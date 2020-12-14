Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, - "Схеми"

14 грудня Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія програми "Схеми" Бориса Мазура на рішення Печерського райсуду, який відмовився зобов'язати колишнього ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова видалити з публічного простору його персональні дані.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Законом заборонено поширювати персональні дані людини без її згоди. Тому водії редакції "Схем" разом з адвокатами намагаються через суд змусити цього діяча видалити опубліковані ним у Телеграм-каналі їхні детальні персональні дані (включно з домашніми адресами, номерами авто, паспортів, кодів ІНН). Нагадаю, водії допомагали журналісту Михайлу Ткачу готувати розслідування про зв’язки Портнова у владі", - написала Седлецька.

Як повідомила журналістка, суддя Печерського суду Волкова відмовила в задоволенні позову водія Мазура до Портнова, зобов'язавши виплатити ексзаступникові голови АП 52 тис. гривень витрат на юристів."Це та сама суддя Волкова, яка винесла рішення про "безперервне проживання Портнова" в Україні протягом останніх 5 років (хоча після втечі Януковича він мешкав у Австрії)", - зазначає Седлецька.

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14 грудня трійка суддів апеляційного суду міста Києва відмовилася задовольнити скаргу водія "Схем" на рішення суду першої інстанції.

"Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів на чолі з суддею-доповідачкою Ганною Крижанівською.



Так, саме тією, яка за часів президентства Віктора Януковича протягом трьох років пліч-о-пліч працювала в Печерському райсуді міста Києва в одній суддівській колегії разом із.. рідною сестрою Андрія Портнова Оленою Ісаєвською", - повідомила журналістка.

Адвокати "Схем" подаватимуть касацію на це рішення.