Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента України Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро в Державне бюро розслідувань.

Відповідне рішення суддя Вовк ухвалив 14 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

До Печерського суду надійшов позов від адвоката одного з підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Захисник просив передати справу в ДБР. На його думку, зараз нібито існує порушення підслідності, тому НАБУ розслідувати це кримінальне провадження не може.

Засідання у справі Татарова відбулося 14 грудня о 8 ранку. Суддя Вовк погодився з адвокатом і зобов'язав генпрокурора Ірину Венедіктову забрати справу у НАБУ і передати її в Головне слідче управління Державного бюро розслідувань. "Зобов'язати Генерального прокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні ... і доручити здійснення досудового розслідування в ньому іншому органу досудового розслідування", - сказано в документі.

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Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив надію, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

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За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"