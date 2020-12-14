Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води
У школах і дитячих садках окупованої Ялти встановлюють ємності, які мають наповнюватися водою, поки вона є в кранах. Коли воду відключають, вона подаватиметься в дитячі установи з цих ємностей.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
"Безперебійне забезпечення водою установ освіти, як і медустанов, - одне з пріоритетних завдань. Так, цього року рекордна посуха, такої погодної ситуації не було з 1994 року", - цитує видання слова голови окупаційної адміністрації Ялти Яніни Павленко.
Як пояснив окупаційний начальник управління освіти адміністрації Ялти Ренард Кутковський, вода з ємностей надходитиме в мережу установ.
"Вони автоматично наповнюються в той час, коли в міській мережі присутній тиск води. Коли вода в міській системі зникає, тобто її відключають, насосною станцією з ємності вода подається у внутрішню мережу установи. Спеціальні клапани не пускають воду назад у міську мережу, таким чином, внутрішня мережа стає автономною", - розповів Кутковський, додавши, що перемикання відбувається непомітно, а спеціального контролю за роботою системи не потрібно.
За його інформацією, такі ємності встановлено в 42 закладах освіти.
З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. З 14 грудня в місті планують давати воду по три години вранці і ввечері.
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А можно, как правильно заметили и не возрождать! Нет смысла проводить там мелиорацию и возрождать с/х - вполне достаточно того, что есть на территории материковой Украины. Достаточно возродить водоснабжение городов в прибрежной зоне. Крым - это курорт и использовать его нужно по назначению
"что чел посеет, то и пожнет" (с)
Не в ненавистную ж Украину же они ломанутся...
Чому проблеми з водою,великі проблеми,почались навіть у Ялті та інших місцях південного узбережжя, не лише степу,як тільки зайшли асвабадітєлі зі сранєй-рязанєй та інших сранєй вЯлікай раші-паРаші?
2. а чому Сочі сидить без води? Дають воду 2 рази на день по 2 години. Чому геть пересохле водосховище що обслуговувало Краснодар? Може все ж таки Дніпро тут ні до чого?
- Что будет, если построить "русский мир" в Сахаре?
- Сначала ничего не будет, а потом начнутся перебои с песком.
Так и здесь в Ялте, кругом, куда пришел русский мир, там возникают проблемы, потому, что руки у россиян растут сразу из жопы. Из-за неприспособленности вести хозяйство в условиях недостатка пресной воды, из-за тупости, лени, безмозглости они усугубили ситуацию. Теперь только есть один выход у крымчан, слезно на коленях просить Украину, чтобы их назад приняли в состав Украины или им конец.
Оно бы приятно думать что это из-за "русского мира", но факты говорят что нет.
На 90 відсотках території паРаші жити нормальним людям,європейцям,просто неможливо....тому з задоволенням кацапо-орда пре у Крим,куди вОнюшки перли, як і у всю Україну, ще з часів совєтів.
Раніше, нгавіть у минулому році, відповичаючих у сезон було 4 мільйони, і нічого, інфраструктура все витримала. В 2020, восени, відпочиваючих немає, населення разом з "понаїхавшими" набагато менше ніж у сезон (понаїхавших кацапів максимум 500 тис.), але води немає. Тож проблема не у понаїхавших.
кремлядь и её приспешники изрядно поиздевались над академиком, уволили с должности директора ИНИОН после 17 лет работы,завели уголовное дело...
не вписывается Пивоваров в сегодняшний кацапо-ордынский мейстрим о вЯликай рассее.