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Новини Бюджет-2021
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держбюджет (2359) Слуга народу (2800) Качура (170) Денис Шмигаль (4398)

Шмигаль не відповів на запитання "слуг народу" щодо проєкту бюджету на 2021 рік, депутати можуть не підтримати таку редакцію, - Качура

Шмигаль не відповів на запитання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу" не відповів на запитання депутатів про держбюджет-2021, тому у них можуть виникнути сумніви, чи варто приймати законопроєкт у такій редакції.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура допускає, що Верховна Рада не зможе ухвалити законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік цього пленарного тижня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що є величезна ймовірність, що це буде позачергове засідання, й у нас потім будуть бюджетна ніч, бюджетний ранок, вечір тощо", - сказав Качура журналістам у понеділок увечері в Києві.

Говорячи про обговорення проєкту бюджету на засіданні фракції за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Качура зазначив, що багато депутатів, зокрема і він, не почули від керівника уряду відповідей на свої запитання.

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"Я думаю, що у депутатів можуть виникнути сумніви, чи правильно буде підтримувати саме в такій редакції документ... Я бачу нині, що вони сумніваються, що робити", - зазначив народний депутат.

При цьому Качура зазначив, що законопроєкт про держбюджет може набрати необхідну кількість голосів (226 - ІФ), якщо нардепів із "Слуги народу" підтримають їхні колеги з інших фракцій і груп.

Нагадаємо, 15 грудня парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.
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Топ коментарі
+7
Московитский выкидыш Качура "забыл" уточнить - финансовый кризис был вполне решаемой проблемой при условии продолжения курса, взятого в 2014. Но московитские выкидыши типа Кочуры решили, шо они знают лучше. Ну шо, какие планы у зеленой мразоты с автором шутки "Украина - как германская актрисa фильмов для взрослых" во главе? Смеялись тогда. Как сейчас - смешно, суки продажные? Смейтесь,курвы. Смешно же
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14.12.2020 21:26
+5
Ну, вийшов-би перед Радою, і сказав "Пиз..ц!! "Припливли"... Грошей нема, я вам нічого не винен, і пішли всі нах...". Йому-б, набили морду, "пересравши, похапали "чумадани" і розбіглися по "закордонах", поки локдаун не оголосили... А на їх місце прийшли-б, до Нового Року, люди, що тямлять, що і як робить, і почали-б, розгрібать те лайно, яке наклали "блазенята"... А так будуть продовжувать просиджувать штани в Україні та імітувать "бурхливу діяльність...
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14.12.2020 21:38
+2
шмиг - шмиг ...
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14.12.2020 21:28
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сколько вас - 140 + юв + довіра? Около 200(это если юв получит требуемое). С таким монобольшинством и опзж не нужно.
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14.12.2020 21:21 Відповісти
И да, деньги где? Ведь на этот вопрос Шмыгаль не ответил?
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14.12.2020 21:53 Відповісти
Да похеру. Какая разница с бюджетом нет!!!
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14.12.2020 21:22 Відповісти
Московитский выкидыш Качура "забыл" уточнить - финансовый кризис был вполне решаемой проблемой при условии продолжения курса, взятого в 2014. Но московитские выкидыши типа Кочуры решили, шо они знают лучше. Ну шо, какие планы у зеленой мразоты с автором шутки "Украина - как германская актрисa фильмов для взрослых" во главе? Смеялись тогда. Как сейчас - смешно, суки продажные? Смейтесь,курвы. Смешно же
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14.12.2020 21:26 Відповісти
шмиг - шмиг ...
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14.12.2020 21:28 Відповісти
Ну, вийшов-би перед Радою, і сказав "Пиз..ц!! "Припливли"... Грошей нема, я вам нічого не винен, і пішли всі нах...". Йому-б, набили морду, "пересравши, похапали "чумадани" і розбіглися по "закордонах", поки локдаун не оголосили... А на їх місце прийшли-б, до Нового Року, люди, що тямлять, що і як робить, і почали-б, розгрібать те лайно, яке наклали "блазенята"... А так будуть продовжувать просиджувать штани в Україні та імітувать "бурхливу діяльність...
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14.12.2020 21:38 Відповісти
Истребители ВСУ покрылись льдом из-за непогоды. В Командовании ВС говорят, что нет денег на ангары
Общество / Экология 14-дек, 21:349 0 0

Самолеты тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которые находятся на боевом дежурстве, покрылись льдом из-за непогоды. Об этом сообщает ресурс MilitaryAviation.in.UA в Facebook.

На фото показан истребитель МиГ-29, который полностью обледенел. Толстым слоем льда покрылись даже ракеты боевого самолета. Ресурс отметил, что пока генералы спорят, сколько приобрести или модернизировать самолетов, «трудяга МиГарь где-то грустит на морозе».

«Подходит 2021 год 21-го века, а в ВС ВСУ до сих пор не знают, что такое ангары, что такое «де-айсинг», что такое современные спецмашины… Зато где-то на Ширлани в отражении очков почтенного полководца мы «впереди планеты всей!»», - подчеркнули в MilitaryAviation.

В Украинском милитарном портале пишут, что непогода создает проблемы при подготовке очередного самолета к вылету, поскольку летчикам и персоналу приходится тратить время на очистку льда с поверхностей.

Во избежание подобного необходимо строить ангары на аэродромах базирования. При чем существуют как долговременные сооружения, так и быстромонтируемые, к которым относятся различные каркасные конструкции с перекрытием из устойчивого к влаге материала.

В Командовании ВС ВСУ в комментарии LIGA.net подтвердили наличие такой проблемы. Они говорят, что «летчики переживают», но решить проблему на многих аэродромах страны не могут из-за недостатка финансирования: денег не хватает не только на ангары, но и на решение более актуальных задач.

В командовании авиацией надеются, что общественный резонанс поможет привлечь внимание властей к этой и другим проблемам сектора.
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14.12.2020 21:39 Відповісти
та ну на проблемы .подгоняют дуйку на базе краза -и нема проблем...
надуманная зрада.в союзе половина авиационного парка под открытым небом была.
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14.12.2020 21:44 Відповісти
И вы видели этот "авиационный парк"? А еще при союзе все старались в сером ходить, а чиновники и хенералы были те же - тооолстые и тупые.
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15.12.2020 14:15 Відповісти
а чо в каывычках?парк как парк,у некоторых в разы хуже. на той же нарасейке,во внутренних округах ваще один цветмет в капонирах
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15.12.2020 14:34 Відповісти
Шмыгаль не ответил на вопросы "слуг народа" по проекту бюджета на 2021 год, депутаты могут не поддержать такую редакцию, - Качура - Цензор.НЕТ 6175
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14.12.2020 21:44 Відповісти
шмигаль нє отвєтіл, чи дасть гудок ахмєтовіч трохи покрасти слугам наріду, чи буде красти тільки гудок ахмєтовіч.
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14.12.2020 21:51 Відповісти
Доказано, що розвиток країни, та й будь якої меншої структури, залежить від інтелекту влади. При високому інтелекті відбувається високий розвиток, при посередньому - так-сяк, залежно від положення точки на синусоїді. А от при низькому - як в Україні, - чітко по похилій.
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14.12.2020 22:09 Відповісти
прголосують завтра за бюджет. Голосів одних уродів не вистачить; але рижемразівські, які розкидані по трьох фракціях - підможуть, бо за Шмигаля.
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14.12.2020 22:50 Відповісти
 
 