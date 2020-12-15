В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150

В Україні станом на ранок вівторка, 15 грудня, зафіксовано 8416 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 16 150 осіб, померли 233 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 479 осіб;

летальних випадків – 233;

одужало – 16 150 осіб;

здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 909 082 особи;

одужало – 522 868 осіб;

летальних випадків – 15 480;

проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - розповів Степанов.



