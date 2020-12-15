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Азербайджан (839) Нагірний Карабах (465)

Чотирьох військовослужбовців армії Азербайджану затримали за злочини під час війни в Карабасі

Чотирьох військовослужбовців армії Азербайджану затримали за злочини під час війни в Карабасі

Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила про затримання чотирьох військовослужбовців за злочини, вчинені під час військових дій у Нагірному Карабасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Серед злочинів, в яких звинувачують затриманих, – осквернення тіл загиблих вірменських солдат і руйнування вірменських могил.

Ареші відбулися після того, як правоохоронці дослідили відео, поширені в соцмережах протягом шести тижнів боїв. За заявою генерального прокурора, двоє сержантів, Расад Алієв і Кардасхан Абісов, підозрюються в нарузі над тілами вірменських військових, убитих у районі Зангілан.

Ще двоє рядових, Арзу Гусейнов та Умід Агаєв, за версією прокуратури, руйнували надгробки на кладовищі села Мадатлі.

Також читайте: Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори

"Інші відео ймовірно схожого змісту зараз досліджуються. Такі злочинні дії, здійснені службовцями республіки Азербайджан, є неприйнятними... і особи, які скоювали схожі порушення, будуть протягнуті до відповідальності відповідно до закону", – заявили в офісі генерального прокурора.

У правоохоронному відомстві звернулися до Генеральної прокуратури Вірменії із закликом вдатися до аналогічних кроків та притягнути до відповідальності всіх винних у злочинах проти мирного населення Азербайджану.

Також читайте: Вірменія готується до триденної жалоби за загиблими в Карабасі

Автор: 
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Топ коментарі
+19
похвально для Азербайджана.надеюсь также заведут дела на армянских ублюдков которые оскверняли кладбища.
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15.12.2020 03:24
+19
О! Выскочил блин... А у тебя какая школа, церковно- приходская? Да и то, похоже в коридоре ошивался. Кацапские замашки просто фонтаном- где рогатый посрал, там уже и его история... Со всей атрибутикой.
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15.12.2020 06:48
+11
Все правильно... Ворог - він ворог до тих пір, поки пристоїть тобі зі зброєю... А мертві нічим не винні... Тим більше, основна маса вбитих вірмен - "пацани"-строковики, яких не питали, чи бажають вони воювать. А знущання над мертвими - ознака боягузства і безсилля... Сумніваюся, що ці "герої" чимсь дійсно героїчним на полі бою себе виділяли... Просто, у мене, в свій час, була можливість впевниться...
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15.12.2020 07:47
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похвально для Азербайджана.надеюсь также заведут дела на армянских ублюдков которые оскверняли кладбища.
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15.12.2020 03:24 Відповісти
оказалось что это были азербайджанские ублюдки
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15.12.2020 07:27 Відповісти
Похвально, что сам же Азербайджан и осудил своих же азербайджанских ублюдков, заявив, что и остальные азербайджанские ублюдки, если таковые будут выявлены, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Ответит ли тем же Армения или будет покрывать армян, виновных в аналогичных преступлениях против азербайджанцев?
Хорошая проверка на цивилизованность и человечность даже в таких непростых обстоятельствах. Не находите?
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15.12.2020 11:45 Відповісти
Армяне гнилые и ТАК не поступят.
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15.12.2020 13:29 Відповісти
- …предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии! По полтиннику штука! - Нет, не возьму. - Но почему вы отказываетесь? - Не хочу. - Вы не сочувствуете детям Германии? - Сочувствую. - А, полтинника жалко?! - Нет. - Так почему же? - Не хочу. - Знаете ли, профессор - если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать! - За что?!.. - А вы не любите пролетариат!
Михаил Булгаков Собачье сердце
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15.12.2020 17:13 Відповісти
О! Выскочил блин... А у тебя какая школа, церковно- приходская? Да и то, похоже в коридоре ошивался. Кацапские замашки просто фонтаном- где рогатый посрал, там уже и его история... Со всей атрибутикой.
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15.12.2020 06:48 Відповісти
Это верно. На дружбу с Турцией, к которой у ЕС и США отношение неоднозначное, Алиев набирает очки на Западе реверансами в сторону демократии и законности, одновременно отбрасывая обвинения в собственном тоталитарном режиме и этнических чистках армян.
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15.12.2020 12:23 Відповісти
Война - сама по себе преступление..
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15.12.2020 05:25 Відповісти
Да. А жизнь - провокация.
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15.12.2020 07:44 Відповісти
Як кажуть: "Восток дело тонкое"....
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15.12.2020 06:16 Відповісти
Ссылки открываются в приложении Telegram.

