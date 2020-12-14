УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7891 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
9 818 83
дитячий садок (358) Крим (14082) школа (2180) Ялта (103) вода (1168)

Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води

Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води

У школах і дитячих садках окупованої Ялти встановлюють ємності, які мають наповнюватися водою, поки вона є в кранах. Коли воду відключають, вона подаватиметься в дитячі установи з цих ємностей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Безперебійне забезпечення водою установ освіти, як і медустанов, - одне з пріоритетних завдань. Так, цього року рекордна посуха, такої погодної ситуації не було з 1994 року", - цитує видання слова голови окупаційної адміністрації Ялти Яніни Павленко.

Як пояснив окупаційний начальник управління освіти адміністрації Ялти Ренард Кутковський, вода з ємностей надходитиме в мережу установ.

"Вони автоматично наповнюються в той час, коли в міській мережі присутній тиск води. Коли вода в міській системі зникає, тобто її відключають, насосною станцією з ємності вода подається у внутрішню мережу установи. Спеціальні клапани не пускають воду назад у міську мережу, таким чином, внутрішня мережа стає автономною", - розповів Кутковський, додавши, що перемикання відбувається непомітно, а спеціального контролю за роботою системи не потрібно.

Читайте також: Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти

За його інформацією, такі ємності встановлено в 42 закладах освіти.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. З 14 грудня в місті планують давати воду по три години вранці і ввечері.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 6339
показати весь коментар
14.12.2020 22:57
+39
Всё через жопу: заказывали камни, а привезли засуху.
показати весь коментар
14.12.2020 22:55
+32
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 3405
показати весь коментар
14.12.2020 23:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё через жопу: заказывали камни, а привезли засуху.
показати весь коментар
14.12.2020 22:55 Відповісти
Посушливий руський мір...
показати весь коментар
14.12.2020 23:07 Відповісти
Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 647
показати весь коментар
14.12.2020 23:21 Відповісти
.....три причины, по которым после алкоголя так дико сушит
https://omactiv.md/thinkdrink/3-prichiny-po-kotorym-posle-alkogolya-tak-diko-sushit
показати весь коментар
14.12.2020 23:30 Відповісти
Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 8004
показати весь коментар
15.12.2020 00:23 Відповісти
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 6339
показати весь коментар
14.12.2020 22:57 Відповісти
нова бізнес-ідея: пазл для збору всією сім'єю - Український паспорт кримчанина )))
показати весь коментар
14.12.2020 23:23 Відповісти
Та понятно... морячка в студию... вместе с енотом
показати весь коментар
14.12.2020 22:57 Відповісти
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 3405
показати весь коментар
14.12.2020 23:01 Відповісти
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 4677
показати весь коментар
14.12.2020 23:08 Відповісти
води? скоро х"йло зробе вам води туди-сюди по губам...
показати весь коментар
15.12.2020 00:04 Відповісти
если коровы есть не пропадутРекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 2031
показати весь коментар
14.12.2020 22:59 Відповісти
Коровье говно для крысчан в помощь!
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 7333
показати весь коментар
14.12.2020 23:07 Відповісти
да уж.. и на парфюме будут экономить
