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Байден (2856) США (21006)

Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США

Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США

Демократ Джо Байден набрав 270 голосів членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними телеканалу CNN, наразі Байден отримав 302 голоси. У Трампа - 232. Такі результати були досягнуті після голосування виборників у штаті Каліфорнія, де всі 55 голосів виборників були віддані Байдену.

Таким чином, Байден отримав достатньо голосів виборців, щоб офіційно вступити на посаду президента. Тепер цей результат має бути 6 січня затверджений Конгресом.

Голосування виборців у низці штатів ще не завершилося, однак математично чинний президент США Дональд Трамп уже не може випередити Байдена. Очікується, що в результаті у демократа буде 306 голосів виборників.

Також читайте: Верховний суд відхилив позов Техасу про скасування результату президентських виборів у США

Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування колегії виборників від кожного із 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосував їхній штат. Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі.

Відповідно до конституції США, результати голосування колегії виборників мають бути затверджені Конгресом. Очікується, що 6 січня 2021 року відбудеться спільне засідання Сенату і Палати представників, на якій проводиться підрахунок голосів виборників. Завершальним етапом виборів має стати інавгурація президента, який 20 січня складає присягу і вступає на посаду.

Також читайте: Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону

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Топ коментарі
+65
А что там брайтонская секта свидетелей массовых фальсификаций?
В знак протеста уедут обратно к себе на родину в парашу или стиснув зубы продолжат жить в ненавистной демократической Америке с захватившем власть диктатором Байденом?
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15.12.2020 01:02
+43
Цікаво, чи понесе якесь адекватне покарання рудий придурок за навмисне розпалювання ворожнечі між громадянами своєї країни?
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15.12.2020 01:01
+42
Байден пообіцяв нові фотокамери воєнкорам ВСУ

