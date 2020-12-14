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Новини Коронавірус і карантин
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Мені надходять повідомлення, що в деяких лікарнях "ковідні" виплати здійснюються на користь керівництва, - "слуга народу" Янченко

Мені надходять повідомлення, що в деяких лікарнях

Біологи, які тестують пацієнтів на короновірус, повинні бути зрівняні в правах із медпрацівниками та отримувати доплати. Оскільки це питання не вдалося врегулювати на рівні Кабінету Міністрів, депутати подали відповідний законопроєкт.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"У нас із Кабінетом Міністрів було різне розуміння цього питання і пропрацювання глибини проблеми. МОЗ внесло норму, що біологам чисто теоретично можуть нараховуватися "ковідні" доплати, але рішення ухвалюють головні лікарі. На жаль, головні лікарі медичних установ їх розподіляли не на користь біологам. Перші скарги я почала отримувати ще навесні від медичних працівників. Біологи з різних регіонів почали досліджувати, чому вони не отримують гроші, які вже давним-давно виділені НСЗУ. Ми шукали, де ці кошти загубилися. Хай як прикро це казати, але досить часто слабкою ланкою виявлялися головні лікарі, які на власний розсуд їх розподіляли. Навіть сьогодні мені надходять повідомлення, що в деяких лікарнях "ковідні" виплати передовсім здійснюються на користь керівництва. Головні лікарі отримують солідні доплати, а біологи, середня зарплата яких сягає від 3 до 5 тисяч гривень, нічого додатково не отримують", - розповіла Янченко.

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За словами нардепа, біологів дискримінують не тільки щодо "ковідних" виплат. На них загалом не поширюються жодні інші соціальні гарантії, які держава забезпечує медичному персоналу. Тому законопроєкт пропонує поширити на них усі гарантії медичних працівників. Це страховка на випадок інфікування якоюсь хворобою, виплата оздоровчих, медичний стаж тощо.

"На цих людях тримається велика частина лікувального процесу, без їхньої роботи встановлення діагнозу й подальша робота медиків неможлива. Тому держава повинна попіклуватися про людей, які працюють зараз на копійчану зарплатню", - наголосила Янченко.
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Топ коментарі
+4
"Деньги ходят за главврачом" Так было и так будет. Слабое звено. Ха ха...
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14.12.2020 22:47
+3
Да что ты ?,,, странно
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14.12.2020 22:48
+2
Биологи, которые тестируют пациентов Источник: https://censor.net/ru/n3236937
https://censor.net/ru/n3236937 Може мікробіологи , це ближче до істини .? Тому що - біологія , поняття ну - ДУЖЕ , багатогранне ..

Але в іншому вона абсолютно права , медичне начальство "збирає вершки " , навіть не контактуючи з хворими на ковід . Тим хто безпосередньо їх лікує , залишаються крихти , я це знаю точно ... .
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14.12.2020 22:59
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"Деньги ходят за главврачом" Так было и так будет. Слабое звено. Ха ха...
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14.12.2020 22:47 Відповісти
Бороться нужно врачам за свои права , против издевательств бандитской шоблы , не брезгующей ничем !
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14.12.2020 23:05 Відповісти
шостий номер СН Галина Янченко, голова спец-комісії(!) по інвестиціям у ВР.

Карʼєра-могилянка, соціологія, ФОП, консультант, депутат, відповідальна за анти-корупцію і диджиталізацію в СН
Це і є "піймати хайп", я вважаю.
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14.12.2020 22:47 Відповісти
Да что ты ?,,, странно
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14.12.2020 22:48 Відповісти
Биологи, которые тестируют пациентов Источник: https://censor.net/ru/n3236937
https://censor.net/ru/n3236937 Може мікробіологи , це ближче до істини .? Тому що - біологія , поняття ну - ДУЖЕ , багатогранне ..

Але в іншому вона абсолютно права , медичне начальство "збирає вершки " , навіть не контактуючи з хворими на ковід . Тим хто безпосередньо їх лікує , залишаються крихти , я це знаю точно ... .
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14.12.2020 22:59 Відповісти
«.... стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две «отличные вакцины собственного производства», Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?»

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14.12.2020 23:04 Відповісти
Бляха, с весны замечают замечают....а сделать ничего не могут....только писюном по роялю....
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14.12.2020 23:09 Відповісти
мне тоже поступило, что за согласие с диагнозом ковид предлагали аж 40 тыс
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15.12.2020 00:41 Відповісти
Куди там біологам, коли санітарці, яка кожний день миє після хворих на Covid-19 зсередини автомобілі районної швидкої допомоги (технічному працівнику без медичної освіти) не платять ніяких ковідних доплат - тільки мінімалку. Все, що розвішує на вуха українців влада, така сама лапша, як і статистика захворюваності на Covid-19 від міністерства охорони здоров'я України.
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15.12.2020 01:19 Відповісти
в некоторых больницах...

Если кто-то, кое-где, у нас, порой... (с)
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15.12.2020 01:48 Відповісти
Микробиологические анализы должны быть исключительно частным бизнесом. Тогда и обсуждать "надбавки" будет нелепо
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15.12.2020 10:45 Відповісти
<БАНУТАЯ.....
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15.12.2020 12:48 Відповісти
 
 