Головні новини 14 грудня: справу Татарова і Микитася намагаються відібрати у НАБУ, Кабмін вводить нові карантинні обмеження
Від суботи в Україні діятимуть нові карантинні обмеження, справу Татарова і Микитася суддя Вовк намагається відібрати у НАБУ і передати ДБР, Bellingcat з'ясував, хто отруїв Навального, - головні події України та світу 14 грудня.
Справа Татарова і Микитася
Скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив справу про розкрадання при будівництві квартир для Нацгвардії, в якому фігурують заступник голови ОП Олег Татаров і колишній нардеп Максим Микитась, забрати у НАБУ і передати ДБР. Виконати його рішення має генпрокурор Ірина Венедіктова.
У НАБУ заявили, що рішення Вовка - незаконне, і звинуватили керівництво країни в блокуванні підозр корупціонерам. А в САП пообіцяли подати на нього апеляцію.
Нові карантинні обмеження
діятимуть в Україні з суботи, 19 грудня. Громадське харчування має закриватися о 23 годині, а відвідувачів розраховувати слід о 22. Новорічні банкети скасовуються - це навіть винесли окремим пунктом. У школах і дитсадках масові заходи можна проводити тільки за участю дітей з одного класу або групи, і кликати на них сторонніх заборонено.
При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що ситуація з COVID-19 стабілізувалася, а епідеміолог Ольга Голубовська, навпаки, говорить, що епідемія в Україні вийшла з-під контролю, і можна тільки намагатися врятувати людей.
Депутат СН Юрій Камельчук відзначився заявою про те, що коронавірусу не існує. На це його колега по фракції Дмитро Гурін відповів, що, вочевидь, не існує самого депутата Камельчука.
У США вже вакцинують від коронавірусу (перше щеплення зробили медсестрі, Трамп заявив, що він поки почекає). В українських соцмережах поширюється фейк про теорію змови навколо коронавірусу - журналіст пояснив, що з цим текстом не так.
У підприємців почали приймати заявки на отримання 8 000 грн допомоги
Тільки за минулу ніч заявки подали понад 5 тис. осіб, вдень у Мінцифри попередили, що через велике навантаження в роботі додатку "Дія" можливі перебої. "Заробити" на охочих отримати допомогу намагаються шахраї: вони обіцяють допомогти в оформленні заявки, але насправді тільки випитують дані картки і просять гроші нібито за консультацію юриста.
Відомі імена отруйників Навального
Журналісти-розслідувачі опублікували імена співробітників ФСБ, які намагалися отруїти російського опозиціонера Олексія Навального. Виявляється, спроба отруєння була не одна, вбити за допомогою отрути також намагалися дружину Навального Юлію.
Журналісти CNN прийшли додому до одного з невдалих отруйників, але він грюкнув перед ними дверима.
Окупанти "продали" кримську "Масандру"
"Націоналізований" винзавод придбала дочірня компанія банку "Росія", що належить "касиру Путіна" Юрію Ковальчуку.
З точки зору міжнародного права угода є юридично нікчемною, а сам факт "націоналізації" винзаводу є військовим злочином.
Плани Зеленського на Новий рік
озвучила прессекретарка президента Юлія Мендель. Глава держави з дружиною запалить ялинку поруч із будівлею Офісу президента, запише новорічне привітання ("концепція і сценарій опрацьовуються", - Мендель) і вирушить на нетривалий відпочинок. Втім, обіцяє залишатися на зв'язку.
Будь ласка, зачекайте...
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1238544766517826?__cft__[0]=AZUqi3idLY0pFFokCX3xZHlkdHDUKKrRAYEOzRYBiLc97jwUnoUz5-n4OLOd2yreukssQw6xJuo97UuRvz30KAPFrnvTBq8s9I1-FjjVJ0LzR2ewjndesZx42Eww_7B_x8k&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·
За триста голосов, которые отдали в Раде за назначение Кирилла Шевченко главой НБУ, придется платить. Платить будем мы все как обычно. Так уж заведено, что за коррупционеров платит украинский народ.
Устраивайтесь поудобней, расскажу вам по горячим следам как Кирилл Шевченко рассчитался с группой Фирташа/Левочкина.
Сегодня Национальный Банк Украины своим решением вывел с рынка «Місто Банк». Решение это вынужденное и давно назревшее. Однако за Мисто-банком стоит Фурсин, один из партнеров Фирташа и Левочкина. Потому банк ситуация с которым, стала плохой ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ, дотянули аж до декабря и вывели с рынка максимально странным образом.
А теперь смотрите в чем замут.
В октябре 2020 основной актив (завод по производству сои) Мисто-Банка в результате решения Печерского суда уехал под арест. За этот завод воюют Сегали и Фирташ, история там запутанная, в итоге этой истории Мисто-банк залог потерял (что, судя по всему, и планировалось). Сразу после этого нормативы банка упали ниже платежеспособных.