показати весь коментар
15.12.2020 09:16 Відповісти
Конечно ,нас радуют проблемы оккупантов ,но...Крым они превращают в пустыню,а кто будет возрождать?
показати весь коментар
14.12.2020 23:01 Відповісти
Будем там кактусы выращивать и делать из них текилу.
показати весь коментар
14.12.2020 23:08 Відповісти
И продавать ее кацапам.
показати весь коментар
15.12.2020 00:37 Відповісти
Та нє! каци сидять на китайському спирті з какашок!
показати весь коментар
15.12.2020 07:32 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2020 12:50 Відповісти
Ничего не надо возражать, Крым должен вернуться к природному состоянию
показати весь коментар
15.12.2020 09:17 Відповісти
Возрождать.
показати весь коментар
15.12.2020 12:18 Відповісти
Мы, но за их счет(по репарациям)!
А можно, как правильно заметили и не возрождать! Нет смысла проводить там мелиорацию и возрождать с/х - вполне достаточно того, что есть на территории материковой Украины. Достаточно возродить водоснабжение городов в прибрежной зоне. Крым - это курорт и использовать его нужно по назначению
показати весь коментар
15.12.2020 09:53 Відповісти
Можно объединить эти ёмкости с туалетом. Тогда они будут наполняться быстрее.
показати весь коментар
14.12.2020 23:04 Відповісти
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 8615
показати весь коментар
14.12.2020 23:05 Відповісти
А на потолке, вместо праздничных герлянд, камни повесили?
показати весь коментар
14.12.2020 23:05 Відповісти
Дибилы, а кто её хлорировать в бочках будет?А бочки кто будет мыть от слизи? Вызывайте Боширова и Петрова...
показати весь коментар
14.12.2020 23:08 Відповісти
А где морячок?
показати весь коментар
14.12.2020 23:09 Відповісти
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 7957
показати весь коментар
14.12.2020 23:10 Відповісти
Кобдзону под хор александрова отплясывает .
показати весь коментар
14.12.2020 23:12 Відповісти
А от мені цікаво - якщо людина померла з переламаною ногою, у душі нога теж буде поламана? Морячок саме так помер...
показати весь коментар
15.12.2020 00:57 Відповісти
Так він що, здох уже?
показати весь коментар
15.12.2020 07:10 Відповісти
Нада через мост - с краснадарскаго края воду трубами кинуть . Можна ешшо и паездами в цистернах вазить . Можна даже баклажками в багажниках - главное вдоволь напицца .
показати весь коментар
14.12.2020 23:10 Відповісти
В кроснодарском крае ее и так не так много,как им бы хотелось. Моче пускай пьют крысчане
показати весь коментар
15.12.2020 00:19 Відповісти
мона представить, как они стиральные машинки с чайника заливают и вручную таймер отслеживают меж заливками ))) если канешно машинки у них есть )))
показати весь коментар
14.12.2020 23:11 Відповісти
Нормальные машинки без напора воды - не включаются , не работают . )
показати весь коментар
14.12.2020 23:16 Відповісти
))) а машинкой можно стирать вообще без подключения к водопроводу. был бы слив для удобства и запас воды в доме в какой-то посуде, достаточный для стирки. только в полуручном режиме придётся стирать. главное знать алгоритм работы девайса. любая электроника тупа и её легко обмануть. сначала должна запереться дверь. по сигналу, что она заперта, должен открытся электроклапан подачи воды и начать заполнять водой котёл. после него, в алгоритме заполнения стоит мембранный датчик давления, следящий за заданным обьёмом воды в барабане. и его приоритет выше электроклапана подачи воды )). давление в водопроводе не играет решающую роль в следующем шаге - старте стирки. именно датчик давления запускает цикл по наличию заданного обьема воды в котле. если вручную наливать с той же садовой лейки через тот же порошковый лоток, то по заданному обьёму заполнения, датчик сработает и