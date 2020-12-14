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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Джапарова про продаж "Масандри" окупантами: Це рішення юридично нікчемне і РФ нестиме відповідальність

Джапарова про продаж

Російська Федерація як держава-окупант укотре зухвало порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Про це заявила в Twitter заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Російська Федерація нестиме за нього відповідальність", - підкреслила заступниця очільника МЗС.

Джапарова про продаж Масандри окупантами: Це рішення юридично нікчемне і РФ нестиме відповідальність 01

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартову ціну визначено в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Массандра", а також проти майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.

14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила 100% акцій кримського винзаводу "Массандра" за 5,327 мільярда рублів.
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Топ коментарі
+4
Як саме буде нести? Перед ким буде нести? Коли буде нести?
І головне- хто забезпечить це?
У вас нема відповідей на це питання, нешанована влада України!
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14.12.2020 19:40
+2
до речі , у німців була можливість вивезти чи випити , але чомусь не зробиле ні те ні друге .
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14.12.2020 20:06
+1
Бояру будут разливать, как пить дать...
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14.12.2020 19:40
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Чийого саме протесту?
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14.12.2020 19:42 Відповісти
Цим МЗС переймається. А новина про що?
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14.12.2020 19:53 Відповісти
Массандра не конкурент Кахетинским винам. Рынок Массандры - в основном московия.
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14.12.2020 19:40 Відповісти
От і спеціалісти з виноробства підтяглися...)))
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14.12.2020 19:41 Відповісти
Я имею с чем сравнить. А ты?
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14.12.2020 19:44 Відповісти
"Білий мускат Червого Каменю". Чув? Пив?
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14.12.2020 19:45 Відповісти
Угу. В сравнении с Тибаани или даже Телави - шмурдяк с привкусом белого изюма.
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14.12.2020 19:52 Відповісти
Пив ! Не сподобався "Чорний доктор " смачніший ! був Але нічого страшного - тепер Шабо нічим не гірші вина виробляє !
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14.12.2020 23:38 Відповісти
На смак та колір... Мені, наприклад, грузинські вина не подобаються, але це не підстава заявляти, що вони не конкурент французьким чи навіть молдовським.
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14.12.2020 20:31 Відповісти
Ну так. Я ж озвучиваю свое мнение. Я не винодел, я по самжене и медовухах. У меня сосед - Сицилиец, старий дядько, недавно его 75-летие отмечали. Он делает свое вино из местного (ну, не саме местного,из Нью-Джерси) винограда, как делали его предки хрен зна сколько веков. Кахетинские вина ему очень нравятся, мы ему дарили как-то ящик-ассорти, с тех пор каждый раз, когда покупаем Грузинские вина, имеем в виду вкусы дона Салваторе...ну, вiн просто добра людина, я дуже пишаюся дружбою с ним.
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14.12.2020 20:46 Відповісти
Як саме буде нести? Перед ким буде нести? Коли буде нести?
І головне- хто забезпечить це?
У вас нема відповідей на це питання, нешанована влада України!
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14.12.2020 19:40 Відповісти
Бояру будут разливать, как пить дать...
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14.12.2020 19:40 Відповісти
Кожному своє...)))
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14.12.2020 19:44 Відповісти
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14.12.2020 20:04 Відповісти
А кто покупатель?
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14.12.2020 19:41 Відповісти
Дуже вірне питання... Скажімо так- володарі рашки. Це щось змінило?
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14.12.2020 19:43 Відповісти
Нема чому дивуваться...Німці грабували окуповані території, то вивозили предмети мистецтва, продовольство, дорогоцінності... Ну, а кацапи - випивку... Кому чого не вистачає, той те і краде...
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14.12.2020 19:44 Відповісти
Кацапи продали ЗЕМЛЮ, на якій впрошували виноград , з якого робили елітне вино, яке дурбецали вважають "випивкою".
Так зрозуміло?
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14.12.2020 19:47 Відповісти
А для них нема різниці... Мене, один раз, пригостили елітним віскі, а на закуску поклали чорний хліб і квашений огірок...
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14.12.2020 20:02 Відповісти
А ви чим зазвичай віскі закусюєте?
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14.12.2020 20:04 Відповісти
Я і текілу, частіш всього, закушую не лимоном з сіллю, а почеревиною гарячого копчення, власного виготовлення...
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14.12.2020 20:31 Відповісти
до речі , у німців була можливість вивезти чи випити , але чомусь не зробиле ні те ні друге .
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14.12.2020 20:06 Відповісти
Та ні... Вони цього не встигли-б, зробить - в перший період думали, що "прийшли навічно", а потім у них була перевантажена залізниця... Перли стільки поранених і техніки на капремонт, що у них рухомого складу - вагонів і паровозів, не вистачало... Хоча підірвать погреби, могли...
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14.12.2020 20:29 Відповісти
А що з картинами Айвазовського із Феодосійського музею-ще й досі в пітері?
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14.12.2020 21:12 Відповісти
Я не знаю... З друзями, з Криму, зв"язок втратив давно, після того, як мою сторінку у "Однокласниках", заблокували, так що лише зрідка списуюсь з колишнім співслужбовцем, який, після виходу на пенсію переїхав у Вінницю. А в нього є якийсь контакт з Кримом... Однак, вже кілька місяців мовчить... Я ж служив недалеко від Феодосії. Бував у музеї... Чесно кажучи, мені - "не дуже"... Єдине, що у нього геніально виходило - морська вода... А решта об"єктів на картинах - "так собі"...
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14.12.2020 21:20 Відповісти
Судиться должны наследники князей Воронцовых, и Голицыных, основателей "Массандры", у которых производство отжали)))
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14.12.2020 20:11 Відповісти
Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей... купили за 5,327 млрд рублей.

Ничего себе наторговали.
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14.12.2020 20:27 Відповісти
 
 