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 4693
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15.12.2020 01:05
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Трамп Украину откровенно ненавидел, воспринимал ее как досадную помеху в налаживании отношений с другом Володьей. Если Байдену даже будет "до копчика" - это все равно лучше.
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15.12.2020 08:14 Відповісти
Тільки Обама\Байден джавеліни не дав. А на словах - да, *******!
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16.12.2020 03:58 Відповісти
В 2017 те Джавелины уже никакой роли не играли, там больше пользы было бы от санкций, которые Трамп саботировал как мог. И не нужно автоматически переносить нездоровый пацифизм Обамы на Байдена.
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16.12.2020 08:55 Відповісти
Байден був 2-ю людиною в адміністрації. Якщо він тоді джавелінів не дав, то не дасть і зараз. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/09/25/on-the-record-the-u-s-administrations-actions-on-russia/ Санкції Трампа були жорсткіші Можливо їх було не достатньо - так при Обамі і цього не було, той не мргнувши допустив анексію Крима
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16.12.2020 17:40 Відповісти
В адміністрації друга людина мало що вирішувала. Набагато гірше, коли перша людина в адміністрації Трампа не бачила в цьому нічого поганого, ну наводить рашка порядок в своїй сфері впливу, хай наводить, ми туди не ліземо.
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16.12.2020 20:07 Відповісти
Вирішувала вся адміністрація. В США немає вертикалі влади. Особисто Обамі Україна - взагалі похер, це тільки ви думаєте що всі в світі преживають через *****. Так само і Трампу.
Адміністрація робить політику.
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16.12.2020 21:16 Відповісти
Демократы и республиканцы пару дней назад и в Сенате и в палате представителей похоронили Северное дерьмо-2 РАБссии окончательно,а Трамп не сможет наложить Вето на это дружное голосование...Мавзолейные Хмыри,это паБеда плешивого КГБиста
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15.12.2020 06:38 Відповісти
Сеня))))) благодаря этому самому и были введены санкциии- нафиг ему конкуренты по газу - я тебя научу - в США сжиженный газ это так называемая побочка основного бурения- так вот они свои ЛПЖ решили в Европу толкать - через Польшу есссно- там терминальному и построили...... и ещё ракетки там поставили..... Так что поток это чисто экономический интерес США))))
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15.12.2020 22:36 Відповісти
Будете вспоминать Историю 20 Путлерских лет одними "паБЕДАми" Тамбовского ОПГ Путлерскихъ Мудаков Начните с Беслана и Норд Оста...,у вас хорошая кредитная История...Чуваки...,как говорят банкиры...
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15.12.2020 06:44 Відповісти
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 2476
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15.12.2020 07:06 Відповісти
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 154
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15.12.2020 07:21 Відповісти
Среть?
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15.12.2020 10:10 Відповісти
ЗДОРОВО!!!!!!
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15.12.2020 07:06 Відповісти
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 3112 Ударим братством со Швецией,она никогда не предает...
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15.12.2020 07:07 Відповісти
флаг кравчуковская падла перевернула... потому и не будет в Украине ничего хорошего - пока флаг не будет жовто-блакитним...
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15.12.2020 08:08 Відповісти
ЗДОРОВО!!!!!!
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15.12.2020 07:12 Відповісти
Байден, принимай пост
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 7053
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15.12.2020 07:20 Відповісти
Интересно другое...,куда совершит свой первый визит новый президент США...,думаю что на РАБссию... Перестройку сочинять...
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15.12.2020 07:21 Відповісти
Президенты США редко куда ездят. Разве что в Британию.
это к НИМ ездят.
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15.12.2020 10:23 Відповісти
Перестройка Рейгана в 1985 году закончилась для СССР распадом 25 декабря 1991 года,Байден обязан повторить подвиг Рейгана почти 30 летней давности...
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15.12.2020 07:25 Відповісти
в 85 році Рейган почав завозити харчі в московію.Бо там вже голодували.Була у відрядженні на Самотлорі.Зайшла в їдадьню.А там тільки смажена мойва.Пішла в іншу,а там тільки смажена мойва з овочами.Питаю,а щось інше є? Кажуть,що вже місяць тільки це.На другий день поїхали на родовище. А там в їдальні м'ясо дають тільки нафтовикам.А нас покормили тільки кашою.
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15.12.2020 08:04 Відповісти
каша была из ягеля?
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15.12.2020 08:30 Відповісти
))) Доброго ранку!
Норм почали. Не забувайте про подарунки діточкам, Св.Миколая на носі!
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15.12.2020 07:26 Відповісти
РАБссия единственная страна в Мире где говорят РАБ Божий В нормальных странах говорят Дитя Божье...
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15.12.2020 07:35 Відповісти
И звучит жизнеутверждающе... Дитя Божье!
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15.12.2020 09:10 Відповісти
финита ля комедия, товарищ ТРАМП. Ростов ждет....
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15.12.2020 07:37 Відповісти
Злые языки кажуть що Штирлиц Трамп готує війсковий Переворот по приказу Путлера....,
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15.12.2020 07:40 Відповісти
Привет , дед
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15.12.2020 07:47 Відповісти
я еще не дед.старшему сыну 29, младшему 21 и оба не женаты
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15.12.2020 07:57 Відповісти
После голосования выборщиков только идиот встанет на сторону трампа. А идиотов в американской армии не держат.
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15.12.2020 08:16 Відповісти
Трамп, кацап і фуйло, пішов з Білого Дому, поки не викинули.
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15.12.2020 08:18 Відповісти
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 7097
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15.12.2020 07:46 Відповісти
Писюнисту на пару со своими 100% прокурорами пора начинать бухать.
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15.12.2020 07:57 Відповісти
дуже влучно
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15.12.2020 08:24 Відповісти
Байден отримав 270 голосів виборників, необхідних для обрання президентом США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5246
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15.12.2020 08:48 Відповісти
С ЗАКОННОЙ и убедительной победой ВАС, Президент Джозеф БАЙДЕН!!! Удачной реализации всех Ваших планов по части поддержания лидерства Вашего государства во всех сферах! АМЕРИКА должна и будет ВЕЛИКОЙ, как бы не упирались рашисты!
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15.12.2020 09:08 Відповісти
Там, где поимела Америка, получилась Западная Европа, Южная Корея, а где поимела Раша, получилась Восточная Европа, пока не оторвалась от совка, Куба, Северная Корея, Венесуэла и пр.
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15.12.2020 13:06 Відповісти
Его победа такая же законная как и у Лукашенко в Беларуси . Вбросить ночью сотни тысяч бюллетеней и посчитать используя систему Доминион все заслуги его кукловодов . Вам этого не понять но когда разочаруетесь не говорите что никто вас не предупреждал .
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16.12.2020 00:13 Відповісти
Простите, но что с Байденом не так? Вижу, вы не в восторге от его победы, даже полны сомнений?!!
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16.12.2020 09:31 Відповісти
Слава США! Вітаю містера Байдена. Це дійсно серьозна та розумна людина. Скоріш за все росії буде не перелюбки
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15.12.2020 09:23 Відповісти
У кацапів вчора був день національного інтернаціонального трауру
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15.12.2020 09:40 Відповісти
Все. Байден победитель. А были же и у республиканцев когда-то и после великого Ронни достойные лидеры. Митт Ромни например или МакКейн. Может быть, в будущем партия вернется к своим традиционным ценностям и выдвинет лидером Митта Ромни
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15.12.2020 10:06 Відповісти
Ну у вас клоун хоть четыре года подурковал, а нам пять лет тарахтеть)
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15.12.2020 11:44 Відповісти
Переживаю за Воронеж...

Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США - Цензор.НЕТ 5389
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15.12.2020 10:14 Відповісти
Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США - Цензор.НЕТ 8675
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15.12.2020 10:49 Відповісти
Красивое сочетание цветов!
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16.12.2020 09:32 Відповісти
Очередная блестящая многоходовочка от *****.
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15.12.2020 11:16 Відповісти
А ну-ка колись.
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15.12.2020 14:24 Відповісти
Для несведущих, попавших под волну мейнстримовой дезинформации СМИ демократчиков США и глобалистов, вроде CNN - республиканские законодатели 5 штатов послали АЛьТЕРНАТИВНЫХ ВЫБОРЩИКОВ за Трампа, учитывая массовые фальсификации демократов. Учет их голосов перевесит выбор в пользу Трампа. Решение, каких выборщиков учитывать, будет принято на совместном заседании конгресса и сената 06.01.2021. ДО этого еще есть время вывести мошенников-демократчиков на чистую воду и спасти выбор американских избирателей в пользу Трампа от подлога.
GOP electors in 5 battleground states cast votes for Trump - https://www.youtube.com/watch?v=Kuyp-AtZdSY


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15.12.2020 18:18 Відповісти
Оце ти вірно кажеш. Повністю підтримую. Трампу - капут! Воронеж готовий прийняти свого героя. Ера рудої білки кане в Літу.
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15.12.2020 19:18 Відповісти
Check your facts be4 writing stupid.
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15.12.2020 19:25 Відповісти
ТА ТИ ШО? Невже так підгорає? Факти кажуть-трампфсьо! Чао, кацапа.
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19.12.2020 11:55 Відповісти
Peter Navarro issues explosive report on voting irregularities: 'The Immaculate Deception'

https://www.youtube.com/watch?v=KPNs5dyqOBs
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19.12.2020 16:31 Відповісти
Добре, що Наварро, а не якийсь Мойша Шмулєвич. Кінчайте той цирк уже і міняйте виборчу систему. Бо вона не відражає істинну картину виборів. Насправді Байден переміг з величезним відривом.
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19.12.2020 16:53 Відповісти
І зміни секту "свідєтєлєй рудої білки" на щось інше. Або хоч методичку у путлєра візьми нову.
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19.12.2020 16:57 Відповісти
"America understands that there are serious problems with this election"
Amistad Project unveils report on election funding From Facebook founder Zuckerberg