А теперь смотрите даты.
16 октября Мисто-банк получает рефинанс от НБУ - 103 миллиона гривен. Рефинанс у нас дают под хорошие залоги только. Ну, по крайней мере, так было при Смолие, сейчас хз. Соевый завод оценивался в 50 лямов баксов, так что залоги у Мисто были.
20 октября Печерский суд выносит решение об аресте актива, в результате чего соевый завод нельзя использовать как залог. Решение суда вступает в силу 26 октября. Всё, после этого банк уже зомби. И его можно хоронить или собственник должен что-то придумать.
Несмотря на то, что нормативы Мисто-Банка чуть ниже абсолютного нуля и активов не в залоге у него больше нет, в ноябре Мисто-Банк получает ЕЩЕ 56 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН РЕФИНАНСА ОТ НБУ. Интересно знать под залог чего? Вот он результат того, что пруденциальный надзор у нас теперь в руках Кирилла Шевченко. 56 миллионов гривен за раз. И все предыдущие рефины тоже.
Хотя банк уже надо было выводить с рынка, но Шевченко не спешил этого сделать. Позиция Шевченка не была секретом для рынка, кстати, думаю даже фанклуб Шевченко не будет это оспаривать.
Фурсин очень ныл, бегал в Офис Президента от которого НБУ, как вы знаете, полностью независим. И к Кириллу Шевченко Фурсин тоже бегал, но Шевченко конечно же честный человек и Фурсина не пускал даже на порог(ага, щас). Несмотря ни на что Кирилл Шевченко не собирался выводить Мисто-Банк с рынка. Я думал, что он и не выведет.
Однако совместными усилиями Вашингонского обкома(в который ездил Шевченко в ноябре), посольства США, Международного Валютного фонда и прочих международных институций удалось принудить главу Нацбанка выполнить свои должностные обязанности и вывести Мисто-банк с рынка.
Но так как этот банк это кого надо банк и голоса группа Левочкина за Кирилла давала, вывод банка был сделан максимально всрато.
Во-первых, Дубинский о выводе Мисто-банка с рынка написал на несколько минут раньше, чем появился официальный пресс-релиз НБУ. Вот он результат назначения в правление НБУ людей аффилированных с Коломойским. Теперь у нас о выводе банков с рынка сообщает шестерка Коломоя. Она же, кстати, и пишет, что сделано это было под давлением Вашингтона. Что на правлении Кирилл Евгеньевич это прямо озвучил, да? Типа мы не собирались мешать правильным ребятам, но проклятый Запад заставил сделать по закону?
Во-вторых, сообщение о выводе банка с рынка появилось сегодня на сайте НБУ в 18:14. То есть в шесть часов вечера.
Тут возникает проблема.
Традиционно выводят банк с рынка прямо с утра. Это целая спецоперация. НБУ выкатывает решение правления, а под банком уже с 8:45 утра следующего дня стоят ребята из Фонда Гарантирования, которые входят и перехватывают управление над банком.
Например, уже даже при Шевченко, банк Аркада вывели с рынка утром 25 сентября 2020 года, когда люди из Фонда были уже внутри банка, а в 9:20 был выпущен пресс-релиз. Хотя решение было принято 24-го. Обычно пресс-релиз НБУ выпускает, когда НБУ убедился, что Фонд уже зашёл в банк. И всем понятен водораздел. Все решения Аркады от 24 сентября это банк с лицензией, решений от 25 сентября не существует - банк выведен в рынка и лишен лицензии. Все просто и понятно.
Сообщение о том, что Мисто-Банк выведен с рынка, появилось сегодня вечером в 18:14. Как вы понимаете, на договорах и многих документах НЕ ПИШУТ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ. Только дату. Вывод банка с рынка в 6 вечера создает правовой водораздел для всех решений менеджмента банка в рамках одного операционного дня. И маневрируя вокруг этого водораздела можно немало наварить. Потому что с одной стороны от этих шести вечера ты банк с лицензией, а после ты уже никто и всё списано в ноль.
Что можно сделать?
Смотрите. Система платежей сейчас работает круглосуточно.
Даже если НБУ заблокировал корсчета Мисто-банка (а это не факт, что было сделано, но предположим), то все равно нельзя заблокировать прямые корсчета банка в иностранных банках, а возможно не выйдет заблокировать и прямые корсчета Мисто в других украинских банках. Собственники Мисто банка знали что у них все плохо и давно готовились дернуть рубильник. Всё что было на этих счетах уедет как «оплата» по фиктивным контрактам. На контракте ведь не написано, когда он был подписан - в 17:59 или в 18:20. Заплатили клиенты банка за покупку эн тонн анобтаниума, очень срочно понадобился.
