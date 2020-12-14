Іноземці з дозволами на проживання в Польщі зможуть безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу, - міністр Дворчик

У Польщі мають затвердити Національну програму щеплень від коронавірусу. Розпочати вакцинацію планують у січні. Вона буде безкоштовною і добровільною.

Польський уряд працює над Національною програмою щеплень від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. Запис на вакцинацію здійснюватимуть чотирма каналами: у клініках, з використанням інфолінії або інтернет-сторінки, а також електронного рахунку пацієнта.

Очільник Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик сказав, що пацієнтів реєструватимуть одразу на два візити. Звернення надходитимуть у центральну базу, що під’єднана до усіх пунктів щеплення. Резервація буде автоматичною, на конкретний день та годину. Особи із супутніми захворюваннями зможуть зробити щеплення у першу чергу. "Є категорія захворювань, що підвищує ризик захворювання на Covid-19 і особи з цієї групи зможуть вакцинуватися раніше", - сказав міністр.

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Такі особи зможуть звертатися до клінік, де можна буде записатися поза чергою. Міністр Міхал Дворчик теж додав, що вакцинуватися зможуть також іноземці, котрі мають посвідки на тимчасове або постійне проживання у Польщі (karta tymczasowego або stałego pobytu – ред.).

Також речник польського уряду Пьотр Мюллєр заявив про підготовку інформаційної кампанії на тему вакцинації проти коронавірусу. За його словами, акцію підтримуватимуть відомі вчені, спортсмени та актори.

Він зазначив, що щеплення - єдиний ефективний метод захисту від коронавірусу. "Це захист здоров’я та життя, а також захист економіки", - сказав він. Мюллєр підкреслив, що навіть якщо вакцинуються багато осіб, ще багато місяців діятимуть обмеження.

Кампанія має розпочатися у другій половині січня. Передусім вакцинуватимуть медиків, силові органи, а також мешканців будинків соціальної опіки і старших осіб.

Польський уряд має схвалити Національну програму щеплень. За попередніми повідомленнями, вакцинація буде безкоштовною і добровільною.