https://www.youtube.com/watch?v=jap3EgiHwz0

> uchi matchast', uchi, a to lapsha na ushah zaplesneveet, kak u kacapov.
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20.12.2020 04:45 Відповісти
Дякую за вдосконалення чужоземної мови. А лапшу викинь, нічого нам на вуха чіпляти. Продув-здайся достойно. А то лайном воняє дуже.
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20.12.2020 17:46 Відповісти
Ты фейки постишь. Лидер республиканцев-сенаторов МкКоннелл уже поздравил Байдена с победой. Большинство республиканцев в конгрессе признали победу Байдена. Никто за лузера трумпа подписываться не будет. Самозваные "выборщики трумпа" - это кучка самозванцев, которых никто принимать нигде не будет. Просто будет самозваная рекламная акция трумпа
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15.12.2020 20:17 Відповісти
Сразу видно, что вы грузитесь из CNNюшных фейкосми, пытающихся подменить реальность и навязать цензуру, как это привычно делают путинские СМИ. Жаль, что многие, как оказалось, комфортно себя мироощущают в этой жиже. Для начала ознакомьтесь с положениями американской Конституции https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
о том, кто и как назначает и имеет право назначать выборщиков, и не хавайте всё, что вам суют из всех каналов, как при совке.
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15.12.2020 20:37 Відповісти
А при чем тут, кто назначает выборщиков? Выборщиков назначают партийные съезды. По две команды в каждом штате - от каждой партии. А вот голосовать могут только выборщики той партии, кандидат от которой победил в штате, и победа которого официально сертифицирована.
Поэтому в тех штатах, где официально была сертифицирована победа демократичнского кандидата, никакие выборщики от проигравшего республиканского кандидата никак представлять штат не могут и являются самозванцами
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15.12.2020 20:57 Відповісти
боже, сколько соломы в головах жертв мейнстримовой дезинформации a la CNN.
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15.12.2020 21:07 Відповісти
Э, поциэнт, тебе санитары психоневрологического медучреждения требуются, чтоб солому из твоей головы извлечь? Прибудут, помогут тебе, отпроцедурят) Таких соломенномозговых поциэнтов за последние три месяца тут тысячи было. И все как один кукарекали про победу соломенного трампочучела. А теперь трампочучела на свалке истории, а вы тысячами оказываетесь в заботливых руках санитаров с вашим трампопомешательством))
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15.12.2020 21:16 Відповісти
зря вы так оптимистично на бутылке демократчиков ёрзаете. Сидеть под бидоном и камалой будете смирно, как запоребриковые под обнулёванным. Бидон в роли обаминого вица-преза уже насоветовал Украине сдать Крым русне без боя, что же он насоветует в роли преза-неэлекта, особенно если пуйло подкатит ярдик-другой сынуле хунтеру.
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15.12.2020 21:29 Відповісти
Та ты, поциэнт, не волнуйся за бутылочку - присадят тебя на лечебную бутылочку и заставят подвергать жёппой на бутылочке)) Все процедуры как ты, рашкастанец, **********. А потом в палате будешь очьком на микстурой бутылочке подскакивать и на соломенное трампочучела молиться))
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15.12.2020 21:42 Відповісти
Они еще этого не понимают . Но скоро дойдет особенно после Байденовских назначений на посты министров в его будущем правительстве .
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16.12.2020 00:04 Відповісти
Конечно признали . Им же надо совместно пилить бюджет как они делали это до Трампа . Вся элита мечтала убрать Трампа с 2016 года . Им зачем все эти реформы и безработица 3.2% ? Им надо денежки зарабатывать , а тут нашелся выскочка кторый решил позаботиться о гражданах .
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16.12.2020 00:06 Відповісти
На почитай почему МакКонел утвердил выборы , если английского хватит . Митч заблокировал в прошлом году два закона которые бы обеспечили безопасность и прозрачность американских выборов и исключение программы Доминион из избирательного процесса . Почему заблокировал ? А товарищи из Доминиона дали ему денег на избирательную компанию .

https://nationalfile.com/dominion-lobbyists-paid-mcconnell-thousands-before-he-crushed-election-integrity-bills-ignored-election-contests/
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16.12.2020 01:44 Відповісти
Китайская жена со связями в верхушке КПК и китайские деньги, псонсируюсшие переизбрание Мича. Болото не только среди демократчиков, но и среди засидевшихся при кормушке республиканцев.
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19.12.2020 16:34 Відповісти
Похоже, в США тоже достаточно почитателей клоунады. Лично наш клоунский расклад сродни извержению вулкана, и вместо магмы совсем другая субстанция. Может, у вас по-другому?
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16.12.2020 09:36 Відповісти
Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США - Цензор.НЕТ 884
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15.12.2020 22:05 Відповісти
Да здравствует Доминион ! Китайские товарищи пьют шампанское .
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16.12.2020 00:01 Відповісти
Щиро вітаю українських прихильників глобаліста Байдена. Користуючись нагодою нагадаю що глобальним проектом Great Reset не передбачено самостійності національних держав. Раджу читати самому на сайті https://www.weforum.org/great-reset/ Світового Економічного Форуму бодай з вмонтованим в браузер перекладачем. Коротка викладка https://inosmi.ru/economic/20201122/248589367.html тут і https://www.kommersant.ru/doc/4593965 тут .
Бачили очі що купували ...
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16.12.2020 03:59 Відповісти
"путинская агентура" на улицах Вашингтона вывалила в поддержку Трампа, полиции и против фаль;сификации выборов в пользу Бай дона.
https://www.youtube.com/watch?v=aV2KSwYXd2Q

К ночи выползут хунвэйбины байдона - антифа и БЛМтура.
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20.12.2020 05:20 Відповісти
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