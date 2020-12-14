УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3962 відвідувача онлайн
Новини
9 846 77
авто (6006) зовнішня розвідка (446) Prozorro (1897) закупівлі (3212)

Служба зовнішньої розвідки за рік купила 44 авто преміум-класу на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine

Служба зовнішньої розвідки за рік купила 44 авто преміум-класу на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine

Служба зовнішньої розвідки у 2020 році купила 44 авто преміум-класу за 38,5 мільйона гривень. Ціна окремих автомобілів перевищує 1,5 мільйона за одиницю.

Про це свідчать дані аналізу Transparency International Ukraine, які антикорупційна організація надала "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

З цих даних видно, що в 2020-му зовнішня розвідка повідомляла тендер на Prozorro 13 разів.

Автобаза розвідників поповнилася сімома Renault Duster по 598 500 грн кожен. Загальна сума - 4 189 000 грн.

Також Служба зовнішньої розвідки двічі оголошувала тендер на закупівлю Toyota Corolla. Спочатку придбали 6 машин цієї марки за 3419000 грн. Згодом - ще чотири такі автомобілі за 2 279 000 грн.

Читайте також: Міноборони купує 3 літаки Ан-178

Крім цього, в 2020-м розвідники купили 5 Toyota Camry майже по мільйону кожна, загалом заплативши з бюджету на це 4 999 500 грн.

Також автопарк розвідників поповнився трьома авто, вартість яких перевищила мільйон гривень - це Skoda Superb, за які загалом заплатили 3 088 500 грн.

Всього у 2020 році державні установи придбали близько трьох тисяч авто на суму 1,5 мільярда гривень.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Молодцы, порют зеленый скот.
показати весь коментар
14.12.2020 19:57
+13
Убрали коррупционеров барыги и вот, все наладилось... Как тебе такое - каррупционер семочка.
показати весь коментар
14.12.2020 19:58
+10
Так само? Скільки і на яку суму купила автомобілів служба зовнішньої розвідки в 2018 році?
показати весь коментар
14.12.2020 20:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцы, порют зеленый скот.
показати весь коментар
14.12.2020 19:57 Відповісти
Так само? Скільки і на яку суму купила автомобілів служба зовнішньої розвідки в 2018 році?
показати весь коментар
14.12.2020 20:03 Відповісти
Не треба нічого довго доводити. Просто підтвердіть своє "так само" конкретними цифрами.
показати весь коментар
14.12.2020 20:15 Відповісти
Сравнил кортеж Пэдры и кортеж Моники?
показати весь коментар
14.12.2020 20:23 Відповісти
Ну як же так?
Ви постійно вимагаєте фактів від опонентів, навіть в очевидних, загальновідомих випадіках.
При цьому ви не збираєтесь підкріпити свої твердження фактами.
показати весь коментар
14.12.2020 20:24 Відповісти
Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн

================================================
все правильно..ЛАНОСы слишком заметные и "палят кантору"
показати весь коментар
14.12.2020 20:54 Відповісти
грубо говоря по 30 штук баксов в среднем за машинку. Слабоватый премиум-класс получается
показати весь коментар
14.12.2020 21:03 Відповісти
Зебот, https://censor.net/ru/user/430846 а прочитати новину до кінця розуму не вистачило?
показати весь коментар
14.12.2020 21:17 Відповісти
Сподобалася відповідь? Так отож...
показати весь коментар
18.12.2020 06:47 Відповісти
Не себе, а для обслуживания иностранньіх топ-политиков, которьіе посещали Украину с визитами.
показати весь коментар
14.12.2020 20:05 Відповісти
целых 44 Джеймса Бонда !!!!!!!!!!?????
бриты отдыхают
показати весь коментар
14.12.2020 23:59 Відповісти
Убрали коррупционеров барыги и вот, все наладилось... Как тебе такое - каррупционер семочка.
показати весь коментар
14.12.2020 19:58 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2020 19:59 Відповісти
Вони вольтануті. Ці, з TIU. Знайшли що називати авто преміум-класса.)))
показати весь коментар
14.12.2020 19:59 Відповісти
Не говори - каких-то жалких 44 тачки. И не жалко даже.