машина стартонёт. мы просто наполним её за электоклапаном и прога поймёт, шо клапан был открыт, выполнил свою работу, залил в машину воду и она закроет его. лучше залить даже побольше, глядя на уровень в стекле барабана. шоб если бельё сухое, то потом не доливать, когда она остановится по падению давления )) и потом только таймер вручную надо будет отслеживать, чтобы по откачке вновь залить. в принципе она будет просто стоять и ждать налива после выполнения очередного цикла. заливаеш и автоматом стартует следующая часть проги. и так до последней ручной заливки для полоскания. единственное неудобство - вручную надо заливать по старту и пару-тройку раз по ходу в зависимости от выбранной проги. я ещё до войны тёщу так стирать научил в этом грёбанном лугандоне, где летом издревле воды в сети не было и её ночами во всё шо можно набирали. и до сегодня так часто юзает )) сосед был чуть с ума не сошёл, когда тогда летом зашёл и увидел, что днём машинка молотит, как вроде вода в водопроводе появилась. до этого он по ночам пытался постираться, когда хоть шото в водопроводе появлялось. потому шо все воду набирали во всё шо можно и запустить машинку ночью тоже была проблема))) любой может в действенности такого подхода сам всегда легко убедится. в любой момент закройте кран подачи воды и залейте воду вручную через тот же порошковый лоток, до момента когда прога стартонёт )) да, неудобно )) те кто не знал, будут приятно удивлены простотой обмана девайса ))). при низких давлениях воды в сети есть ещё и другая проблема - заполнение системы отопления в современных замкнутых котлах отопления, которые тоже должны быть доведены до рабочего давления воды в системе. простым открытием крана там тоже не обойдёшся. и тоже всё решается так же просто. но это уже другая история ))) в принципе, всё что создал один человек, другой может понять без чьей либо помощи и подогнать девайс под свои нужды ))
показати весь коментар
15.12.2020 01:21 Відповісти
Я правильно понимаю,, что машинка запускается потому, что вода тяжелее загруженного белья?
показати весь коментар
15.12.2020 01:54 Відповісти
) прально. если бельё чистое, то машинка не стартонёт ))))
показати весь коментар
15.12.2020 09:57 Відповісти
Ты - идиот! Цикл стирки запускает не датчик, а нажатие кнопки "START". Стирка начинается до залива воды, сначала машинка балансирует бельё, вращаясь без воды в противоположные стороны... Хотя, хрен его знает, что ты понимаешь под термином "стиральная машина", если пишешь такую лабуду...
показати весь коментар
15.12.2020 09:09 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))!!
показати весь коментар
15.12.2020 09:52 Відповісти
Не порите отсебятину,нопка старт запускает не цикл стирки, а аналитическую программу, а собственно процесс стирки запускают датчики после анализа ситуации.
показати весь коментар
15.12.2020 11:23 Відповісти
И вы туда же??? Пока не нажмёте кнопку старт, ни датчики, ни прога не запустится!
показати весь коментар
15.12.2020 16:58 Відповісти
Речь о собственно стирке, а не запуске. Кнопка старт не включает стирку. Она запускает программу аналитики. Если аналитика посчитает нужным - стирки не будет. Например при утечке тока через разрушенный нагревательный элемент.
показати весь коментар
15.12.2020 19:25 Відповісти
Главное напоить ихтамнетов, а дети - такое, бабы еще нарожают!
показати весь коментар
14.12.2020 23:14 Відповісти
З часом звикнуть
показати весь коментар
14.12.2020 23:14 Відповісти
'' стиральная доска " - это не просто дорога на горских перевалах , а первая необходимость в кажном кацапском хозяйстве будет .
показати весь коментар
14.12.2020 23:25 Відповісти
добра новина!!!
показати весь коментар
14.12.2020 23:32 Відповісти

Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 7980
показати весь коментар
14.12.2020 23:50 Відповісти
До мокшанской мордвы начинает доходить почему "эта пяный Хрусчов падарил Крым Украине".
показати весь коментар
15.12.2020 00:01 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/spochatku-znikla-voda-a-teper-pidnyali-tsini-na-scho-skarzhatsya-meshkantsi-okupovanogo-pivostrova-krim.htm Гризіть каменюки з неба, потвори!

Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 8677
показати весь коментар
15.12.2020 00:14 Відповісти
зато на родине
показати весь коментар
15.12.2020 00:36 Відповісти
ага,на родине-уродине, на паРаше-уродине.
показати весь коментар
15.12.2020 01:43 Відповісти
Быстро закончилось счастливое плаванье в ,,родную,, гавань. Теперь-горькая расплата. И это только начало этой расплаты...
показати весь коментар
15.12.2020 00:26 Відповісти
доходит через немогу, если доходит
"что чел посеет, то и пожнет" (с)
показати весь коментар
15.12.2020 00:35 Відповісти
Интересно, как скоро Роися запретит выезд аборигенам из Крыма?

Не в ненавистную ж Украину же они ломанутся...
показати весь коментар
15.12.2020 00:41 Відповісти
Нахера той крим ЗАРАЗ потрібен? Коли приїду до Криму тоді і буду спілкуватися з татарами, а не з руськомовними придурками щодо теріторії та поглядів..., а Тур.ія допоможе...
показати весь коментар
15.12.2020 00:49 Відповісти
Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 1468
показати весь коментар
15.12.2020 00:54 Відповісти
Так-ОЙ интересный вопрос: А сколько сейчас стоит литр питье-ВОЙ воды в Крыму???
показати весь коментар
15.12.2020 01:15 Відповісти
Кажуть населення Криму ждуть нові технології.Будуть поїти населення Криму електролітом та потрохи давати дистильовану воду і кожен день підключати до зарядного приладу.Економію води хватає на 700 циклів.
показати весь коментар
15.12.2020 04:22 Відповісти
абсолютно не розумію логіку тих бочок! Хочуть наповнювати бочки з кранів, а в кранах вода звідки візьметься????
показати весь коментар
15.12.2020 05:10 Відповісти
вода подається, але не цілодобово.
показати весь коментар
15.12.2020 06:36 Відповісти
Якщо закрити усі отвори, то рідина не виходитиме.
показати весь коментар
15.12.2020 06:37 Відповісти
хоть нужду будет куда детишкам справить, один класс посцать второй попить
показати весь коментар
15.12.2020 07:07 Відповісти
Что ж, "расеяне", это ваш камень с неба
Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 7118
показати весь коментар
15.12.2020 07:28 Відповісти
Спасибо таварисчу путену за наше счастливое детство..
показати весь коментар
15.12.2020 08:16 Відповісти
Почему рекордная засуха, это обычное состояние Крыма. Только теперь оккупированный Крым не снабжается днепровской водой, и установленные оккупантами баки никак не спасут ситуацию в Крыму. Крым возвращается в свое естественное состояние. Когда на одну семью из трех человек давали одно ведро воды в сутки (для приготовления пищи, попить, постирать, помыться) и два ведра на большую семью, когда вымирали целые села. Поэтому без Украины эту проблему не решить и только в составе Украины - Крым может жить и развиваться.
показати весь коментар
15.12.2020 09:05 Відповісти
Ялта никогда и не снабжалась днепровской водой. Как и остальные города на ЮБК.
показати весь коментар
15.12.2020 10:00 Відповісти
Чому ж зараз,при окупантах,ПБК сидить без води? Вони ж обходились,як ти стверджуєш, та обходяться без дніпровської води...

