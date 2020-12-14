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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Досі немає процедури визнання народження на окупованих територіях і гарантій захисту для політв'язнів, - правозахисники про виконання Україною рекомендацій ООН

Досі немає процедури визнання народження на окупованих територіях і гарантій захисту для політв'язнів, - правозахисники про виконання Україною рекомендацій ООН

Отримані Україною ще в 2017 році рекомендації ООН виконуються не в повному обсязі.

Про це 14 грудня на пресконференції повідомили представники українських правозахисних організацій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Попри певний прогрес, залишається чимало проблем у повноцінному доступі жителів окупованих територій до адміністративних послуг. Безперечно, можна вітати облаштування на КПВВ "Чонгар" центру надання адміністративних послуг. Водночас будь-який сучасний ЦНАП не зможе вирішити те, що досі відсутня адміністративна процедура визнання фактів народження і смерті на окупованих територіях", - зазначила менеджер з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова.

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що гострою проблемою залишається зростання кількості громадян у Криму і на Донбасі, яких незаконно позбавляють свободи.

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"Останнім часом жодних звільнень кримських політв'язнів або заручників, які перебувають ц "ДНР" і "ЛНР", у рамках політичних домовленостей не відбувалося. Ці незаконно позбавлені волі люди потребують гарантії захисту з боку української держави. Однак законопроєкт "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України", над яким працювали профільні державні органи і правозахисники, не тільки не прийнято, а й навіть не зареєстровано в парламенті", - сказала Скрипник.
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Вот по части рождения особо конечно беспокоит меня---иногда и заснуть не сразу удаётся, так переживаю. А вот по части регистрации смерти---так всё наоборот. Чуть согрелся---и в люлю.
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14.12.2020 23:40 Відповісти
ну, ублюдки, шо скажешь,... думаю будет суд и над "минскими" соглашениями. и над потрошенко вместе с зеленским.. ну а ***** и само вскоре здохнет
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14.12.2020 23:48 Відповісти
не шо, а что.... учи свой язЫк... и тебе не надо думать ни над "минскими" соглашениями. и над потрошенко... ***** здохнет физически на днях.. зе - позднее политически... а тебе советую вафли Порошенковские пропить.... легче будет.
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15.12.2020 00:59 Відповісти
Ляпота можно. Всех якутов записать в Украинцев.
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15.12.2020 00:04 Відповісти
Что то не помню во 2 мировую регистрацию рождения и смерти граждан СССР на оккупированных территориях!
А вообще когда то в истории были примеры этого БРЕДА?!
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15.12.2020 14:08 Відповісти
 
 