В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150
В Україні станом на ранок вівторка, 15 грудня, зафіксовано 8416 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 16 150 осіб, померли 233 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 479 осіб;
летальних випадків – 233;
одужало – 16 150 осіб;
здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 909 082 особи;
одужало – 522 868 осіб;
летальних випадків – 15 480;
проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
Только Киев дает реальную статистику и проводит больше тестов. Вот и все.
Снизили кол-во тестов - и статистика улучшилась. Зашибенно.
А то что в селах перестали скорые приезжать, т.к. мест в больницах нет - это все происки врагов Зеленского.
Так для Украины и Киева не видно ничего сверхъестественного. А тестов на вчера было 22 тысячи, на сегодня почти 56 тысяч. Не нервничайте так сильно.
Вакцина от Астра Зенеке будет готова к концу года. И модерна на подходе. Они хранятся как и вся иммунобиология - до минус 40, это норма, такая техника есть в изобилии.
нам бы так..
Надо было просто Бубочку к роялю приложить, прекратить делать тесты и все само собой рассосалось.
А глупые буржуины тестирования, локдауны и вакцинации проводят.
бред. просто в Киеве продолжили тестировать, а по стране притормозили.
https://censor.net/ru/news/3236972/v_kieve_snova_rezko_uvelichilos_chislo_novyh_zabolevshih_covid19_za_sutki_1599_v_troyike_liderov_odeschina
Вся эта истерия искусственно раздута
это не где-то далеко, это во, реальность. У тещи соседка переболела тяжело - 2 недели на аппарате с кислородом. выходили. повезло.
Тебе повезло что ты или твои родители не столкнулись с этой заразой. Не у всех иммунитет нормально срабатывает - по неизвестным причинам бывает такой сбой, именно от короны, что иммунная система начинает атаковать здоровые клетки. И легкие становятся похожи на решето на КТ.
Короновирусом я уже недавно переболел и болезнь даже лучше очень чем грипп,
и легкие не стали в решето что сразу пропил флюмексил салютаб и не ждал пока всякие бактерии легкие превратят в решето пока организм борется с короновирусом, тем кто в тяжелой форме все равно потом козлят антибиотики
Будет статистика смертности за октябрь, ноябрь .... вот там и покажет как изменилась смертность при короновирусе,
Только что с этой короной скорые на другие вызовы не приезжают так что больше стали умирать от не предоставлении помощи при тех же инсультах и инфарктах