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ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів

ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів

Європейський союз, найбільший споживач російського газу, найближчим часом має намір скоротити імпорт нафти і газу на 100 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, це потужний удар по російській економіці, яка зосереджена на продажі сировини, до того ж - в основному в Європу.

11 грудня лідери ЄС домовилися посилити план зі зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу, заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, спочатку планувалося, що викиди парникових газів до 2030 року мають зменшитися на 40% порівняно з рівнем 1990 року, однак нова мета - "не менше 55%".

Насамперед, енергетичному сектору доведеться стати "екологічним". Саме цей сектор відповідає за 75% парникових викидів в ЄС. Для реалізації амбітного порядку денного споживання нафти має знизитися майже на третину до 2030 року, а споживання газу - на чверть, заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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Слід додати, що Європейський союз має намір зменшити вартість імпорту палива на 100 млрд євро. До 2050 року ЄС планує повністю відмовитися від викопного палива.

У липні Єврокомісія затвердила дві стратегії досягнення кліматичної нейтральності. Перша стратегія вимагає створення єдиного енергетичного ринку і диверсифікації постачальників, друга - масового виробництва чистого водню для енергетичних цілей.

Країни ЄС мають намір поступово відмовитися як від нафти, так і від природного газу, які слід замінити "безвуглецевими газами", а головним чином воднем.

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Топ коментарі
+22
А що вони "Північному потоку" ганять будуть? Кокаїн?
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14.12.2020 22:40
+11
ВЫ БЫ НЕ НА КОЗЛОМОРДЫХ СМОТРЕЛИ А МЕНЬШЕ У НАС ВСЯКИЙ СКОТ ВО ВЛАСТЬ ВЫБИРАЛИ
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14.12.2020 23:00
+10
Россияне, назовите одно достижение Путина/путинизма, улучшевшее вам жизнь, которым вы можете гордиться.
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14.12.2020 22:44
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Все, росіянам пісец.
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14.12.2020 22:38 Відповісти
Пойдут на Берлин...за гуманитаркой..
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14.12.2020 22:41 Відповісти
ЕС радикально сократит импорт российского газа и нефти, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов - Цензор.НЕТ 7712
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14.12.2020 23:27 Відповісти
за что же Вова надрывался?
вокруг Украины все опоточил и вот, на те !
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14.12.2020 23:37 Відповісти
Це називається много-ходов-очка.
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14.12.2020 23:59 Відповісти
ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів - Цензор.НЕТ 6470
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14.12.2020 23:56 Відповісти
"Зачем вам сортиры если *рать нечем ?!"
ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів - Цензор.НЕТ 5836 ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів - Цензор.НЕТ 1717
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14.12.2020 23:59 Відповісти
Гг))) бункерная жопа
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14.12.2020 22:40 Відповісти
А що вони "Північному потоку" ганять будуть? Кокаїн?
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14.12.2020 22:40 Відповісти
Та ні, екологічно чистий канабіс.
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14.12.2020 22:48 Відповісти
Не могли ж вони 10 лярдів на вітер кинуть? Венесуела - Росія - Німеччина = біла доріжка щастя
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14.12.2020 23:41 Відповісти
Мабуть так...
Де який глузд в цьому маэ бути.
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14.12.2020 23:56 Відповісти
слезно будут просить Маска чтоб купил по цене металлолома... пусть гиперлуп запускает...
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14.12.2020 23:47 Відповісти
Його ще спочатку добудувати треба.
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15.12.2020 00:00 Відповісти
Россияне, назовите одно достижение Путина/путинизма, улучшевшее вам жизнь, которым вы можете гордиться.
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14.12.2020 22:44 Відповісти
а причем тут путинизм? Европа отказывается от нефти и газа чтобы бороться с парниковым эффектом, а не потому что у них какие-то претензии к Раше.
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14.12.2020 23:34 Відповісти
1) Півень з гівна. 2) Бліни з лопати. Я вже не кажу про стерхів яким ***** курс куди летіти показував.
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15.12.2020 00:04 Відповісти
кацапню фрау мєркєль обіцяла зобов'язати гнати газ через Україну, нє?
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14.12.2020 22:44 Відповісти
что-то не очень верится, судя по продолжению прокладывания СП-2.
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14.12.2020 22:45 Відповісти
Программа "Нефть в обмен на продовольствие" для России невозможна!
Потому что её нефть никому не нужна!
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14.12.2020 22:47 Відповісти
Да и продовольствие европейское там давят бульдозерами
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14.12.2020 23:30 Відповісти
а что вы тогда жрёте...?
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14.12.2020 23:37 Відповісти
На заміну бульдозерам прийдуть екскаватори - труби викопають - то на брухті ще з півроку протягнуть...
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15.12.2020 00:06 Відповісти
Да, но это скорее нашу ГТС ожидает.
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15.12.2020 00:15 Відповісти
Наша ГТС уникальна тем,что соединена с самыми большими в Европе хранилищами газа,которые будут востребованы до конца "газового века" .
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15.12.2020 00:24 Відповісти
В Европе объёмы хранилищ значительно больше, чем у нас. При сокращении потребления ими и будут пользоваться - они ближе.
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15.12.2020 00:27 Відповісти
ти кацап?
https://expro.com.ua/novini/pdzemn-shovischa-gazu-v-vrop-zapovnen-na-99 Найбільші ПСГ у Європі після українських має Німеччина.
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15.12.2020 01:32 Відповісти
Шах и мат москали.
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14.12.2020 22:52 Відповісти
ВЫ БЫ НЕ НА КОЗЛОМОРДЫХ СМОТРЕЛИ А МЕНЬШЕ У НАС ВСЯКИЙ СКОТ ВО ВЛАСТЬ ВЫБИРАЛИ
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14.12.2020 23:00 Відповісти
"...лидеры ЕС договорились усилить план по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу."
Эти выбросы компенсируются увеличением выбросов из парашных пердаков от такой новости.
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14.12.2020 23:08 Відповісти
А заборона з 2030 року продаж автівок дизельних та бензинових ?
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14.12.2020 23:10 Відповісти
Провідні автоконцерни такого не переживуть...
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14.12.2020 23:23 Відповісти
А що зробиш ? ЄС двинуло такий плян , продаватимуть тільки електромобілі
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14.12.2020 23:27 Відповісти
Ну тоді - йой... ))
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14.12.2020 23:39 Відповісти
О то ж і япро те )
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15.12.2020 06:49 Відповісти
Еще б наши тугодумы и олигархи на трубе строили мусоросжигающие заводы, а в купе с централизованным отоплением можно всю страну греть мусором, а добываемый газ гнать на экспорт через порты, лучшая ответка бензоколонке
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14.12.2020 23:26 Відповісти
"ще б наши тугодумы и олигархи на трубе строили мусоросжигающие заводы".

