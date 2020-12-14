Шмигаль не відповів на запитання "слуг народу" щодо проєкту бюджету на 2021 рік, депутати можуть не підтримати таку редакцію, - Качура
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу" не відповів на запитання депутатів про держбюджет-2021, тому у них можуть виникнути сумніви, чи варто приймати законопроєкт у такій редакції.
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура допускає, що Верховна Рада не зможе ухвалити законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік цього пленарного тижня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Думаю, що є величезна ймовірність, що це буде позачергове засідання, й у нас потім будуть бюджетна ніч, бюджетний ранок, вечір тощо", - сказав Качура журналістам у понеділок увечері в Києві.
Говорячи про обговорення проєкту бюджету на засіданні фракції за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Качура зазначив, що багато депутатів, зокрема і він, не почули від керівника уряду відповідей на свої запитання.
"Я думаю, що у депутатів можуть виникнути сумніви, чи правильно буде підтримувати саме в такій редакції документ... Я бачу нині, що вони сумніваються, що робити", - зазначив народний депутат.
При цьому Качура зазначив, що законопроєкт про держбюджет може набрати необхідну кількість голосів (226 - ІФ), якщо нардепів із "Слуги народу" підтримають їхні колеги з інших фракцій і груп.
Нагадаємо, 15 грудня парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.
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Общество / Экология 14-дек, 21:349 0 0
Самолеты тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которые находятся на боевом дежурстве, покрылись льдом из-за непогоды. Об этом сообщает ресурс MilitaryAviation.in.UA в Facebook.
На фото показан истребитель МиГ-29, который полностью обледенел. Толстым слоем льда покрылись даже ракеты боевого самолета. Ресурс отметил, что пока генералы спорят, сколько приобрести или модернизировать самолетов, «трудяга МиГарь где-то грустит на морозе».
«Подходит 2021 год 21-го века, а в ВС ВСУ до сих пор не знают, что такое ангары, что такое «де-айсинг», что такое современные спецмашины… Зато где-то на Ширлани в отражении очков почтенного полководца мы «впереди планеты всей!»», - подчеркнули в MilitaryAviation.
В Украинском милитарном портале пишут, что непогода создает проблемы при подготовке очередного самолета к вылету, поскольку летчикам и персоналу приходится тратить время на очистку льда с поверхностей.
Во избежание подобного необходимо строить ангары на аэродромах базирования. При чем существуют как долговременные сооружения, так и быстромонтируемые, к которым относятся различные каркасные конструкции с перекрытием из устойчивого к влаге материала.
В Командовании ВС ВСУ в комментарии LIGA.net подтвердили наличие такой проблемы. Они говорят, что «летчики переживают», но решить проблему на многих аэродромах страны не могут из-за недостатка финансирования: денег не хватает не только на ангары, но и на решение более актуальных задач.
В командовании авиацией надеются, что общественный резонанс поможет привлечь внимание властей к этой и другим проблемам сектора.
надуманная зрада.в союзе половина авиационного парка под открытым небом была.