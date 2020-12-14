Досі немає процедури визнання народження на окупованих територіях і гарантій захисту для політв'язнів, - правозахисники про виконання Україною рекомендацій ООН

Отримані Україною ще в 2017 році рекомендації ООН виконуються не в повному обсязі.

Про це 14 грудня на пресконференції повідомили представники українських правозахисних організацій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Попри певний прогрес, залишається чимало проблем у повноцінному доступі жителів окупованих територій до адміністративних послуг. Безперечно, можна вітати облаштування на КПВВ "Чонгар" центру надання адміністративних послуг. Водночас будь-який сучасний ЦНАП не зможе вирішити те, що досі відсутня адміністративна процедура визнання фактів народження і смерті на окупованих територіях", - зазначила менеджер з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова.

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що гострою проблемою залишається зростання кількості громадян у Криму і на Донбасі, яких незаконно позбавляють свободи.

Читайте також: За роки окупації Криму 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень, - дослідження КримSOS

"Останнім часом жодних звільнень кримських політв'язнів або заручників, які перебувають ц "ДНР" і "ЛНР", у рамках політичних домовленостей не відбувалося. Ці незаконно позбавлені волі люди потребують гарантії захисту з боку української держави. Однак законопроєкт "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України", над яким працювали профільні державні органи і правозахисники, не тільки не прийнято, а й навіть не зареєстровано в парламенті", - сказала Скрипник.