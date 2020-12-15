Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у США "чіткою перемогою" і засудив Трампа
Джозеф Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у Сполучених Штатах "чіткою перемогою", здобутою ним над нинішнім американським лідером Дональдом Трампом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
За даними CNN, Байден набрав 306 голосів виборників, Трамп - 232.
Політик нагадав, що 306 голосів отримали Трамп і нинішній віцепрезидент США Майкл Пенс, коли перемогли в 2016 році. Тоді Трамп назвав підсумки голосування колегії виборників значною перемогою.
"За його власними мірками, ці цифри становили чітку перемогу тоді, і я з усією повагою пропоную вважати їх такими і зараз", - заявив Байден.
Крім того, як пише Інтерфакс-Україна, Байден, чию перемогу на виборах США підтвердило голосування колегії виборників, засудив чинного президента Дональда Трампа за невизнання підсумків голосування.
"Повага волі народу лежить в основі нашої демократії, навіть коли нам важко прийняти ці результати. Але це обов'язок тих, хто поклявся дотримуватися Конституції", - заявив Байден, виступаючи зі зверненням після голосування колегії виборників.
Він засудив позов Техасу з вимогою скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах, раніше відхилені Верховним судом.
"Цей юридичний маневр був спробою обраних чиновників і однієї групи штатів змусити Верховний суд стерти голоси більш ніж 20 млн американців в інших штатах і передати президентство кандидату, який програв колегію виборників, програв всенародне голосування і програв у кожному зі штатів, де він намагався переглянути голоси", - сказав Байден.
За його словами, це "екстремальна позиція", яку не бачили раніше.
"Позиція, яка відмовлялася поважати волю народу, відмовлялася поважати верховенство закону і відмовлялася поважати нашу Конституцію", - зазначив він.
Верховний суд США відхилив позов, поданий техаським прокурором Кеном Пакстоном про визнання недійсними підсумків президентських виборів у низці штатів.
До цього представники 17 американських штатів поінформували Верховний суд про підтримку поданого Техасом позову, націленого на відтермінування призначення виборників, які 14 грудня мають визначити наступного президента країни.
Як повідомлялося, мета позову, який підтримали президент Дональд Трамп і більшість республіканців, - перенести на більш пізній термін призначення виборників від штатів Джорджія, Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили Конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення на голосуванні.
Раніше колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США - він набрав необхідні 270 голосів. Останніми проголосували виборці Гаваїв. Усі чотири голоси виборників тут отримав Байден. Таким чином, остаточні результати колегії виборників - 306 голосів за Байдена і 232 за Трампа. Тепер цей результат має бути 6 січня затверджений Конгресом.
Будь ласка, зачекайте...
ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див. http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
http://sum.in.ua/p/10/238/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 238.
Не знаєш мови - не знущайся над нею.
"Розумака", тобі таке поняття - "СИНОНІМ", відоме? Чи ти підручник української мови у шкільному туалеті, скурив?!...
Украінську мову на росіі вживали украінці сотні років, і от під таким впливом, я б сказав тиском, украінські слова, вирази ввійшли там у вживання тамтешніми народностями, скажемо узагальнено - мокшанами.
А потім те наше старовживане мокшани почали сприймати як своє, нам же, через небажання ототожнювати себе з ними, довелося як би відмовлятися від того занесеного їм нашого спадку.
Але треба повернути наше все, а іх проблеми , то не наші проблеми, хай як хочуть, якщо ім своіх мов не жалко (калмиків, ненців, коряків, тувинців, мерянців, мордовців і тд) , хай вживають украінський суржик, який у них називають пафосно - "русский язык" або "родная речь".
)
"Тратити" - это русизм! Да, он есть в словаре, но если обратите внимание, все приведенные вами словари позже 1917 года - в совке была политика "русификации" украинского языка, когда украинские слова заменялись созвучными "русскими", делая из полноценного языка суржик. Как пример, слово "туча" - его так же нет в украинском языке, но в некоторые словари добавлен (сделан аналог расейского "облако и туча" - в укр. "хмара та туча"). в укр. же есть только "хмара" и разделяется "хмаринка, хмара, темна хмара, грозова хмара, дощова хмара...." ("темний мов хмара")
Ганна Барвінок, Панас Мирний, Леся Українка - "радянські письменники"?