Не на Ольху с Богданой денег тратить, в самом деле.
показати весь коментар
14.12.2020 20:06 Відповісти
не вказуй, що мені робити- і я не скажу, куди тобі йти.
Второпало?
показати весь коментар
14.12.2020 20:14 Відповісти
хто ж тобі що ввказує, чуперадло. Зебіла вчить тільки портить)
показати весь коментар
14.12.2020 20:17 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2020 20:26 Відповісти
Та у нас на Рено Дустер фермнер ездит.Ну,а шо разведка такие машины купила,так то для маскировки.Представте шо б воны ездили на Дэо-Ланос или на "Жигулях"-их бы сразу высекли.
показати весь коментар
14.12.2020 20:31 Відповісти
Что то математика по каролам неправильная.
показати весь коментар
14.12.2020 20:01 Відповісти
Рено Дастер - это жуть какой лимузин дорогой. Я бы бронированные покупал, так проще, когда тебя СБУ обстреливает.
показати весь коментар
14.12.2020 20:02 Відповісти
Да, и на каждой машине прицепить логотип: "украинская разведка".., а что , прикольно..
показати весь коментар
14.12.2020 20:02 Відповісти
А де там 44 авто преміум-класу? З Camry і Superb так їх купили тільки 8шт
показати весь коментар
14.12.2020 20:02 Відповісти
Какое-то расследование какого-то гнилого ТPI. Вот раньше было - семочка то, семочка се. С каждого вутюга.
показати весь коментар
14.12.2020 20:03 Відповісти
Правильно! Разведчиков нужно видеть издалека. А то раньше шляпу на глаза надевали...
показати весь коментар
14.12.2020 20:04 Відповісти
Да-да, а вот ездили бы на Ланосах, то не палились бы. Верно?
показати весь коментар
15.12.2020 07:26 Відповісти
Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 3434
показати весь коментар
14.12.2020 20:06 Відповісти
Там вроде какого-то шута с квартала назначали. Или его жену. Или мужа сосны
показати весь коментар
14.12.2020 20:09 Відповісти
это конспиративные машины!)))
показати весь коментар
14.12.2020 20:08 Відповісти
да, срут тебе на грудь! ))
показати весь коментар
14.12.2020 20:29 Відповісти
Убрали коррупционера Семочко - и сразу нашлись деньги на 44 машины. Представляете, сколько Семочко крал?
показати весь коментар
14.12.2020 20:12 Відповісти
разведчики не палятся
показати весь коментар
14.12.2020 20:14 Відповісти
Шкода суперб, премиум?? Ясно, че
показати весь коментар
14.12.2020 20:14 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Кстати г-да россияне, можете не ржать.
У вас целый колхоз идиотов ДОМА, имея все, не смог за ДВА раза отравить одного человека.
показати весь коментар
14.12.2020 20:46 Відповісти
Маскируются - хотят слиться с толпой.
показати весь коментар
14.12.2020 20:16 Відповісти
Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 9567
показати весь коментар
14.12.2020 20:18 Відповісти
А в чём преимущества дорогих и приметных, запоминающихся авто для неприметной, тайной деятельности.?... Это же авто не для свадебных кортежей....
показати весь коментар
14.12.2020 20:19 Відповісти
Їм автівок не вистачає ?
показати весь коментар
14.12.2020 20:25 Відповісти
А вы уже пересчитали их автопарк до покупки? И сколько там чего было?
показати весь коментар
15.12.2020 07:31 Відповісти
А на чому на завдання їздити?
показати весь коментар
14.12.2020 20:37 Відповісти
Чим же їм, бідолахам, зайнятися? Зовнішньою розвідкою? Якою? У зеленої "миролюбної" влади немає зовнішніх ворогів. Їй лише патіроти заважають війська відводити, та мир з кацапами підписати.
показати весь коментар
14.12.2020 20:46 Відповісти
можемо за нас порадіти... Чому за нас? Уявляєте, що 44 "розвідника", заради того, щоб покататись на хорошій машині, залишатимуться на понаднормові години, чим забезпечать нам спокій...
показати весь коментар
14.12.2020 21:17 Відповісти
Эпидемия коронавируса? ХМ.
показати весь коментар
14.12.2020 20:51 Відповісти
ну особой премиальности за тачку менее 1 ляма гривен не будет
Так себе ....
показати весь коментар
14.12.2020 21:17 Відповісти
Як завжди - не бачать проблеми та захищають тут плісняву владу одні 00-зеботи...
показати весь коментар
14.12.2020 21:21 Відповісти
так, не кажіть... Ще й жоденкожен, щасливий власник бентлі та ферарі, що їм цей дешевий мотлох?
показати весь коментар
14.12.2020 21:26 Відповісти
Блин все понимаю но Рено Дастер, Шкода и Тойота пусть даже Камри(5 из 44), это никак не машины премиум класса. Не разводите зраду где ее нет, сейчас намного хуже вещи происходят.
показати весь коментар
14.12.2020 21:29 Відповісти
А им за разгон зрады денежки платят. Иначе где ж они харчеваться будут?
показати весь коментар
15.12.2020 07:33 Відповісти
Ну не пойму я претензий!? Это же внешняя разведка! Им по забугорью на Ланосах рессекать? А маскировка? А оперативная работа? Глыбше трэба!
показати весь коментар
14.12.2020 21:47 Відповісти
Підкажіть, що вони саме з такими машинами планують робити? Інфільтруватись у вороже середовище, наприклад в ДНР?
І ще, Королла по 2.2-3.4 міліона грн - це сюр! ВіДі продають їх за ціною 485-620 тис.
показати весь коментар
14.12.2020 21:50 Відповісти
На задания ездить. Тупо идут на службу жрать из бюджета. Заработать нормально не способны
показати весь коментар
14.12.2020 21:55 Відповісти
Дружище Штирлиц когда Вы успели сменить свой роскошный Horch на Renault Duster ? О группенфюрер Мюллер это подарок от нашего с вами "крота", который работает в службе внешней разведки Украины.
показати весь коментар
14.12.2020 22:05 Відповісти
ну так конец эпохи бедности
показати весь коментар
14.12.2020 22:08 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1338547538467680259 1 ч

