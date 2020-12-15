Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Минулої доби, 14 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу н.п. Авдіївка та Піски, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.

"Усі вогневі провокації противника не становили загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4707 транспортних засобів та 4688 осіб. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Крім того, минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 126 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 63 особи. Через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 543 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 967 осіб.

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Згідно з даними пресцентру ОС, від початку поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: "Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки. Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначено в повідомленні.