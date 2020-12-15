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У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис. ІНФОГРАФІКА

У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 грудня у світі зареєстрували 528 307 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8529 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 73 193 269 випадків інфікування, з них 528 307 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 627 977 осіб, з них 8529 за минулу добу.

У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис 01

Побороли хворобу і вилікувалися 51,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через впровадження тестування контактних осіб показники захворюваності на COVID-19 можуть зрости, - Степанов

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Росія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди та Іспанія.

У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис 03

У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис 04

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тю.
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15.12.2020 08:12 Відповісти
Это да. До наступления глобального коллективного иммунитета нам ещё болеть и болеть. Но радует уже то, что при этом умрет всего 60-80 миллионов человек, если соотношения заболевших и умерших останутся прежними. А это всё таки гораздо меньше первоначальных прогнозов в 200-300млн человек. 60млн человек - это сравнимо с потерями в мировой войне, но ничего, мы такое переживем.
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15.12.2020 08:38 Відповісти
когда уже придумают вакцину от смертельных ДТП? там потери куда бОльшие.
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15.12.2020 08:54 Відповісти
Хорошая попытка, но нет, в ДТП в мире погибает "всего" 1.2 млн человек. Коронавирус уже сейчас опасней, чем ДТП. А вакцина от ДТП давно придумана, ПДД называется. Но что ты не придумывай, а человек упорно стремится на кладбище...
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15.12.2020 13:40 Відповісти
 
 