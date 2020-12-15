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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150

В Україні станом на ранок вівторка, 15 грудня, зафіксовано 8416 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 16 150 осіб, померли 233 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 03госпіталізовано – 1 479 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 03летальних випадків – 233;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 03одужало – 16 150 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 03здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

Також читайте: У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 08захворіло – 909 082 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 08 одужало – 522 868 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 08летальних випадків – 15 480;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 08проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 12

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Топ коментарі
+15
Надо просто перестать тестировать.
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15.12.2020 08:26
+12
Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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15.12.2020 08:18
+10
Лучший способ не допустить отмены новогодних концертов и корпоративов квартала95 - выдавать фейковые цифры по статистике заболеваемости короновирусом в стране.
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15.12.2020 08:40
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Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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15.12.2020 08:18 Відповісти
Фсьо прапала! Зрада!!!В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 - Цензор.НЕТ 2451
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15.12.2020 08:28 Відповісти
по Киеву за сегодня 1,5 тыс случаев. а по стране - 8,4. Это БРЕД. Не может так быть, ведь в Киеве не живет 20% населения страны.
Только Киев дает реальную статистику и проводит больше тестов. Вот и все.
Снизили кол-во тестов - и статистика улучшилась. Зашибенно.
А то что в селах перестали скорые приезжать, т.к. мест в больницах нет - это все происки врагов Зеленского.
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15.12.2020 10:47 Відповісти
Ложь проявляется даже в том,что по статистике количество умерших увеличивается,несмотря на резкое уменьшение количества заболевших.Или медики начали лечить больных намного хуже,в чем лично я сомневаюсь,или статистику по заболевших подгоняют под хотелки власти.Хотелось бы верить,что эпидемия пошла на спад,но,во всяком случае,там где я живу,этого не наблюдается.
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15.12.2020 13:02 Відповісти
Совсем недавно половину,а то и больше заболеваний в России давала Москва. И это не у кого не вызывало сомнений. В Киеве почти 3 миллиона жителей, а в Литве ,например 2,75 миллиона и заболело у них за 13 число(более свежих данных ещё не нашёл) 2849 человек.
Так для Украины и Киева не видно ничего сверхъестественного. А тестов на вчера было 22 тысячи, на сегодня почти 56 тысяч. Не нервничайте так сильно.
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15.12.2020 15:00 Відповісти
Надо просто перестать тестировать.
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15.12.2020 08:26 Відповісти
233 людини померлих, а в нас локдаун лише а ж 8 січня. Зеленський і його слуги вбивці! Це на їх совісті померлі.
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15.12.2020 08:30 Відповісти
зеленое чучело еще не отсидело за умышленное убийство сержанта Журавля, а ему еще дадут срок за держ зраду по вагнеровцам... А вы еще с этими убийствами. Это зеленскому и жизни не хватит чтобы отсидеть за все свои преступления. Прийдется ленке, детям и внукам досиживать бубочкины сроки
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15.12.2020 08:48 Відповісти
Доповнення, це лише офіційно померлих за добу. Неофіційні втрати чоловік 700
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15.12.2020 08:31 Відповісти
Ежедневно в Украине зимой помирает в среднем 1700 человек и по твоему должно быть 2400, а за весь декабрь умрет не 52 тыс а 75 тысяч
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15.12.2020 10:10 Відповісти
Да чего уж мелочиться - пиши сразу 70 000
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15.12.2020 12:06 Відповісти
https://novyny.online.ua/u-radi-zayavili-shcho-v-********-nemae-umov-dlya-zberigannya-vaktsini-vid-covid-19_n828110/ У Раді заявили, що в Україні немає умов для зберігання вакцини від COVID-19
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15.12.2020 08:31 Відповісти
єсть умови, нема умов, какая разніца?
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15.12.2020 08:34 Відповісти
Купят мало вакцины, а скажут, что купили много, разницу украдут и спрячут в офшорах. После вакцина забродит и на этом вакцинация закончится.
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15.12.2020 08:38 Відповісти
Вы что, они не такие, как вы можете наговаривать на честных и порядочных людей.
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15.12.2020 08:42 Відповісти
Зато пока забродит, сколько процентов принесет! А после того, как забродит можно перегнать, дисцилят получится. Толкнуть его по тройной цене - тоже выгодно 😁
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15.12.2020 12:09 Відповісти
Ты что, какое сохранение, это на холодильные камеры знаешь сколько электроэнергии нужно. Лучше в Велюре эти деньги пропить.
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15.12.2020 08:35 Відповісти
Для вакцЫны спутник не нада никаких холодильников))) чо эти голосавые так переживают))
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15.12.2020 08:37 Відповісти
речь идет о вакцина Пфайзера, т.к. у нее сильно жесткие условия хранения - минус -70 градусов.
Вакцина от Астра Зенеке будет готова к концу года. И модерна на подходе. Они хранятся как и вся иммунобиология - до минус 40, это норма, такая техника есть в изобилии.
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15.12.2020 10:49 Відповісти
Лучший способ не допустить отмены новогодних концертов и корпоративов квартала95 - выдавать фейковые цифры по статистике заболеваемости короновирусом в стране.
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15.12.2020 08:40 Відповісти
исходя из зеленой логики какой смысл делать карантин 8 января если выздоравливают в 2 раза больше а заразившихся уменшилося в половину так как пик был пару дней по 16 000 в сутки пару недель назад (за тесты промолчим)
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15.12.2020 08:42 Відповісти
Нужно больше рекламы со всех сторон, что люди не будут заражаться только, когда все будут носить защитные средства - маски, очки, перчатки. И реклама должна быть на уровне социальной инженерии, чтобы рекламы были по всюду и они обходили сознание и проникали напрямую в подсознание людей. Тогда у людей будет возникать внутреннее чувство, что надо носить. И нужно кругом наклейки клеить, что без маски вход запрещен! И маски нужно делать качественнее и дешевле или вообще раздавать бесплатно, как гуманитарную помощь!
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15.12.2020 08:49 Відповісти
вчера смотрел CNN, так там реклама масок и антисептиков на каждом шагу, сняли даже детские мультики с популярными героями Мапет-шоу, чтобы детки маски носить не забывали и вообще что такое ковид.
нам бы так..
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15.12.2020 10:50 Відповісти
Про наушники забыл - через уши тоже проникает😁
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15.12.2020 12:11 Відповісти
твой сарказм от глупости твоего мышления. а если не сарказм, то вирус проникает только, через слизистые.
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15.12.2020 14:07 Відповісти
Нужно жёстче эволюции со всех сторон - естественный отбор С 17 года отменили - вот и выгребаем деградантов...Жаль что интеллектуальной эволюции не существует - идиотов меньше не станет....
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15.12.2020 15:47 Відповісти
ЧУДО!!!

