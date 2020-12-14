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Фейк про походження COVID-19 - "вкидання північних сусідів з конспірологією", - журналіст

Фейк про походження COVID-19 -

Журналіст Андрій Лучков розвінчав конспірологічний фейк про те, що в пандемії коронавірусу нібито винні американці.

Про це Лучков написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені не вперше від абсолютно різних людей трапляється в мережі за найближчі тижні цей текст. Більш того, цей текст подорожує за допомогою соцмедіа різними країнами нашої планети. Цього разу його виклала мадам Оксана Калетник (ексдепутатка від КПУ. - Ред. ). Так, так. Вкидання північних сусідів з конспірологією і кашею-малашею", - написав журналіст.

Лучков звернув увагу, що текст складається з неправдивих тверджень.

"Це не "біологічна лабораторія", а Інститут вірусології в Ухані. І належить вона не "Glaxo" (GlaxoSmithKline), а перебуває під юрисдикцією Китайської Академії Наук", - підкреслив він.

Згадка про цей масштабний фейк зустрічається в іспанській і навіть в австралійській пресі, зазначив журналіст.

Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 01

Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 02
Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 03
Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 04


Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 05


Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 06


Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 07
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Топ коментарі
+6
Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист - Цензор.НЕТ 6054

...
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14.12.2020 20:09
+5
А что уже все забыли?
Что память как у выбки гуппи, до вечера ?
***
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подтверждает взрыв газового баллона и возникновение пожара в принадлежащем ведомству научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в поселке Кольцово Новосибирской области.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола. Центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, изначально являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

У кого еще есть вопросы по поводу происхождения вируса ????
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14.12.2020 20:33
+2
Не только Билл , но и солдаты НАТО натовским сапогом потоптались по здоровью нарассеян.
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14.12.2020 20:23
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Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист - Цензор.НЕТ 6054

...
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14.12.2020 20:09 Відповісти
Вата-вброс!
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14.12.2020 20:09 Відповісти
Кернес-наш?
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14.12.2020 20:22 Відповісти
Миру - Peace!
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14.12.2020 23:37 Відповісти
До чого тут Кернес?
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15.12.2020 03:37 Відповісти
До того шо ти "Харьков"
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15.12.2020 16:10 Відповісти
В Харкові півтора мільона мешканців.
Так, більшість - вата за Кернеса.
Але огульно ображати людей Кернесом, то хибна ідея.
Харків - це ще й Азов, Яна Червона, Даня Дідик та багато інших гідних людей.
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16.12.2020 02:02 Відповісти
Что эта Калетник себе позволяет?
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14.12.2020 20:20 Відповісти
Не только Билл , но и солдаты НАТО натовским сапогом потоптались по здоровью нарассеян.
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14.12.2020 20:23 Відповісти
От тільки не північних сусідів, а східних.
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14.12.2020 20:28 Відповісти
Теж мені таємниця Полішенеля. Всі давно знають де початок
https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
https://www.svoboda.org/a/30167061.html

https://www.youtube.com/watch?v=_w7SAeNcXA8
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14.12.2020 20:32 Відповісти
А что уже все забыли?
Что память как у выбки гуппи, до вечера ?
***
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подтверждает взрыв газового баллона и возникновение пожара в принадлежащем ведомству научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в поселке Кольцово Новосибирской области.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола. Центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, изначально являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

У кого еще есть вопросы по поводу происхождения вируса ????
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14.12.2020 20:33 Відповісти
КАК вирус оказался в Ухани ???
***
УХАНЬ (WUHAN), Китай, 17 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- 7-е Всемирные военные игры Международного совета военного спорта (7th International Military Sports Council (CISM) Military World Games), торжественное открытие которых состоится вечером 18 октября, являются одним из самых важных спортивных соревнований мирового уровня, когда-либо проводившихся в Китае.

