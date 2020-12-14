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Портнов (330) суддя (1566) юстиція (732) Седлецька (93)

Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, - "Схеми"

Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, -

14 грудня Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія програми "Схеми" Бориса Мазура на рішення Печерського райсуду, який відмовився зобов'язати колишнього ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова видалити з публічного простору його персональні дані.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Законом заборонено поширювати персональні дані людини без її згоди. Тому водії редакції "Схем" разом з адвокатами намагаються через суд змусити цього діяча видалити опубліковані ним у Телеграм-каналі їхні детальні персональні дані (включно з домашніми адресами, номерами авто, паспортів, кодів ІНН). Нагадаю, водії допомагали журналісту Михайлу Ткачу готувати розслідування про зв’язки Портнова у владі", - написала Седлецька.

Як повідомила журналістка, суддя Печерського суду Волкова відмовила в задоволенні позову водія Мазура до Портнова, зобов'язавши виплатити ексзаступникові голови АП 52 тис. гривень витрат на юристів."Це та сама суддя Волкова, яка винесла рішення про "безперервне проживання Портнова" в Україні протягом останніх 5 років (хоча після втечі Януковича він мешкав у Австрії)", - зазначає Седлецька.

Читайте також: Апеляційний суд зобов'язав Шевченківський райсуд Києва розглянути скаргу на закриття справи проти Портнова про загрози прокурору Божку, - адвокат Маселко

14 грудня трійка суддів апеляційного суду міста Києва відмовилася задовольнити скаргу водія "Схем" на рішення суду першої інстанції.

"Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів на чолі з суддею-доповідачкою Ганною Крижанівською.

Так, саме тією, яка за часів президентства Віктора Януковича протягом трьох років пліч-о-пліч працювала в Печерському райсуді міста Києва в одній суддівській колегії разом із.. рідною сестрою Андрія Портнова Оленою Ісаєвською", - повідомила журналістка.

Адвокати "Схем" подаватимуть касацію на це рішення.

Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, - Схеми 01
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Топ коментарі
+32
Судебная система стала на сторону Портнова, и разрешила ему распространять данные журналистов, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8752
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14.12.2020 21:41
+27
Критика, это когда 100% критики. А когда 3% критики, 5% правды, а остальное это "гнилая селедка" вроде - "президент убил своего брата" - это называется вражеская пропаганда, подрыв основ государственности.
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14.12.2020 21:40
+15
Значит, нужно вывесить на всеобщее обозрение персональные данные самого Портнова.
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14.12.2020 21:36
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Ох тварь!!! И что оно будет жить безнаказанно?
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14.12.2020 23:55 Відповісти
Андрей Портнов родился 27 октября 1973 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). Отец - Владимир Михайлович Портнов, был водителем. Мать - Светлана Михайловна Портнова, работала в торговле.======Обладал отличной памятью - в три года наизусть цитировал сюжеты программы «Время». "Мы жили в то время в одной комнате: это была и наша гостиная, и кухня, и спальня. Укладывали вечером Андрюшу спать, а сами смотрели телевизор. Он шторку тихонько открывал, слушал новости, а на утро с точностью до буквы повторял. Помню, как-то стоим на автобусной остановке, ему скучно стало, выдает громко: «В Москве и Московской области ожидается облачность с переменными осадками».=======В школі ему всегда поручали проводить политинформации.====После окончания школы подал документы в Ленинградское военное училище, был принят. Однако армейские порядки пришлись ему не по нраву и он отчислился из училища.======В парламенте существовала неформальная «группа Портнова», в которую, кроме Портнова, входили Святослав Олейник, Валерий Писаренко и Владимир Пилипенко. В августе-сентябре 2008 года Портнов по поручению Юлии Тимошенко работал над совместными с Партией регионов законопроектами, которые ослабляли власть президента Виктора Ющенко.======Занимался сопровождением газовых контрактов в Москве в 2009 году.=====После поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году защищал её интересы в Высшем административном суде. Позднее заявлял, что считал обращение в суд нецелесообразным и занялся делом под давлением Тимошенко. После президентской кампании прекратил юридическое обслуживание БЮТ и подал в отставку с должности заместителя руководителя фракции БЮТ. Парламентская группа Портнова перешла на сторону Партии Регионов.=======В БЮТ переход Портнова в администрацию Януковича сочли изменой.=======Виктор Янукович ввёл Портнова в совет Национального банка Украины, а также в наблюдательные советы ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».=========31 января 2020 года Печерский суд признал, что Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины. Обоснованием этого стало его трудоустройство в апреле 2014 года в адвокатском объединении «Корпоративные технологии», оформившем ему служебную командировку за пределы Украины сроком на 60 дней и неоднократно продлевавшем её все пять лет. Печерский суд учел выводы Верховного Суда о том, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины, и удовлетворил требование Портнова, который теперь получил возможность принимать участие в управлении государственными делами.
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15.12.2020 08:32 Відповісти
А ну ка..
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
.
.
???????????????????????????????????????????
.
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14.12.2020 23:57 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.12.2020 00:08 Відповісти
Наступним повинен стати президент який посадить на довічно цих слуг у мантіях, які зрадили присязі і народу України. Ця обіцянка повинна бути під першим номером і виконана в перші дні після призначення.
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15.12.2020 00:12 Відповісти
По 4 штуки баксов каждму учителю уже не нужно?

Бо совсем не сложно по второму кругу все повторить с другим "абынепорохом".
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15.12.2020 00:58 Відповісти
До чого ви це написали?
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15.12.2020 19:04 Відповісти
Виї@ти цього ублюдка в його тупий собачий рот.
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15.12.2020 01:06 Відповісти
А як на мене то зараз навпаки...

Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2395
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15.12.2020 06:02 Відповісти
Портновська "правозахисна" система відпрацьовує завдання її очільника. Давно відомий керівник АПУ Януковича сьогодні продовжує переслідувати розслідувачів його злочинної діяльності проти українців. Справа портнова поки-що живе і перемагає в існуючій системі кривосуддя в Україні. Та чи довго так може продовжуватися?
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15.12.2020 05:42 Відповісти
Ви зробили це РАЗОМ !!!
Д.Б.
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15.12.2020 05:54 Відповісти
О, а де сотні журналюх у футболочках з надписом " я тобі не дорогенька"? Де ви жернашлюшки? Як гнали на Порошенко, а проти онучі мертва тиша. Це ваше обличчя слуги олігархам і проросійським силам.
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15.12.2020 10:17 Відповісти
Повилазило всіляке кодло антинеукраїнське!... При зекодятлу так само себе почували непогано, але чи надовго?!..
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15.12.2020 10:45 Відповісти
ЗНАЧИТ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖУРНАЛИСТАМИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ МИЛЛИОНЫ УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН !!!
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15.12.2020 18:52 Відповісти
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