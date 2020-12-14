Служба зовнішньої розвідки за рік купила 44 авто преміум-класу на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine

Служба зовнішньої розвідки у 2020 році купила 44 авто преміум-класу за 38,5 мільйона гривень. Ціна окремих автомобілів перевищує 1,5 мільйона за одиницю.

Про це свідчать дані аналізу Transparency International Ukraine, які антикорупційна організація надала "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

З цих даних видно, що в 2020-му зовнішня розвідка повідомляла тендер на Prozorro 13 разів.

Автобаза розвідників поповнилася сімома Renault Duster по 598 500 грн кожен. Загальна сума - 4 189 000 грн.

Також Служба зовнішньої розвідки двічі оголошувала тендер на закупівлю Toyota Corolla. Спочатку придбали 6 машин цієї марки за 3419000 грн. Згодом - ще чотири такі автомобілі за 2 279 000 грн.

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Крім цього, в 2020-м розвідники купили 5 Toyota Camry майже по мільйону кожна, загалом заплативши з бюджету на це 4 999 500 грн.

Також автопарк розвідників поповнився трьома авто, вартість яких перевищила мільйон гривень - це Skoda Superb, за які загалом заплатили 3 088 500 грн.

Всього у 2020 році державні установи придбали близько трьох тисяч авто на суму 1,5 мільярда гривень.