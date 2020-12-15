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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) тестування (454) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Через впровадження тестування контактних осіб показники захворюваності на COVID-19 можуть зрости, - Степанов

Через впровадження тестування контактних осіб показники захворюваності на COVID-19 можуть зрости, - Степанов

Впровадження тестування швидкими тестами на антиген контактних осіб може привести до збільшення показників захворюваності на COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми впровадили так зване скринінгове тестування, коли ми тестуємо контактних хворих, ми вже почали його експрес-тестами на антиген - це швидкі тести за 15 хвилин, і ми розуміємо, що кількість виявлених хворих може зрости, бо зараз безсимптомних ми не бачимо", - сказав міністр.

Крім того, Степанов повідомив, що за останній тиждень кількість госпіталізованих із COVID-19 знизилася порівняно з тижнем раніше.

"Кількість госпіталізованих осіб, якщо порівняти з минулим тижнем, знизилася майже на 1000 осіб, які були госпіталізовані на контрольну дату - ми міряємо неділя до неділі", - сказав він. За словами Степанова, зараз стаціонарне лікування від COVID-19 проходять 28 тис. осіб.

Також читайте: До групи ризику, яка вимагає обов'язкової вакцинації проти COVID-19, належать 20,8 млн громадян України, - Степанов

Він також запевнив, що в лабораторних центрах МОЗ сьогодні "взагалі немає черги на тестування на COVID-19, вони не завантажені на 100%, тому що ми збільшили їхні потужності". Степанов наголосив, що "ситуація стабілізувалася, зокрема у зв'язку з введеними карантинними заходами".

Чиновник назвав неприпустимою ситуацію, коли пацієнтів виписують з лікарні з сатурацією нижче 90%.

"Це неприпустимі речі і це питання до цих лікарень, ми вимагаємо від лікарень, щоб вони чітко дотримувалися стандарту. У нас є чіткий стандарт: при сатурації 92% людина має бути госпіталізована і їй повинна надаватися киснева терапія", - сказав глава МОЗ.

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Топ коментарі
+6
Даже не скрывает, что статистика ковид прямо зависит от количеств тестирования и не имеет ничего общего с реальностью. Как же я устал, от идиотов, которые пытаются командовать людьми. Ненависть к зебильным слугам крепнет ежедневно. Верховный Зебил должен быть наказан высшей мерой и публично.
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15.12.2020 07:19
+5
1 тест на родину і не більше 10 тестів на день сімейному лікарю - таке розпорядження ЗЄбанат звісно не давав. Письмово не давав
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15.12.2020 00:32
+4
302. Усё.
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15.12.2020 00:34
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1 тест на родину і не більше 10 тестів на день сімейному лікарю - таке розпорядження ЗЄбанат звісно не давав. Письмово не давав
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15.12.2020 00:32 Відповісти
302. Усё.
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15.12.2020 00:34 Відповісти
Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, – Степанов - Цензор.НЕТ 1657
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15.12.2020 00:41 Відповісти
Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .


-
-

Писец НЕМЫТОЙ !!!.
.
//.
.
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15.12.2020 00:58 Відповісти
ещё надежда на конгресс, потом на срыв инаугурации, да мало ещё что, вплоть до еллоустоуна...
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15.12.2020 01:16 Відповісти
Трамп одержим. Но вряд ли он пойдет так далеко.
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15.12.2020 06:01 Відповісти
Да и вобще тестирования всю статистику Степанову портят.
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15.12.2020 00:35 Відповісти
Байден победил!!!!!! Уррааааааа!!!!!!!!!!
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15.12.2020 00:35 Відповісти
Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, – Степанов - Цензор.НЕТ 6387
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15.12.2020 00:40 Відповісти
Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .

-
- Пис3дец НЕМЫТОЙ !!!.. //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.12.2020 01:01 Відповісти
Що за марнотратство? По 3 теста й досить. Решту коштів квартал знає куди владнати.
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15.12.2020 00:38 Відповісти
росЦиянсская "вакцина" «Спутник V" -
настолько безопасна и эффективна,
-


что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.....


. Просто самое лучшее должно достаться народу,,-


а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской, второсортной сивухой......
.
ИНТЕРЕСНО ..
. а МЕРТВЕТЧУК -- - -
какую из вакцын колол ???..
.
....
.
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15.12.2020 00:40 Відповісти
Кацапов не жаль от слова совсем.
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15.12.2020 07:08 Відповісти
стіпанов, закрий ріт.
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15.12.2020 00:50 Відповісти
3эМРАЗОТА ! .
.
ВЕРНИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , которые ВЫ - БАРЫГИ на КРОВИД распродавали в начале ЭПИДЕМИИ в рф ............... и т д..
С целью ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ !,,.
.
ВЫКУПИТЕ , и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ !,
,
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15.12.2020 01:01 Відповісти
Степанов, пульсоксиметр начинает пищать при 93% .
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15.12.2020 01:07 Відповісти
СВИСТ ПРО ЧУДЕСНЫЕ УКР. ТЕСТЫ НА АНТИГЕН ИДЁТ С КОНЦА АВГУСТА! Ещё раз: с конца августа!!! Степанов, Ляшко, Кузин - можно найти десятки их обещаний про "начало мас. тестирования через 1-2 недели"... Прошло 3,5 месяца!!! Не дай Бог, но, похоже, что вакцинировать они собираются точно также... Вместо 8 млн. во 2 квартале привезут 1 млн. в 4-ом квартале, половину испортят из-за липового соблюдения темпер. условий перевозки и хранения, а вторая половина вся уйдёт на зелёную шантрапу, бездельников-затейников-шутников из квартала-95 + их слуг, водителей, парикмахеров и т.д.......
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15.12.2020 01:07 Відповісти
Вакцины против вирусов не работают. Курс микробиологии III курса медвуза.
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15.12.2020 01:12 Відповісти
надо срочно в ВОЗ позвонить, сказать. Они, поди не знают.
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15.12.2020 07:12 Відповісти
то есть если не тестировать - показатели будут в норме
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15.12.2020 01:14 Відповісти
Ранее решили выписывать сразу же как только один тест покажет "негативный результат". А то что тесты не имеют 100% достоверности, это никого не волнует. Во многих странах выздоровевшим считается человек, который как минимум 2 негативных теста имеет. Теперь судя по всему будет снижаться кол-во тестов. Как там ранее, говорили? "Медики и без тестов научились определять симптомы коронавируса"...
P.s. -А почему карантин до 24 января?
- Просто у президента 25 января день рождения. Но это просто стечение обстоятельств. (с)
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15.12.2020 01:39 Відповісти
"Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, - Степанов"
Сказочный долбо*б, а для чего же тогда тестируют, чтобы максимально выявить заражённых или для нужной циферки?
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15.12.2020 02:13 Відповісти
Однако, за время в пути
Собачка могла подрасти...
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15.12.2020 05:16 Відповісти
Пошел он в жопу со своими тестами
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15.12.2020 06:43 Відповісти
Даже не скрывает, что статистика ковид прямо зависит от количеств тестирования и не имеет ничего общего с реальностью. Как же я устал, от идиотов, которые пытаются командовать людьми. Ненависть к зебильным слугам крепнет ежедневно. Верховный Зебил должен быть наказан высшей мерой и публично.
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15.12.2020 07:19 Відповісти
Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшення кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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15.12.2020 07:57 Відповісти
Если бы учли всех переболевших в лёгкой форме Ковидом, то цифры выросли бы в четыре раза.
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15.12.2020 10:36 Відповісти
це явка з повинною?
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15.12.2020 10:46 Відповісти
 
 