Все должны знать ! Вот истинное лицо армянских фашистов.
1. Армянский солдат забивает азербайджанского солдата прикладом автомата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4

2. Тела азербайджанских солдат дают в корм свиньям. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=8

3. Армянский солдат отрезает ухо погибшему азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=3

4. Армянские солдаты собирают тела азербайджанских солдат в машину и ходят по ним, издеваясь. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=10

5. Армянские солдаты тащат по земле тело азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=11

6. Армянские солдаты допрашивают тяжело раненого азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4

7. Армянские солдаты бьют раненого Амина Мусаева. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=13
8. Армянский солдат режет горло азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=2

9. Армянский солдат пинает ногой погибшего азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=6

10. Армянские солдаты ковшом выгребают тела погибших азербайджанских солдат в одну яму. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=7
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15.12.2020 06:16 Відповісти
А видео, где двое ваших армянскому старику голову отрезают на камеру, ты видел? Давай добавь для объективности. Илы вы эльфы, а ары - орки?
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15.12.2020 09:16 Відповісти
Этот старик жив и здоров. Скоро вы увидите сами его живым и здоровым. Посредством обмена пленными с обеих сторон.
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15.12.2020 10:47 Відповісти
Все правильно... Ворог - він ворог до тих пір, поки пристоїть тобі зі зброєю... А мертві нічим не винні... Тим більше, основна маса вбитих вірмен - "пацани"-строковики, яких не питали, чи бажають вони воювать. А знущання над мертвими - ознака боягузства і безсилля... Сумніваюся, що ці "герої" чимсь дійсно героїчним на полі бою себе виділяли... Просто, у мене, в свій час, була можливість впевниться...
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15.12.2020 07:47 Відповісти
В цілому згоден, крім "строковиків, яких погнали". З початком конфлікту у вірменські військомати йшли тисячи добровольців з вимогою відправки на фронт. Навіть після поразки вірмени не погодились із таким рішенням та влаштували масові заворушення на вулицях.
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15.12.2020 12:13 Відповісти
"...Я тебе, конечно, верю
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла, лаа-лаа-лаа...".
І куди ж поділися ці "тисячі добровольців", після військкоматів? Наші "добробати люди бачили... А де "вірменські "добробати"?...
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15.12.2020 12:25 Відповісти
Шах і мат від Азейбарджану для вірмен і росіян. Маючи такого союзника як Турція, Азейбарджану всі карти в руки.
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15.12.2020 08:35 Відповісти
По итогам поисковых работ с 13 ноября обнаружены 828 тел армянских военнослужащих.
Об этом https://apa.az/ru АПА передает со ссылкой на news.am.
В связи с нарушениями режима прекращения огня в направлении гадрутских сел Чайлаггала и Кохне Таглар в течение последних 3 дней поисковые работы были приостановлены.
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15.12.2020 08:50 Відповісти
Азери вже потрохи на русособак починають **********: Российские миротворцы в роли спасителей армянских сепаратистов: Москва должна дать разъяснение - АНАЛИТИКА
https://apa.az/ru/politicheskie_novosti_azerbaydjana/Rossijskie-mirotvorcy-v-roli-spasitelej-armyanskih-separatistov-Moskva-dolzhna-dat-razuyasnenie-colorredANALITIKAcolor-431907
Чотирьох військовослужбовців армії Азербайджану затримали за злочини під час війни в Карабасі - Цензор.НЕТ 3835
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15.12.2020 08:58 Відповісти
мабуть звірства хачиків зашкалюють проти азерів
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15.12.2020 09:04 Відповісти
Поки що, тільки Казахстан москва не змогла затягнути в зомбі-ссср.
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15.12.2020 11:23 Відповісти
Нормально...Обломок орды самоочищается от ордынского варварства...кстати о птичках Орда переняла систему управления в Китае...и в пери од ее расцвета там был идеальный порядок и соблюдение законности...хоть и очень жестокое
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15.12.2020 12:29 Відповісти
 
 