Надо было просто Бубочку к роялю приложить, прекратить делать тесты и все само собой рассосалось.

А глупые буржуины тестирования, локдауны и вакцинации проводят.
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15.12.2020 08:49 Відповісти
подозрительно как-то, либо перестали плюсовать в статистику за минувшие сутки статистику за минувшие месяцы, либо люди перестали сдавать анализы, а тех, кого определяют по внешним признакам не берут в расчет, но очень все странно...
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15.12.2020 08:56 Відповісти
особенно подозрительно на фоне того, что в Киеве 1,5 случаев. А по стране - 8,4.
бред. просто в Киеве продолжили тестировать, а по стране притормозили.
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15.12.2020 10:51 Відповісти
Фігня якась. Як може бути 8500 в Україні, якщо лише на 3 області 3000?
https://censor.net/ru/news/3236972/v_kieve_snova_rezko_uvelichilos_chislo_novyh_zabolevshih_covid19_za_sutki_1599_v_troyike_liderov_odeschina
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15.12.2020 09:01 Відповісти
А они особо не заморачиваются ни с логикой, ни со здравым смыслом. Цифры рисуют в кабинетах, а не берут из отчета лабораторий.
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15.12.2020 09:27 Відповісти
Думаю реальна цифра 15000-17000. Користуються "поправочним" коефіцієнтом 0,5.
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15.12.2020 09:41 Відповісти
В середу, і особливо в четвер, буде зріст кількості захворівших.
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15.12.2020 09:04 Відповісти
лапша, в Харькове в раз занижена статистика. Переболело процентов 30 знакомых и соседей
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15.12.2020 09:24 Відповісти
Так многие болеют без симптомов и в легкой форме и не обращаются в мёд.учреждения,
Вся эта истерия искусственно раздута
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15.12.2020 10:15 Відповісти
заведующие поликлиник липу дают. кто им указует не знаю. В общем степанова нах гнать надо. врёт и нех не делает
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15.12.2020 10:30 Відповісти
у моего одноклассника умер отец, 65 лет.
это не где-то далеко, это во, реальность. У тещи соседка переболела тяжело - 2 недели на аппарате с кислородом. выходили. повезло.
Тебе повезло что ты или твои родители не столкнулись с этой заразой. Не у всех иммунитет нормально срабатывает - по неизвестным причинам бывает такой сбой, именно от короны, что иммунная система начинает атаковать здоровые клетки. И легкие становятся похожи на решето на КТ.
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15.12.2020 10:53 Відповісти
А у меня уже 8 одноклассников из 32 умерли и без короны,
Короновирусом я уже недавно переболел и болезнь даже лучше очень чем грипп,
и легкие не стали в решето что сразу пропил флюмексил салютаб и не ждал пока всякие бактерии легкие превратят в решето пока организм борется с короновирусом, тем кто в тяжелой форме все равно потом козлят антибиотики
Будет статистика смертности за октябрь, ноябрь .... вот там и покажет как изменилась смертность при короновирусе,
Только что с этой короной скорые на другие вызовы не приезжают так что больше стали умирать от не предоставлении помощи при тех же инсультах и инфарктах
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15.12.2020 11:44 Відповісти
Значит не курил и легкие хорошие как впрочем и набор генов( скажи спасибо родителям) Я я вот ещё раз «на Эльбрус сходил» По симптомам тоже самое - сразу понял что у меня за «грипп». Тоже не курил и не пил всю жизнь...Ковид стимулирует побочку- легкие это самый простой путь внедрения в организм....Вирус же не глупый...Это эволюция.... Она так устроена - если возникает дестабилизирующий фактор всего живого и сбалансированного на планете - эволюция отвечает на этот фактор. фактор - это человек...
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15.12.2020 15:55 Відповісти
Крутят цифрами , как цыган солнцем.
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15.12.2020 09:26 Відповісти
150 человек за два месяца, у одного врача, а статистика 150 человек на весь округ. На хрена занижают не понятно
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15.12.2020 09:26 Відповісти
Брехня уведена в ранг державної політики.
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15.12.2020 10:05 Відповісти
 
 