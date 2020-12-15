Україна в ОБСЄ: Росія планує в 1,5-2 рази наростити кількість озброєння і військової техніки в окупованому Криму. ІНФОГРАФІКА

Росія продовжує активну мілітаризацію захопленого Криму, плануючи збільшити протягом наступних п’яти років на 10 тисяч чисельність своїх військових та в 1,5-2 рази кількість озброєння та військової техніки на півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила українська місія при ОБСЄ під час 18-го раунду щорічних консультацій з урахуванням імплементації Документа щодо заходів зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі.

"У перспективі російське керівництво планує збільшити чисельність військовослужбовців у Криму майже на 10 тис. осіб, а кількість озброєння та військової техніки – у 1,5-2 рази", - заявили в українській делегації.

З використанням слайдів українські дипломати привернули увагу країн-учасниць ОБСЄ до окремих аспектів цілеспрямованої політики РФ з мілітаризації тимчасово окупованого Криму, прилеглих територіальних вод та усього басейну Чорного моря.

Зокрема, вони були поінформовані про те, що на сьогодні на тимчасово окупованому півострові розміщено 32,5 тисячі російських військових. На озброєнні об'єднаного оперативного угруповання РФ у Криму перебуває до 200 танків, понад 400 бойових броньованих машин та понад 280 артилерійських систем різних калібрів, включно з ракетними системами залпового вогню.

Поруч з цим, Росія наростила кількість літаків та вертольотів на півострові до 150 одиниць, також збільшила кількість засобів ППО до 120 одиниць та розгорнула 10 берегових ракетних комплексів. Крім того, у водах біля окупованого півострова розташовуються 67 бойових кораблів та катерів, зокрема 6 кораблів, оснащених крилатими ракетами морського базування, та 7 ударних підводних човнів.

Також Україна поінформувала в ОБСЄ про сформований у грудні 2019 року на території окупованого Криму "943-й центр мобілізаційного розгортання" у Новоозерному. Цей центр призначений для забезпечення належного зберігання озброєння та військової техніки (ОВТ), своєчасне вивезення ОВТ зі складів і приведення його до бойового застосування, але також, у випадку необхідності, на базі центру можуть бути відразу розгорнуті 2 мотострілецькі дивізії.

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Водночас військове керівництво РФ планує реформувати 22-й армійський корпус (Сімферополь) у повноцінну загальновійськову армію.

Окремо Російська Федерація значно посилила повітряну складову, додатково розгорнувши на Кримському півострові бомбардувальну, штурмову, винищувальну та армійську авіацію.

"За період окупації кількість бойових літаків зросла у 5 разів, а ударних вертольотів – у 1,5 рази. Зокрема, на аеродромах розгорнуті нові багатоцільові літаки Су-30СМ, Су-30М2 та вертольоти Мі-28 і Ка-52. Заміна застарілих літаків Су-27 та Су-24 на винищувачі Су-30СМ/М2 та бомбардувальники Су-34, відповідно, була запланована на 2020-2021 роки", - заявили в українській місії при ОБСЄ.

Також планується подальше збільшення кількості кораблів Чорноморського флоту РФ за рахунок включення до його складу бойових кораблів ближньої морської зони.

"До складу Чорноморського флоту було включено 6 підводних човнів, 3 фрегати та 3 малих ракетних корабля, які можуть нести крилаті ракети морського базування типу "Калібр" – ракети, що можуть вражати наземні цілі на відстані до 1500 км при нормальному навантаженні та до 2600 км - з ядерною бойовою частиною", - зазначили в українській делегації.

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Загалом очікується, що до бойового складу ЧФ РФ буде включено 84 кораблів та бойових катерів, 61% з яких будуть новими. У пріоритеті – носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".