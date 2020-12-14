Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, - "Схеми"
14 грудня Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія програми "Схеми" Бориса Мазура на рішення Печерського райсуду, який відмовився зобов'язати колишнього ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова видалити з публічного простору його персональні дані.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Законом заборонено поширювати персональні дані людини без її згоди. Тому водії редакції "Схем" разом з адвокатами намагаються через суд змусити цього діяча видалити опубліковані ним у Телеграм-каналі їхні детальні персональні дані (включно з домашніми адресами, номерами авто, паспортів, кодів ІНН). Нагадаю, водії допомагали журналісту Михайлу Ткачу готувати розслідування про зв’язки Портнова у владі", - написала Седлецька.
Як повідомила журналістка, суддя Печерського суду Волкова відмовила в задоволенні позову водія Мазура до Портнова, зобов'язавши виплатити ексзаступникові голови АП 52 тис. гривень витрат на юристів."Це та сама суддя Волкова, яка винесла рішення про "безперервне проживання Портнова" в Україні протягом останніх 5 років (хоча після втечі Януковича він мешкав у Австрії)", - зазначає Седлецька.
14 грудня трійка суддів апеляційного суду міста Києва відмовилася задовольнити скаргу водія "Схем" на рішення суду першої інстанції.
"Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів на чолі з суддею-доповідачкою Ганною Крижанівською.
Так, саме тією, яка за часів президентства Віктора Януковича протягом трьох років пліч-о-пліч працювала в Печерському райсуді міста Києва в одній суддівській колегії разом із.. рідною сестрою Андрія Портнова Оленою Ісаєвською", - повідомила журналістка.
Адвокати "Схем" подаватимуть касацію на це рішення.
Будь ласка, зачекайте...
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
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Или о Мальдивах..
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скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Бо совсем не сложно по второму кругу все повторить с другим "абынепорохом".
Д.Б.