Несколько бумажек, небольшое нарушение процедуры и закона, которые хрен докажешь, и фьют - прямые коррсчета пусты. Это самое простое.
Идем дальше. Одновременно с опустошением счетов нужно подробить все депозиты правильных лиц до нормы возмещения. Пять миллионов гривен вам Фонд Гарантирования не вернет. А вот 25 депозитов по 200 000 разным людям государство компенсирует. Опять-таки меняются договора депозита, пусть даже 18 числом и государство компенсирует, за наш счет, все собственникам банка. Просто деньги собственники получат через аффилированных с ними бомжей или своих сотрудников. Им нужнее, говорит Кирилл Евгеньевич. Фонд Гарантирования, конечно, может пойти в суд, но это украинские суды, результат известен заранее.
Еще из банка выметается вся наличная касса. Это вообще мастхев. Выдано всем всё. Ну как всем. Кому надо было выдано. Вот всё, что было в кассе, всё люди сняли со счетов. Конечно, они сделали это до 18:14, скажу даже больше до 16:00, да, всё так и было (конечно же нет, выметали ночью). Интересно будет завтра посмотреть разницу кассы и кассового оборота.
Далее нужно заменить все залоги на кредитах выданных правильным людям, потому что правильные люди долги не отдают, они же не трусы и не лохи. Опять таки меняются договора залога и привет. Был залог хороший, стал хороший только по оценке правильного оценщика. Оценщик в доле, сделка одноразовая и очень прибыльная. Все залоги уползают за горизонт, вместо них остается скам. Обычно за такое карает НБУ, но вам все равно - ваш банк уже выведен с рынка, просто рули не забрали. Опять-таки можно идти в суд Фонду Гарантирования, но толку будет ноль.
На все хорошие активы банка (если вдруг остались) можно повесить нотариальное обтяження. Есть такие нотариусы, можно сделать и так, хотя непросто - это высший пилотаж. После этого с этими активами, как и соевым заводом, ничего сделать будет нельзя и Фонд гарантирования не сможет их продать, чтобы компенсировать убытки.
Ну а реальные живые кредиты обычным людям, по которым платежи идут, можно продать своей финкомпании одним пакетом. Или не своей. Незачем отдавать их фонду гарантирования. Пусть фонд гарантирования из бюджета бабки берет, то есть у нас с вами.
Если банк выводить с рынка вечером, то с утра Фонд Гарантирования зайдет в пустышку. В пустоту. В вакуум. В банке не останется ничего (потому что это Фирташ блд, он никогда никому и ничего не отдавал), кроме долгов. А может еще новых долгов успеют до утра насобирать.
Даже за досрочное сообщение о том, что банк выводят с рынка, нечистоплотные банкиры готовы платить. Очень много готовы платить - ведь даже несколько десятков минут могут серьезно поправить положение.
Кирилл Евгеньевич Шевченко подарил Фурсину и Фирташу целую ночь.
За наш с вами счет.
Все долги Мисто-банка повиснут на Фонде гарантирования, мы еще депозиты будем за свой счет выплачивать Фурсину.
Рефинанса выданного НБУ, как вы понимаете, в Мисто-банке уже нет. 50, а может 150, миллионов гривен, если не больше испарились. Все активы уедут Фурсину и Фирташу. Кирилл Шевченко продолжит называть себя великим банкиром, прирожденным лидером и так далее. Международный Валютный Фонд продолжит офигевать с этих пируэтов.
Вот это цена коррупционера на самом высоском посту. Вот это цена «он должен сформировать свою команду». Вот это цена назначения лояльных и аффил
Зеленский поздравил на Николая своих друзей - одному подарил дело по «Укрбуду», другому - по ОАСКу, третьему - по «Привату», четвертому - по «Роттердаму»…
Зеленский сильно рискует. После того, как все дела про продажным судьям, олигархам и друзьям «квартала» Печерский суд заберет у НАБУ, он начнет забирать дела у Офиса президента…
Такое предупреждение https://www.facebook.com/butusov.yuriy озвучил минувшей ночью в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8.html Беспредел коррумпированного зе-режима. Вовк незаконно передал дело Татарова в ГБР - НАБУ
…
Итоги дня по сообщениям с Печерска:
Вообще все позитивно, все проблемы решаются сами по себе.
Надежно укрепив Офис йолкой, катком и каруселью, Владимир Александрович решил поздравить на Николая своих друзей - одному подарил дело по «Укрбуду», другому - по ОАСКу, третьему - по «Привату», четвертому - по «Роттердаму».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D1%8C-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD.html Отмажь троих своих друзей-коррупционеров! Как Зеленский творчески переработал теорию Ли Куан Ю
Большинству зрителей пока все пофиг, так что можно после трудов снова вместе с Андрюшей махнуть в Оман…
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Заголовок - тоже от Юрия Бутусова