"Нехай плаче сиротина,
Нехай літа тратить!" ("Думка")
А цитати з академічного словника - не вірші, а проза... Тому "рима" (А не "рифма", "знавець української мови", ти, наш), ніякого стосунку до тексту, не має...
"Ри́ма (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. rhýthmos - мірність, сумірність, узгодженість) - співзвуччя закінчень у суміжних та близько розташованих словах, які можуть бути на місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0 клаузул , або перебувати в середині віршового рядка. У множині може вживатися у значенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88 вірша ".
"весе́лка = весе́лиця = ра́йдуга = ра́дуга (зменшено-пестливі - весе́лонька, весе́лочка) - дугоподібна різнобарвна смуга, що з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води; символ посередництва між небом і землею; у народі здавна вважалося, що воду з річок до неба подає веселка-райдуга (цим шляхом ангели сходять з неба набирати воду з річок), тобто простягається «в рай дуга» (див. ще http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 міст 4):вода йде в хмари, а звідти падає дощем; за повір'ям, «райдуга воду бере на дощ»; райдуга символізує дугу, коромисло у народних загадках: «Два моря на дузі висять», «Поміж двох морів вигнутий місток лежить»; існує народна прикмета, - висока кругла райдуга - на погоду, низька, смугаста - до негоди. Веселиця воду п'є (приказка);Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає (Т. Шевченко); Ой, знати, знати, хто господиня; в неї в світлиці, як у веселиці (Я. Головацький).
Тепер питання: "Тарас Шевченко жив і творив ПІСЛЯ Лесі Українки?"...
Тепер пишу тобі: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно...".
"тут должны быть цитаты Шевченко" - это не претензия к вам, что вы их не указали, а как моя лень их указывать
Ну, можеш поїхать у Канів і пам"ятник Тарасу, "у куток поставить"...
Я с уважением отношусь к Шевченко, но надо быть честными с самими собой иначе будешь выглядеть как идиот-фанатик - у Шевченко, суржик через каждое слово проскакивает и это факт
Щодо Шевченка, він же не кацап, щоб його кудись возвели? Не вбивця, не кат свого народу... Де ж йому, до ваших цінностей.
Та ще й пише сам, "вяликаруссим нарєчієм"...
Російськими прислів'ями.
Може, просто, в нас дурні перевелися?
"Втопилася жінка Ходжі Насреддіна, у річці... Він зібрав торбу з харчами, і пішов угору, проти течії... Його питають:
- Ходжа, ти куди?!...
- Тіло шукать...
- Так утоплеників шкають унз, за течією!...
- То ви не знаєте моєї жінки... Вона уперта - все робить навпаки...".
та или иная мразь,
на жену.
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
"Товарищ Надя!
К празднику прибавка -
24 тыщи.
Тариф.
Эх, заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!"
А Надя:
"И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!" (Маяковський, "О дряни".)
Схоже?Тільки у нас, деякі, не тільки на собі "вишиванки" рвуть, але й пробують на задницю натягувать...
ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див.http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
Виділене жирним шрифтом - щоб ти не "тратив дарма, сили"...
Суржик - побутове мовлення, ідіом - який включає в мову русизми.
И... "Не рвите пуговиц с друг друга"!
НО это не делает слово "шо", частью украинского языка - это лишь последствия незаконченной русификации, когда "что", так и не прижилось и получилось, что то среднее (поскольку "що" тупо выговаривается легче и искоренить его весьма сложно)
Бене жопа, олала.
Зеле жопв, труляля.
Вот и песенка моя..
Заштормило море
стало больно вовє
Ты расслабься Вава.
Не так интересны США, сколько наш местный клован, **********....
Дони по своей сути и убеждениям типичный постсоветский олигарх, который по какой-то нелепой случайности родился не на том континенте.)
Кхм. "Clear viktory" - разве не "чистая победа"?
С каких это пор Цензор опустился до цитатирования газетысру.
Обратиться к первоисточнику вера не позволяет?
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory
Чистая победа, убедительная победа.
Clear? Зрощуміло ?
Скажите Вы когда-либо до этого встечали выражение "ясная победа" или "ясна перемога"? Вам самим это не режет слух?
Явная победа, убедительная победа, чистая победа (когда не может быть никаких претензий, вопросов, сомнений).
Но российское издание решило испоьзовать слово "ясная". И сразу подсозгнательно возникают вопросы: "Почему ясная? Для кого ясная? Мне вот абсолютно не ясная." и т.д.
Не чувствуете попытку манипуляции?