"Служба внешней разведки в 2020 году купила 44 авто премиум-класса за 38,5 миллиона гривен" В этом сообщении есть только одна ошибка. Никакой "службы внешней разведки" у Украины нет. просто кучка ".енералов" доящих инвесторов и государство.
показати весь коментар
14.12.2020 22:15 Відповісти
Все правильно. А на чем же им в разведку ездить?
показати весь коментар
14.12.2020 22:20 Відповісти
кого то недолечили комуто недодали..............вот и есть на чем выпендриватся .)))
показати весь коментар
14.12.2020 22:35 Відповісти
Если уже какие-то школьники из Transparency, считающие Рено Дастер и Короллу автомобилями премиум - класса, дают полную раскладку автопарка СВР, то хрен цена такой разведслужбе.
показати весь коментар
15.12.2020 00:34 Відповісти
Бабла из бюджета достаточно, чтобы в раскошных авто свои жопы возить. Следующие покупки Яхты?
показати весь коментар
15.12.2020 00:35 Відповісти
Это вместо ударных беспилотников 🤦🙄🤫🤔😡😡😡
показати весь коментар
15.12.2020 06:57 Відповісти
Скоро будет аукцион подержанных авто СВР ?
показати весь коментар
15.12.2020 09:26 Відповісти
А на чем им работать? В СССР была волга 23 с форсированным двигателем - мало о ней кто знал КГБ заказало - а то отставали от иномарок...Они купили их для работы.В разведке совсем другой менталетет - это не аримейских генералов возить и их семьи....Пусть работают на Украину, если им не платить - они найдут кто им заплатит....
показати весь коментар
15.12.2020 09:50 Відповісти
Действительно, не ехать же в разведку на бобике - сразу враг расколет. Автомобили премиум класса помогают слиться с окружающей средой - так сказать маскировочка.
показати весь коментар
15.12.2020 11:23 Відповісти
 
 