У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 грудня у світі зареєстрували 528 307 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8529 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 73 193 269 випадків інфікування, з них 528 307 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 627 977 осіб, з них 8529 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 51,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Росія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди та Іспанія.