В этом году во Всемирных военных играх примут участие ведущие спортсмены мира.
Судя по перечню зарегистрировавшихся участников, можно с уверенностью утверждать, что нас ждет потрясающее по накалу состязание.
Россия, Германия, Франция, Бразилия и другие страны являются истинными "ветеранами" Олимпийских игр и других спортивных мероприятий. И Всемирные военные игры Международного военного совета спорта - не исключение.
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14.12.2020 20:36 Відповісти
да..да ну звісно ж "воєнниє"... ігри. ну шо ти париш, дружище???? ну тіпа ми бл рибки-гупі... Китай відповідальний за всю цю хрєнь. крапка. Був виток, не був, було несанкціоноване вторгнення, не було, були викиди біоматеріалу, не були. Китай відповідає за цю всю хрєнь.
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14.12.2020 21:10 Відповісти
все у тебя как то по руский !
выходит что Навального траванули на рАсии, его же отвезли в Германию и лечили там - значит виновата Германия ????
Ну и со Скрипалями так же выходит - вот почемы рАсия говорит что не виновата !!!!
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16.12.2020 08:53 Відповісти
А колорадских жуков кто нам подкинул?
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14.12.2020 20:36 Відповісти
Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист - Цензор.НЕТ 5438
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14.12.2020 20:48 Відповісти
знову вкиди. або "на злодію шапка горить" дай боже світ впорається з пандемією і розвідки розвинених країн, гадаю, докопаються до істини. і мені здаєкься ланцюжок доведе не до китайського ухані, а дещо північніше. і тоді на компенсацію збитків всьому світові не вистачить ні нафти ні газу і нівіть лісу.
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14.12.2020 20:40 Відповісти
Текст могут репостить/рерайтить/копипастить это не новость, а где развенчание фейка?
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14.12.2020 20:50 Відповісти
Молодец, конечно. Но зачем было париться. Идиоты все равно не поверят, а нормальные и без этих расследований владеют информацией. Здесь в рептилоидов, наночипы и шапочки из фольги верят, а он что-то доказывать пытается. Кому? Обезьянам?
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14.12.2020 20:56 Відповісти
ха-ха-ха.... і ще й знайшли придурків що ведуться? та не смішіть...нє я не могу...
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14.12.2020 21:01 Відповісти
...каждый пишет, как он дышит!.. (с)
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14.12.2020 21:23 Відповісти
Вже доказано, що антитіла знаходили в крові людей , ще до виявлення цього віруса в Ухані. Ще в осени 2019 року. І люди вмирали від запалення легень як мінімум з осені минулого року, а то і раніше. А взвгалі то вірус штучно створений і створений він більш за все в московії, бо їм найбільше грає на руку світовий хаос та економічна криза. А взагалі то, цікавий факт, пандемії зявляються тоді, коли ціна на нафту падає до мінімуму.....
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14.12.2020 21:30 Відповісти
да..да "а ми вєрім, верім... і вєра наша твєрда..."(с)... звісно ж КПК не хоче відповідальності... хотіли ж..як краще... ну уявіть просто - ми змогли побороти віруси! люди не будуть більше хворіть! Не якісь там довбані мириканці, а ми!! да.. не судьба.. Китай має відповісти за цю всю...(за великим рахунком... це війна. так це дуже нагадує війну... може й якусь блдь ..гібридну (в мене вже оскома з того...) але... ну ми ж бачимо що відбувається...) ...
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14.12.2020 22:37 Відповісти
Знает плешивая кремлевская вошь какого страшного джина выпустил из пробирки в ухани. Потому из бункера и не вылазит...
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14.12.2020 23:05 Відповісти
У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.

У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.

Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
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15.12.2020 00:49 Відповісти
При цьому немає жодного посилання на наукові публікації. Я не просто заявляю я впевнений що створили ковід 19 міжнародні фармаорпорації США, Іспанії, Франції, Японії, Китаю та Великобританії . Це величезній мільярдний спрут який нагадив світу. А проплачені масонами якісь писаки Андрій Лучков підгавкують Білу і Мелігнді Гейтс. Є наукові журнали, є публічні заяви Білла Гейтса і є його творіння штучний вірус Дивує скілки олігофренів тупо вірять що кажани з ринку в Ухані є джерело ковіду. Ось що пише в Природній медицині доктор Ральф Барік і його шобла.
Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитає:
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому коронавірусу здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення (моя примітка -не Китаю і не габона а своє): «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус.
Такі журналісти я думаю отримають премію мерзотника Дюранті на честь його брехні про голодомор. Тож вперед проплачені остолопи давайте про те, що спеціально модифіікованийц вірус це гниле м'ясо з ринку в Ухані.
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15.12.2020 05:58 Відповісти
 
 