Зеленський запалить ялинку під ОП і вирушить на короткий відпочинок, - Мендель
Прессекретарка глави держави Юлія Мендель розповіла журналістам про плани Володимира Зеленського на Новий рік.
Коментар Мендель публікує видання "КП в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією", - розповіла Мендель.
Також, за її словами, Зеленський планує записати новорічне привітання.
"Запис привітання президента ще попереду, концепція та сценарій опрацьовуються", - зазначила Мендель.
У перші дні 2021 року Зеленський вирушить на відпочинок, але буде весь час на зв'язку, додала прессекретарка.
"І в президента, і в його Офісу будуть декілька вихідних. Але при цьому Глава держави завжди залишається на зв'язку і за потреби працюватиме. Сьогодні завдяки розвитку технологій організовувати зв'язок, зібрати нараду та обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі", - запевнила Мендель.
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