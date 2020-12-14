ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів
Європейський союз, найбільший споживач російського газу, найближчим часом має намір скоротити імпорт нафти і газу на 100 млрд євро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, це потужний удар по російській економіці, яка зосереджена на продажі сировини, до того ж - в основному в Європу.
11 грудня лідери ЄС домовилися посилити план зі зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу, заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.
За його словами, спочатку планувалося, що викиди парникових газів до 2030 року мають зменшитися на 40% порівняно з рівнем 1990 року, однак нова мета - "не менше 55%".
Насамперед, енергетичному сектору доведеться стати "екологічним". Саме цей сектор відповідає за 75% парникових викидів в ЄС. Для реалізації амбітного порядку денного споживання нафти має знизитися майже на третину до 2030 року, а споживання газу - на чверть, заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Слід додати, що Європейський союз має намір зменшити вартість імпорту палива на 100 млрд євро. До 2050 року ЄС планує повністю відмовитися від викопного палива.
У липні Єврокомісія затвердила дві стратегії досягнення кліматичної нейтральності. Перша стратегія вимагає створення єдиного енергетичного ринку і диверсифікації постачальників, друга - масового виробництва чистого водню для енергетичних цілей.
Країни ЄС мають намір поступово відмовитися як від нафти, так і від природного газу, які слід замінити "безвуглецевими газами", а головним чином воднем.
Будь ласка, зачекайте...
вокруг Украины все опоточил и вот, на те !
Де який глузд в цьому маэ бути.
Потому что её нефть никому не нужна!
https://expro.com.ua/novini/pdzemn-shovischa-gazu-v-vrop-zapovnen-na-99 Найбільші ПСГ у Європі після українських має Німеччина.
Эти выбросы компенсируются увеличением выбросов из парашных пердаков от такой новости.
Я тоже любитель фантастического жанра, но не до такой степени...
Это утопия.
1. Речь не именно о российском газе и нефти - а о нефти и газе ВООБЩЕ. Европа борется за экологию, а не против Раши.
2. Водород на порядок дороже природного газа и нефти, поэтому в результате за весь этот цирк заплатит потребитель из своего кармана. И заплатит ли - вопрос. Во Франции "желтые жилеты" устроили восстание против повышения акциза (экологического сбора) на дизель. А тут они собираются дешевый газ на дорогущий водород менять... Ну-ну.
Также, т.к. газ состоит из угдерода и водорода, а углерод "выкидывается" из процесса чтобы не получать углекислый ("парниковый") газ на выходе, то по итогу сжигается только водород, а это меньше половины энергии газа которую мы получаем при прямом сжигании.
Можешь взять учебник и сам посчитать какой % энергии теряется по итогу.
Поэтому что с нефтью что без, Раша всегда представляет угрозу. К тому же, в отличие от глупой Европы, останутся другие покупатели, а запасы ископаемого топлива только сокращаются и цена со временем булет расти.