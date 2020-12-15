Через впровадження тестування контактних осіб показники захворюваності на COVID-19 можуть зрости, - Степанов
Впровадження тестування швидкими тестами на антиген контактних осіб може привести до збільшення показників захворюваності на COVID-19.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми впровадили так зване скринінгове тестування, коли ми тестуємо контактних хворих, ми вже почали його експрес-тестами на антиген - це швидкі тести за 15 хвилин, і ми розуміємо, що кількість виявлених хворих може зрости, бо зараз безсимптомних ми не бачимо", - сказав міністр.
Крім того, Степанов повідомив, що за останній тиждень кількість госпіталізованих із COVID-19 знизилася порівняно з тижнем раніше.
"Кількість госпіталізованих осіб, якщо порівняти з минулим тижнем, знизилася майже на 1000 осіб, які були госпіталізовані на контрольну дату - ми міряємо неділя до неділі", - сказав він. За словами Степанова, зараз стаціонарне лікування від COVID-19 проходять 28 тис. осіб.
Він також запевнив, що в лабораторних центрах МОЗ сьогодні "взагалі немає черги на тестування на COVID-19, вони не завантажені на 100%, тому що ми збільшили їхні потужності". Степанов наголосив, що "ситуація стабілізувалася, зокрема у зв'язку з введеними карантинними заходами".
Чиновник назвав неприпустимою ситуацію, коли пацієнтів виписують з лікарні з сатурацією нижче 90%.
"Це неприпустимі речі і це питання до цих лікарень, ми вимагаємо від лікарень, щоб вони чітко дотримувалися стандарту. У нас є чіткий стандарт: при сатурації 92% людина має бути госпіталізована і їй повинна надаватися киснева терапія", - сказав глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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Писец НЕМЫТОЙ !!!.
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- Пис3дец НЕМЫТОЙ !!!.. //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
настолько безопасна и эффективна,
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что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.....
. Просто самое лучшее должно достаться народу,,-
а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской, второсортной сивухой......
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ИНТЕРЕСНО ..
. а МЕРТВЕТЧУК -- - -
какую из вакцын колол ???..
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ВЕРНИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , которые ВЫ - БАРЫГИ на КРОВИД распродавали в начале ЭПИДЕМИИ в рф ............... и т д..
С целью ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ !,,.
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ВЫКУПИТЕ , и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ !,
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P.s. -А почему карантин до 24 января?
- Просто у президента 25 января день рождения. Но это просто стечение обстоятельств. (с)
Сказочный долбо*б, а для чего же тогда тестируют, чтобы максимально выявить заражённых или для нужной циферки?
Собачка могла подрасти...
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html