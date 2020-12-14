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Новини Коронавірус і карантин
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До групи ризику, яка вимагає обов'язкової вакцинації проти COVID-19, належать 20,8 млн громадян України, - Степанов

До групи ризику, яка вимагає обов'язкової вакцинації проти COVID-19, належать 20,8 млн громадян України, - Степанов

У МОЗ порахували кількість громадян України, які належать до групи ризику і повинні вакцинуватися від коронавірусу за рахунок держави.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на " Україна 24".

"Ми порахували кількість населення, яке точно вимагає вакцинації. Цим має займатися держава. Це люди, які належать до групи ризику - за професійною ознакою (медичні працівники, працівники освіти, Нацполіція, соціальні служби), за медичними показниками, за віковим критерієм (старші за 65 років). Загальна кількість таких людей становить 20 млн 866 тис., як мінімум цю кількість ми повинні забезпечити за рахунок держави. Саме тому ми закладали цифри в бюджеті 15,1 млрд грн, враховуючи цю кількість населення", - пояснив міністр.

Глава МОЗ також поскаржився на недофінансування медичної галузі в держбюджеті на 2021 рік.

"Я не згоден з тією кількістю коштів, що виділяється на медицину. 15,1 млрд ми пропонували на вакцинацію, натомість там стоїть 2,36 млрд. Нас категорично не влаштовує цифра щодо фінансування медицини. При таких цифрах ми точно не зможемо підняти зарплату медпрацівникам. Слова вдячності потрібно ще чимось підкріплювати, я сподіваюся, що фінансування медицини буде не за залишковим принципом. У бюджетному запиті ми подавали 296 млрд - з урахуванням вакцинації, реагування на епідемію - по факту стоїть 159 млрд грн. Критично необхідний мінімум - потрібно ще плюс 57-60 млрд", - сказав Степанов.

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намекаеш на кацапский спутник -новичок ?
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14.12.2020 22:26 Відповісти
Все главные новости про коронавирус здесь: http://uionv.com/COVID-19.htm
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14.12.2020 22:31 Відповісти
анекдот дня
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14.12.2020 22:33 Відповісти
Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании.
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14.12.2020 22:34 Відповісти
Мою дозу вакцини нехай степанов вколе собі у сраку. Я обійдусь і без вакцини коштовної і безкоштовної.
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14.12.2020 23:14 Відповісти
"Я не согласен с тем количеством средств, которое выделяется на медицину..."Ты,схематозник,рылом не вышел Учись у суперминистра авакяна:сказал,что ему нужны ещё 2 млрд-и ,без проблем,получил-и плевал он на какой-то там бюджет
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14.12.2020 23:50 Відповісти
Вот он добрый дохтар айболит...
Он от всех болезней лечит...
Кто то сразу в космос улетит...
А кто то дозу сам себе прилепит...
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14.12.2020 23:54 Відповісти
 
 