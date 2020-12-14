УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7935 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
1 295 3
арешт (2497) Крим (14082) колабораціонізм (1121) Федорян Микола (5)

Суд залишив під вартою кримського експосадовця МВС Федоряна, збільшивши можливу заставу до 21,2 млн грн

Суд залишив під вартою кримського експосадовця МВС Федоряна, збільшивши можливу заставу до 21,2 млн грн

Херсонський апеляційний суд 14 грудня залишив під арештом підозрюваного в зраді ексспівробітника МВС України в Криму Миколу Федоряна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Федорян залишиться в СІЗО до 5 січня 2021 року, а новий розмір застави становить 21 180 000 гривен.

Це рішення апеляційного суду набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Адвокат Федоряна клопотав про м'якший запобіжний захід і зменшення раніше встановленої судом застави 1,5 млн гривень.

Читайте також: Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень про злочини проти людяності в окупованому Криму і ОРДЛО, - Мамедов

Нагадуємо, 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір". За даними прокуратури АРК, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Під час засідання суду в Херсоні щодо обрання запобіжного заходу з'ясувалося, що затриманий - Микола Федорян, до окупації працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки, а пізніше перейшов на роботу в "Чорноморнафтогаз", залишившись там працювати після подій 2014 року. Сам Феодорян заявив у суді, що свою провину не визнає і, що "Україну не зраджував".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахахаха. Феодосия, Крым

Суд оставил под стражей крымского экс-чиновника МВД Федоряна, увеличив возможный залог до 21,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6533
показати весь коментар
14.12.2020 23:25 Відповісти
Повезло этому Федоряну.В украинской тюрьме хоть вода есть.
показати весь коментар
14.12.2020 23:27 Відповісти
а что, за госизмену можно откупиться? Страна правящих долбодятлов.
показати весь коментар
15.12.2020 09:28 Відповісти
 
 