Я тоже любитель фантастического жанра, но не до такой степени...
Это утопия.
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14.12.2020 23:46 Відповісти
Штаты введут санкции против ЕС. Зря что ли они вложились в строительство терминалов СПГ.
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14.12.2020 23:29 Відповісти
Опять народ только заголовок читает
1. Речь не именно о российском газе и нефти - а о нефти и газе ВООБЩЕ. Европа борется за экологию, а не против Раши.
2. Водород на порядок дороже природного газа и нефти, поэтому в результате за весь этот цирк заплатит потребитель из своего кармана. И заплатит ли - вопрос. Во Франции "желтые жилеты" устроили восстание против повышения акциза (экологического сбора) на дизель. А тут они собираются дешевый газ на дорогущий водород менять... Ну-ну.
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14.12.2020 23:38 Відповісти
Может я чего-то не догоняю, но вообще водород в промышленных объёмах раньше получали именно из газа. Это в разы дешевле, чем из воды.
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14.12.2020 23:46 Відповісти
Закон сохранения энергии. Чтобы получить водород из газа, газ надо нагреть до огромной температуры, т.е. затратить кучу энергии. Соответсвенно по итогу энегрия от водорода за вычетом энергии на разложение, будет намного меньше чем энергия от исходного газа.
Также, т.к. газ состоит из угдерода и водорода, а углерод "выкидывается" из процесса чтобы не получать углекислый ("парниковый") газ на выходе, то по итогу сжигается только водород, а это меньше половины энергии газа которую мы получаем при прямом сжигании.
Можешь взять учебник и сам посчитать какой % энергии теряется по итогу.
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15.12.2020 00:06 Відповісти
да, и водород в промышленных объемах получают для промышленных целей, а не как энергоноситель.
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15.12.2020 00:09 Відповісти
Раньше и бензин получали как никому не нужный отход в процессе производства керосина.
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15.12.2020 00:16 Відповісти
Мягко говоря, не очень некорректное по самоокупаемости сравнение.
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15.12.2020 00:38 Відповісти
по изложенным фактам сказать нечего, понятно. Слив засчитан.
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15.12.2020 00:11 Відповісти
если по фактам, то для "одаренных" уточняю - сокращение начнут именно с раши,что ж не ясно ? схоже завалили союз - сначала обескровили а потом гематоген предложили.
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15.12.2020 00:19 Відповісти
сокрашение начнут с импорта, а это и Раша и США со своим сжиженным газом.
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15.12.2020 09:22 Відповісти
Это так сейчас Европа постепенно вводит эмбарго ?
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14.12.2020 23:43 Відповісти
нет, никакого эмбарго. Европа борется против глобального потепления, на Рашку им накласть.
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15.12.2020 00:07 Відповісти
кацапы по инерции уже делают военные заказы в долг... ждемс того момента когда будут останавливаться ихние зброярни... потираем в большой надежде руки...
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14.12.2020 23:51 Відповісти
та 7 лет потираем а толку нет.
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15.12.2020 00:08 Відповісти
смотри на мировые тенденции в потреблении углеводородов... кацапстан зависит от них больше Сайдовской аравии... зато Саудовская аравия будет последней. кого коснуться убийственные ограничения продаж...
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15.12.2020 00:42 Відповісти
Видишь ли, Раша начала экспортировать нефть и газ только в 60-х. А голодомор и войны против соседей были до того.
Поэтому что с нефтью что без, Раша всегда представляет угрозу. К тому же, в отличие от глупой Европы, останутся другие покупатели, а запасы ископаемого топлива только сокращаются и цена со временем булет расти.
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15.12.2020 09:25 Відповісти
глупости, газ кончится сам по себе, ибо запасы ограничены количеством погибшей после потопа органики, а смалят кому не лень
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15.12.2020 00:44 Відповісти
ну що поробиш,треба і таким чином дусити мордор
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15.12.2020 02:13 Відповісти
А для чого ж тоді "Північний потік-2", якщо тенденція на скорочення споживання газу, чи німці мають окрему думку?
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15.12.2020 06:37 Відповісти
Вот это да! Это смертельный удар для расеи....Теперь она не сможет оплачивать дорогостоящую войну на Донбассе а также чемодан без ручки -- Крым....Да и это становится все более интересным -- сколько еще протянет сама расея?
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15.12.2020 08:04 Відповісти
Где делись те дебилы, которые мне в новости про сп-2 втирали, что это мегасуперпупер успешный бизнес проект?
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15.12.2020 08:51 Відповісти
 
 