Україна на черговому засіданні ТКГ планує обговорити питання 4 нових ділянок розведення сил
Українська делегація в Тристоронній контактній групі пропонує на черговому засіданні 15-16 грудня розглянути питання звільнення утримуваних осіб і нових ділянок розведення сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук української делегації в ТКГ.
На вівторок, 15 грудня, заплановано засідання підгруп ТКГ (політичної, гуманітарної, економічної і підгрупи з безпеки), а на середу, 16 грудня - спільне засідання ТКГ.
На засіданні передбачається розглянути питання звільнення утримуваних осіб, питання розблокування російською стороною роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування і питання забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.
Також планується розглянути фіналізацію домовленостей про 19 ділянок розмінування і про 4 нові ділянки розведення сил і засобів.
Будь ласка, зачекайте...
Уже б сразу у РФ спросили куда надо войска отвести да и по всему.
"Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил"
Если это правда , то у нас беда !!
Как в анекдоте:
-Изя, зачем вы женились на Саре?
- Потому что я ей кучу подарков подарил когда ухаживал что мне стало жалко потраченных денег.
Так и здесь, чем больше отдадим врагу земли тем быстрее у нас не будет другого выхода как оставшимися территориями вернуться в состав РФ.
Кстати ето идея не Зеленского а Жириновского. Именно Жириновский еще осенью 2014 неосторожно разляпал план по захвату Украины. А именно, захватить Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Одесскую область, отрезав Украину от Азовского и Черного морей и тем самым у Киева не будет другого выхода как вернуться оставшимися регионами в состав РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля