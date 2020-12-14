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Новини Бюджет-2021
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бюджет (2950) ВР (14824) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

У "Слуги народу" достатньо голосів для ухвалення держбюджету на 2021 рік, - Корнієнко

Перший заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняє, що у фракції "достатньо" голосів для ухвалення проєкту Державного бюджету України на 2021 рік.

Про це політик сказав журналістам за результатами засідання фракції СН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання про те, скільки голосів є у "Слузі народу" на підтримку бюджету, Корнієнко відповів: "Достатньо". Він додав: "Ми знаємо, що в нас уся фракція буде підтримувати в тому форматі, скільки людей зможе прийти завтра, зможе собі дозволити це і так далі".

Крім того, Корнієнко очікує підтримки проєкту бюджету в другому читанні від депутатських груп.

"Судячи з того, що частина умов, принаймні депутатів із груп, так чи інакше виконані, подивимося завтра на їхню позицію... Я думаю, це гарна передумова для того, щоб підтримка у залі була", - зазначив політик.

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Заступник голови фракції СН уточнив, що йдеться про прояснення ситуації з субвенцією на соціально-економічний розвиток і щодо Державного фонду регіонального розвитку.

Нагадуємо, фракція партії "Слуга народу" провела засідання ввечері 14 грудня. Народні депутати обговорювали проєкт державного бюджету на 2021 рік, а також питання порядку денного на поточний пленарний тиждень.

Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його до парламенту.
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Всі гроші на поліцаїв виділяйте, вони Вам допоможуть, коли будуть супроводжувати на Ростов.
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14.12.2020 22:13 Відповісти
И пофиг, что тем бюджетом уже сейчас можно подтереться.
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14.12.2020 22:20 Відповісти
У "Слуги народа" достаточно голосов для принятия госбюджета на 2021 год, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3635
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14.12.2020 22:34 Відповісти
И шо оно им поможет?
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14.12.2020 22:38 Відповісти
"Без ракет, мін, патронів"?: "Укроборонпром" відзвітував про виконання держоборонзамовлення-2020
https://www.youtube.com/watch?v=g_w4R9cOy_Y
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14.12.2020 22:50 Відповісти
 
 