьба з корупцією це сенс його життя.
Сьогодні Зе помочився на послів сімки.
Завтра сімка помочиться на Зе 100%
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15.12.2020 11:57 Відповісти
Торопятся... Боятся Дядюшку Джо...
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15.12.2020 12:18 Відповісти
 
 