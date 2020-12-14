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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) паспорт (1134) росія (63589) Поночовний (19)

Прокурор АРК Поночовний - кримчанам: Виданий окупантами паспорт РФ треба сприймати як тимчасовий засіб виживання, відповідальності за це бути не може

Прокурор АРК Поночовний - кримчанам: Виданий окупантами паспорт РФ треба сприймати як тимчасовий засіб виживання, відповідальності за це бути не може

З точки зору українського законодавства видані в окупованому Криму російські паспорти юридично нікчемні, тому кримчанам не варто звертатися в консульство РФ для подачі заяв про вихід з громадянства.

Про це заявив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

"Це документи, рівнозначні паспорту із сувенірного магазину", - упевнений він.

За словами Поночовного, звернення громадянина України з Криму в консульство Росії про вихід з громадянства РФ - це визнання того, що він був громадянином Росії.

"Громадяни України в окупації стали заручниками ситуації, їм примусово нав'язують цей паспорт, держава-окупант створила всі умови, щоб без нього кримчани на своїй території не могли обходитися. Тому фейковий паспорт РФ, виданий окупаційною адміністрацією, треба сприймати лише як засіб для забезпечення необхідних умов проживання в Криму на період окупації", - пояснив Поночовний.

При цьому він спростував інформацію про нібито покарання в Україні за отримання жителями Криму паспортів РФ. "Ніякого покарання за наявність російського паспорта, виданого в Криму громадянину України, немає. Оскільки ці паспорти не визнаються ні Україною, ні будь-якою демократичною країною світу. По суті, це нав'язаний псевдодокумент, а за псевдодокумент відповідальності бути не може", - сказав прокурор АРК.

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Водночас, Поночовний визнав, що від людей, які перетинають адміністративну межу з окупованим Кримом, надходять скарги на дії митників і прикордонників, які шантажують їх наявністю російського паспорта. "У нас є кримінальне провадження, відкрите за зверненням правозахисних організацій. При цьому заяви від самих потерпілих громадян офіційно до нас не надходили", - розповів він.

"Ми плануємо оновити наші інформаційні борди на КПВВ - доповнимо їх ще й інформацією про відсутність відповідальності за примусову паспортизацію і призов до російської армії", - додав Поночовний.
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Топ коментарі
+8
Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 4532
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14.12.2020 21:46
+7
"Это документы, равнозначные паспорту из сувенирного магазина", - уверен он.

Та ты шо? Вот же ж, придурок. Так они сейчас все пенсии потребуют и пособия по безработице.

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14.12.2020 21:46
+6
"НІ вінаватиє ви",- зелена влада.Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 4400
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14.12.2020 21:51
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Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 4532
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14.12.2020 21:46 Відповісти
"Это документы, равнозначные паспорту из сувенирного магазина", - уверен он.

Та ты шо? Вот же ж, придурок. Так они сейчас все пенсии потребуют и пособия по безработице.

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14.12.2020 21:46 Відповісти
Один раз не...лоботряс короче🤡
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14.12.2020 21:50 Відповісти
Це як у радянські часи піонерізація. Але ця -зація страшніша.
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14.12.2020 21:51 Відповісти
"НІ вінаватиє ви",- зелена влада.Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 4400
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14.12.2020 21:51 Відповісти
Официальное признание бессилия.
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14.12.2020 21:55 Відповісти
Справді?
А отаким?
Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 1880
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14.12.2020 21:58 Відповісти
У нас один приїздив кримчанин, розповідав як кацапський аусвайс отримував- при виході порвав український паспорт, а кацапський приклав до серця і поцілував. Каже- Такі аплодисменти почалися!
Ну, пику ми йому добре натовкли, того ж дня поїхав назад- до свого стоматолога.
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14.12.2020 22:01 Відповісти
Большинство людей сохранили паспорта, ездят вклеивают фотографии. Я не знаю ни одного из своих знакомых, кто бы выбросил украинский паспорт. Конечно такие есть, но не в моем круге знакомых. Скорее все наоборот, либо некоторые хранят "на всякий случай"
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14.12.2020 23:44 Відповісти
Коля, ти? Ну шо, зуби вставив?
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15.12.2020 07:43 Відповісти
Эхххх, это ж сколько кредитов можно было взять на счастливых обладателей пачпортов с курицей, бросивших украинский в урну. И сделать экс владельцев в несколько раз счастливие
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14.12.2020 22:10 Відповісти
Лично пойдешь расстреливать или вертухаем над ними.
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14.12.2020 22:43 Відповісти
Та без проблем.
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15.12.2020 06:17 Відповісти
С условиями что они не работали на окупантов во власти не служили в армии окупантов и не ходили на выборы окупантов.Никак не помогали окупантам.Не покупали недвижимость в Крыму при окупантах.И т.д.По сути таких будет мало.Фашисрашка наполняет Крым путинскими отбросами.Все кто купил недвижимость в Крыму должны нести уголовную ответственность.Все кто работает на окупантов под уголовную статью измена.
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14.12.2020 22:38 Відповісти
Все правильно. ФРГ строили те, кто привел нацистов к власти. Конечно и под чутким руководством США.
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14.12.2020 22:40 Відповісти
а есть руководство круче чем США?
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14.12.2020 23:45 Відповісти
всех участникофф типа рехферендума найдут, сомнений в этом нет.
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14.12.2020 23:44 Відповісти
Посмотрите на простой процесс - сколько народу ездит вклкивать фото в паспорта (делать Ай-ди паспорта) и скрлько народу ездит делать докумены на детей (паспорта, свидетельства рождении на вновь родившихся) - и тогда вам станет более ясной картина по ситуации в Крыму.
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15.12.2020 07:54 Відповісти
За то,что призвали,или за то что служил?
Или еще разбираться где служил,и что делал?
Это вопрос!
Не первый и не последний.
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15.12.2020 12:54 Відповісти
 
 