Служба зовнішньої розвідки за рік купила 44 авто преміум-класу на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine
Служба зовнішньої розвідки у 2020 році купила 44 авто преміум-класу за 38,5 мільйона гривень. Ціна окремих автомобілів перевищує 1,5 мільйона за одиницю.
Про це свідчать дані аналізу Transparency International Ukraine, які антикорупційна організація надала "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
З цих даних видно, що в 2020-му зовнішня розвідка повідомляла тендер на Prozorro 13 разів.
Автобаза розвідників поповнилася сімома Renault Duster по 598 500 грн кожен. Загальна сума - 4 189 000 грн.
Також Служба зовнішньої розвідки двічі оголошувала тендер на закупівлю Toyota Corolla. Спочатку придбали 6 машин цієї марки за 3419000 грн. Згодом - ще чотири такі автомобілі за 2 279 000 грн.
Крім цього, в 2020-м розвідники купили 5 Toyota Camry майже по мільйону кожна, загалом заплативши з бюджету на це 4 999 500 грн.
Також автопарк розвідників поповнився трьома авто, вартість яких перевищила мільйон гривень - це Skoda Superb, за які загалом заплатили 3 088 500 грн.
Всього у 2020 році державні установи придбали близько трьох тисяч авто на суму 1,5 мільярда гривень.
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Ви постійно вимагаєте фактів від опонентів, навіть в очевидних, загальновідомих випадіках.
При цьому ви не збираєтесь підкріпити свої твердження фактами.
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все правильно..ЛАНОСы слишком заметные и "палят кантору"
бриты отдыхают
Не на Ольху с Богданой денег тратить, в самом деле.
Второпало?
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Кстати г-да россияне, можете не ржать.
У вас целый колхоз идиотов ДОМА, имея все, не смог за ДВА раза отравить одного человека.
Так себе ....
жоденкожен, щасливий власник бентлі та ферарі, що їм цей дешевий мотлох?
І ще, Королла по 2.2-3.4 міліона грн - це сюр! ВіДі продають їх за ціною 485-620 тис.
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"Служба внешней разведки в 2020 году купила 44 авто премиум-класса за 38,5 миллиона гривен" В этом сообщении есть только одна ошибка. Никакой "службы внешней разведки" у Украины нет. просто кучка ".енералов" доящих инвесторов и государство.