Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США
Демократ Джо Байден набрав 270 голосів членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з даними телеканалу CNN, наразі Байден отримав 302 голоси. У Трампа - 232. Такі результати були досягнуті після голосування виборників у штаті Каліфорнія, де всі 55 голосів виборників були віддані Байдену.
Таким чином, Байден отримав достатньо голосів виборців, щоб офіційно вступити на посаду президента. Тепер цей результат має бути 6 січня затверджений Конгресом.
Голосування виборців у низці штатів ще не завершилося, однак математично чинний президент США Дональд Трамп уже не може випередити Байдена. Очікується, що в результаті у демократа буде 306 голосів виборників.
Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування колегії виборників від кожного із 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосував їхній штат. Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі.
Відповідно до конституції США, результати голосування колегії виборників мають бути затверджені Конгресом. Очікується, що 6 січня 2021 року відбудеться спільне засідання Сенату і Палати представників, на якій проводиться підрахунок голосів виборників. Завершальним етапом виборів має стати інавгурація президента, який 20 січня складає присягу і вступає на посаду.
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Адміністрація робить політику.
это к НИМ ездят.
Норм почали. Не забувайте про подарунки діточкам, Св.Миколая на носі!
національногоінтернаціонального трауру
GOP electors in 5 battleground states cast votes for Trump - https://www.youtube.com/watch?v=Kuyp-AtZdSY
https://www.youtube.com/watch?v=KPNs5dyqOBs
Amistad Project unveils report on election funding From Facebook founder Zuckerberg
https://www.youtube.com/watch?v=jap3EgiHwz0
> uchi matchast', uchi, a to lapsha na ushah zaplesneveet, kak u kacapov.
о том, кто и как назначает и имеет право назначать выборщиков, и не хавайте всё, что вам суют из всех каналов, как при совке.
Поэтому в тех штатах, где официально была сертифицирована победа демократичнского кандидата, никакие выборщики от проигравшего республиканского кандидата никак представлять штат не могут и являются самозванцами
https://nationalfile.com/dominion-lobbyists-paid-mcconnell-thousands-before-he-crushed-election-integrity-bills-ignored-election-contests/
Бачили очі що купували ...
https://www.youtube.com/watch?v=aV2KSwYXd2Q
К ночи выползут хунвэйбины байдона - антифа и БЛМтура.