Чотирьох військовослужбовців армії Азербайджану затримали за злочини під час війни в Карабасі
Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила про затримання чотирьох військовослужбовців за злочини, вчинені під час військових дій у Нагірному Карабасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Серед злочинів, в яких звинувачують затриманих, – осквернення тіл загиблих вірменських солдат і руйнування вірменських могил.
Ареші відбулися після того, як правоохоронці дослідили відео, поширені в соцмережах протягом шести тижнів боїв. За заявою генерального прокурора, двоє сержантів, Расад Алієв і Кардасхан Абісов, підозрюються в нарузі над тілами вірменських військових, убитих у районі Зангілан.
Ще двоє рядових, Арзу Гусейнов та Умід Агаєв, за версією прокуратури, руйнували надгробки на кладовищі села Мадатлі.
"Інші відео ймовірно схожого змісту зараз досліджуються. Такі злочинні дії, здійснені службовцями республіки Азербайджан, є неприйнятними... і особи, які скоювали схожі порушення, будуть протягнуті до відповідальності відповідно до закону", – заявили в офісі генерального прокурора.
У правоохоронному відомстві звернулися до Генеральної прокуратури Вірменії із закликом вдатися до аналогічних кроків та притягнути до відповідальності всіх винних у злочинах проти мирного населення Азербайджану.
Будь ласка, зачекайте...
Ответит ли тем же Армения или будет покрывать армян, виновных в аналогичных преступлениях против азербайджанцев?
Хорошая проверка на цивилизованность и человечность даже в таких непростых обстоятельствах. Не находите?
Михаил Булгаков Собачье сердце
Все должны знать ! Вот истинное лицо армянских фашистов.
1. Армянский солдат забивает азербайджанского солдата прикладом автомата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4
2. Тела азербайджанских солдат дают в корм свиньям. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=8
3. Армянский солдат отрезает ухо погибшему азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=3
4. Армянские солдаты собирают тела азербайджанских солдат в машину и ходят по ним, издеваясь. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=10
5. Армянские солдаты тащат по земле тело азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=11
6. Армянские солдаты допрашивают тяжело раненого азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4
7. Армянские солдаты бьют раненого Амина Мусаева. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=13
8. Армянский солдат режет горло азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=2
9. Армянский солдат пинает ногой погибшего азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=6
10. Армянские солдаты ковшом выгребают тела погибших азербайджанских солдат в одну яму. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=7
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла, лаа-лаа-лаа...".
І куди ж поділися ці "тисячі добровольців", після військкоматів? Наші "добробати люди бачили... А де "вірменські "добробати"?...
Об этом https://apa.az/ru АПА передает со ссылкой на news.am.
В связи с нарушениями режима прекращения огня в направлении гадрутских сел Чайлаггала и Кохне Таглар в течение последних 3 дней поисковые работы были приостановлены.
https://apa.az/ru/politicheskie_novosti_azerbaydjana/Rossijskie-mirotvorcy-v-roli-spasitelej-armyanskih-separatistov-Moskva-dolzhna-dat-razuyasnenie-colorredANALITIKAcolor-431907