Головні новини 14 грудня: справу Татарова і Микитася намагаються відібрати у НАБУ, Кабмін вводить нові карантинні обмеження

Від суботи в Україні діятимуть нові карантинні обмеження, справу Татарова і Микитася суддя Вовк намагається відібрати у НАБУ і передати ДБР, Bellingcat з'ясував, хто отруїв Навального, - головні події України та світу 14 грудня.

Справа Татарова і Микитася

Скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив справу про розкрадання при будівництві квартир для Нацгвардії, в якому фігурують заступник голови ОП Олег Татаров і колишній нардеп Максим Микитась, забрати у НАБУ і передати ДБР. Виконати його рішення має генпрокурор Ірина Венедіктова.

У НАБУ заявили, що рішення Вовка - незаконне, і звинуватили керівництво країни в блокуванні підозр корупціонерам. А в САП пообіцяли подати на нього апеляцію.

Нові карантинні обмеження

діятимуть в Україні з суботи, 19 грудня. Громадське харчування має закриватися о 23 годині, а відвідувачів розраховувати слід о 22. Новорічні банкети скасовуються - це навіть винесли окремим пунктом. У школах і дитсадках масові заходи можна проводити тільки за участю дітей з одного класу або групи, і кликати на них сторонніх заборонено.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що ситуація з COVID-19 стабілізувалася, а епідеміолог Ольга Голубовська, навпаки, говорить, що епідемія в Україні вийшла з-під контролю, і можна тільки намагатися врятувати людей.

Депутат СН Юрій Камельчук відзначився заявою про те, що коронавірусу не існує. На це його колега по фракції Дмитро Гурін відповів, що, вочевидь, не існує самого депутата Камельчука.

У США вже вакцинують від коронавірусу (перше щеплення зробили медсестрі, Трамп заявив, що він поки почекає). В українських соцмережах поширюється фейк про теорію змови навколо коронавірусу - журналіст пояснив, що з цим текстом не так.

У підприємців почали приймати заявки на отримання 8 000 грн допомоги

Тільки за минулу ніч заявки подали понад 5 тис. осіб, вдень у Мінцифри попередили, що через велике навантаження в роботі додатку "Дія" можливі перебої. "Заробити" на охочих отримати допомогу намагаються шахраї: вони обіцяють допомогти в оформленні заявки, але насправді тільки випитують дані картки і просять гроші нібито за консультацію юриста.

Відомі імена отруйників Навального

Журналісти-розслідувачі опублікували імена співробітників ФСБ, які намагалися отруїти російського опозиціонера Олексія Навального. Виявляється, спроба отруєння була не одна, вбити за допомогою отрути також намагалися дружину Навального Юлію.

Журналісти CNN прийшли додому до одного з невдалих отруйників, але він грюкнув перед ними дверима.

Окупанти "продали" кримську "Масандру"

"Націоналізований" винзавод придбала дочірня компанія банку "Росія", що належить "касиру Путіна" Юрію Ковальчуку.

З точки зору міжнародного права угода є юридично нікчемною, а сам факт "націоналізації" винзаводу є військовим злочином.

Плани Зеленського на Новий рік

озвучила прессекретарка президента Юлія Мендель. Глава держави з дружиною запалить ялинку поруч із будівлею Офісу президента, запише новорічне привітання ("концепція і сценарій опрацьовуються", - Мендель) і вирушить на нетривалий відпочинок. Втім, обіцяє залишатися на зв'язку.