Чому проблеми з водою,великі проблеми,почались навіть у Ялті та інших місцях південного узбережжя, не лише степу,як тільки зайшли асвабадітєлі зі сранєй-рязанєй та інших сранєй вЯлікай раші-паРаші?
показати весь коментар
15.12.2020 10:10 Відповісти
1. Подивись на мапі схему каналу. Я не "стверджую" - то є факт. Канал не доходить до південного узбережжя Криму.
2. а чому Сочі сидить без води? Дають воду 2 рази на день по 2 години. Чому геть пересохле водосховище що обслуговувало Краснодар? Може все ж таки Дніпро тут ні до чого?
показати весь коментар
15.12.2020 10:16 Відповісти
Почему-то вспомнил старый советский анекдот про построение социализма:
- Что будет, если построить "русский мир" в Сахаре?
- Сначала ничего не будет, а потом начнутся перебои с песком.
Так и здесь в Ялте, кругом, куда пришел русский мир, там возникают проблемы, потому, что руки у россиян растут сразу из жопы. Из-за неприспособленности вести хозяйство в условиях недостатка пресной воды, из-за тупости, лени, безмозглости они усугубили ситуацию. Теперь только есть один выход у крымчан, слезно на коленях просить Украину, чтобы их назад приняли в состав Украины или им конец.
показати весь коментар
15.12.2020 10:30 Відповісти
Там и при совке и при Украине были проблемы с водой. В этом году небывалая засуха, охватила не только Крым но и Ураснодарский край и побережье Кавказа.
Оно бы приятно думать что это из-за "русского мира", но факты говорят что нет.
показати весь коментар
15.12.2020 10:37 Відповісти
Насчёт засухи брехня. УЗА (Украинская зерновая Ассоциация - Delo.ua) сообщила, что совокупно зерновых и масличных культур соберут 100 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в 2019-м,
показати весь коментар
15.12.2020 11:29 Відповісти
Мы не про всю Украину а конкретно про причерноморье. Вот скажи, если "засуха-брехня", то с какого вода в Сочи летом и осенью давалась по 2 часа 2 раза в сутки? Куда делось водохранилише у Краснодара?
показати весь коментар
15.12.2020 11:46 Відповісти
Водохранилище с Краснодара вывезли в Крым в цистернах.
показати весь коментар
15.12.2020 13:05 Відповісти
Украину твои кацапские проблемы не интересуют - ответ простой:"Пить меньше надо!", пусть едут туда, где вода есть, в Сибирь и на Дальний восток . На оккупированные земли шапсугов и черкесов(побережье) за эти годы столько кацапов понаехало на ПМЖ, что ресурсов просто не хватает физически.
показати весь коментар
15.12.2020 13:07 Відповісти
майже всі підаРашки зі всієї Замкадної паРаші, особливо з вічно холодних, сірих рассєянських "******" на кшталт сиктивкарів, чіт, воркути, різних нар'ян-марів та іншої рассєянської срані мріють переселитися з грошима на Кубань, в Крим, це мрія більшості з них... єдині регіони, крім масквабаду, де збільшуєттся населення на ерефії, це Кубань,зокрема Геленджик, Анапа, все узбережжя колись віджате у черкесів, яких кацапо-орда згеноцидила,німецький Кенігсберг з околицями, а тепер ще сотнями тисяч все це ватне рашистське лайно пре в окупований Крим. Так ніколи не вистачить ресурсів на такій невеликій площі, де масово понаїхи перегружать всю непідготовлену стару інфраструктуру.
На 90 відсотках території паРаші жити нормальним людям,європейцям,просто неможливо....тому з задоволенням кацапо-орда пре у Крим,куди вОнюшки перли, як і у всю Україну, ще з часів совєтів.
показати весь коментар
15.12.2020 14:56 Відповісти
так то воно так, але трішки не так.
Раніше, нгавіть у минулому році, відповичаючих у сезон було 4 мільйони, і нічого, інфраструктура все витримала. В 2020, восени, відпочиваючих немає, населення разом з "понаїхавшими" набагато менше ніж у сезон (понаїхавших кацапів максимум 500 тис.), але води немає. Тож проблема не у понаїхавших.
показати весь коментар
15.12.2020 15:10 Відповісти
проблема точно не в засухе потому что её там нет.
показати весь коментар
15.12.2020 19:27 Відповісти
Да жить везде можно - европейцев и "рюських" в орде не так много живет, а уезжают люди потому, что орда - типичная классическая империя с 800- летней историей, унаследовала колонии, агрессию, формы правления (хан = "царь", "генсек","президент") от Золотой орды (Бату-хан - создатель нынешнй "россии", как доказал историк Ю.Пивоваров, за что ему - спасибо). Московия высасывает все ресурсы из колоний на протяжении столетий и расходует по своему усмотрению, и жить в таких условиях - отсутствия средств на развитие и улучшение жизни - очень тяжело, вот люди из колоний бегут туда, где жить полегче.
показати весь коментар
16.12.2020 13:01 Відповісти
сарай-бату на рюзьге реке Итиль-Волге разрушен, но ничего, "ставка хана просто переехала в кремль", как говорил Ю.Пивоваров.)

кремлядь и её приспешники изрядно поиздевались над академиком, уволили с должности директора ИНИОН после 17 лет работы,завели уголовное дело...
не вписывается Пивоваров в сегодняшний кацапо-ордынский мейстрим о вЯликай рассее.
показати весь коментар
17.12.2020 00:24 Відповісти
Ничего, даст Бог, нынешний ордынский хан займет, в конце концов, "свое место" - История вынесет приговор вконец прогнившей и заржавевшей империи:она или развалится - или реформируется по принципам США на регионы со своей Конституцией, законами, судами. Ельцын вроде бы начинал что-то делать - ввел выборы губернаторов, Думы разных уровней, но "советники саветской закалки" сильно влияли на его действия,и орда на сегодня так и осталась 800-летней ордой, хотя подобные государства - Османская империя, Германская империя, Британская империя - уже давно сдохли в 20 веке как исторические анахронизмы, и только большевики под соусом лживого "социалистического учения" путем уничтожения 30 млн. людей удержали от распада жестокую тоталитарную орду.
показати весь коментар
17.12.2020 13:14 Відповісти
 
 