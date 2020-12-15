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вибори (6593) США (21006) Трамп (4299)

Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у США "чіткою перемогою" і засудив Трампа

Джозеф Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у Сполучених Штатах "чіткою перемогою", здобутою ним над нинішнім американським лідером Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

За даними CNN, Байден набрав 306 голосів виборників, Трамп - 232.

Політик нагадав, що 306 голосів отримали Трамп і нинішній віцепрезидент США Майкл Пенс, коли перемогли в 2016 році. Тоді Трамп назвав підсумки голосування колегії виборників значною перемогою.

"За його власними мірками, ці цифри становили чітку перемогу тоді, і я з усією повагою пропоную вважати їх такими і зараз", - заявив Байден.

Крім того, як пише Інтерфакс-Україна, Байден, чию перемогу на виборах США підтвердило голосування колегії виборників, засудив чинного президента Дональда Трампа за невизнання підсумків голосування.

"Повага волі народу лежить в основі нашої демократії, навіть коли нам важко прийняти ці результати. Але це обов'язок тих, хто поклявся дотримуватися Конституції", - заявив Байден, виступаючи зі зверненням після голосування колегії виборників.

Він засудив позов Техасу з вимогою скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах, раніше відхилені Верховним судом.

"Цей юридичний маневр був спробою обраних чиновників і однієї групи штатів змусити Верховний суд стерти голоси більш ніж 20 млн американців в інших штатах і передати президентство кандидату, який програв колегію виборників, програв всенародне голосування і програв у кожному зі штатів, де він намагався переглянути голоси", - сказав Байден.

За його словами, це "екстремальна позиція", яку не бачили раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів

"Позиція, яка відмовлялася поважати волю народу, відмовлялася поважати верховенство закону і відмовлялася поважати нашу Конституцію", - зазначив він.

Верховний суд США відхилив позов, поданий техаським прокурором Кеном Пакстоном про визнання недійсними підсумків президентських виборів у низці штатів.

До цього представники 17 американських штатів поінформували Верховний суд про підтримку поданого Техасом позову, націленого на відтермінування призначення виборників, які 14 грудня мають визначити наступного президента країни.

Як повідомлялося, мета позову, який підтримали президент Дональд Трамп і більшість республіканців, - перенести на більш пізній термін призначення виборників від штатів Джорджія, Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили Конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення на голосуванні.

Раніше колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США - він набрав необхідні 270 голосів. Останніми проголосували виборці Гаваїв. Усі чотири голоси виборників тут отримав Байден. Таким чином, остаточні результати колегії виборників - 306 голосів за Байдена і 232 за Трампа. Тепер цей результат має бути 6 січня затверджений Конгресом.

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Топ коментарі
+37
Где-то в бункере пустило горькую ботоксную слезу плешивое *****.
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15.12.2020 08:38
+11
Цікаво, а хто-небудь з "американських українців" Трампу прислів"я наше не сказав: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно..."?
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15.12.2020 08:40
+10
Як же ви, "знавці української мови, задовбали!!!

ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див. http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
http://sum.in.ua/p/10/238/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 238.
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15.12.2020 08:51
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Где-то в бункере пустило горькую ботоксную слезу плешивое *****.
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15.12.2020 08:38 Відповісти
И не только , а также 🤢🤡 и его «окружение»
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15.12.2020 09:22 Відповісти
думаю после инаугурации Байдена будут разработаны законодательные инициативы и внесения изменений даже в Конституцию Билль о правах и или Вывод поправка Верховного суда в части как и обязано быть в таких случаях чтобы "новые трампята" не несли пургу.. выиграл я- проигравши...
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15.12.2020 10:30 Відповісти
Цікаво, а хто-небудь з "американських українців" Трампу прислів"я наше не сказав: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно..."?
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15.12.2020 08:40 Відповісти
В нашому українському прислів'ї кажуть не "не тратьте", а - "не витрачайте".
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15.12.2020 08:45 Відповісти
Як же ви, "знавці української мови, задовбали!!!

ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див. http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
http://sum.in.ua/p/10/238/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 238.
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15.12.2020 08:51 Відповісти
І далі довбати будемо!
Не знаєш мови - не знущайся над нею.
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15.12.2020 08:55 Відповісти
Ну так, краще, "подовби" "Словник української мови" (тлумачний), одинадцятитомний... Можеш головою... Я дозволяю... Він "академічний", тобто, затверджений Академією наук України, як "обов"язковий для використання", тому витримає...
"Розумака", тобі таке поняття - "СИНОНІМ", відоме? Чи ти підручник української мови у шкільному туалеті, скурив?!...
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15.12.2020 09:00 Відповісти
А у повсякденному спілкуванні навіть моя покійна бабуся, Світла їй пам'ять, доречі найщиріша українка, казала саме НЕ ТРАТЬТЕ, КУМЕ СИЛ... То ж, не треба звинувачень когось у незнанні мови, а тим паче, у знущанні над нею.
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15.12.2020 09:22 Відповісти
Розумієте в чому справа.
Украінську мову на росіі вживали украінці сотні років, і от під таким впливом, я б сказав тиском, украінські слова, вирази ввійшли там у вживання тамтешніми народностями, скажемо узагальнено - мокшанами.
А потім те наше старовживане мокшани почали сприймати як своє, нам же, через небажання ототожнювати себе з ними, довелося як би відмовлятися від того занесеного їм нашого спадку.
Але треба повернути наше все, а іх проблеми , то не наші проблеми, хай як хочуть, якщо ім своіх мов не жалко (калмиків, ненців, коряків, тувинців, мерянців, мордовців і тд) , хай вживають украінський суржик, який у них називають пафосно - "русский язык" або "родная речь".
)
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15.12.2020 09:24 Відповісти
Правильно, все же "витрачати"!!!!
"Тратити" - это русизм! Да, он есть в словаре, но если обратите внимание, все приведенные вами словари позже 1917 года - в совке была политика "русификации" украинского языка, когда украинские слова заменялись созвучными "русскими", делая из полноценного языка суржик. Как пример, слово "туча" - его так же нет в украинском языке, но в некоторые словари добавлен (сделан аналог расейского "облако и туча" - в укр. "хмара та туча"). в укр. же есть только "хмара" и разделяется "хмаринка, хмара, темна хмара, грозова хмара, дощова хмара...." ("темний мов хмара")
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15.12.2020 09:40 Відповісти
Точно? "Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721); "
Ганна Барвінок, Панас Мирний, Леся Українка - "радянські письменники"?
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15.12.2020 09:52 Відповісти
Так, к слову, та же Леся Украинка, впервые употребила слово "веселка", хотя до нее этого слова в укр. языке не было (она и ее мать ввели в укр. язык несколько слов). Это я к тому, что писатели тоже "иногда" страдают от суржика (тут должны быть цитаты Шевченко), а иногда и сознательно перекручивают слова, чтобы была "рифма"
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15.12.2020 09:59 Відповісти
На тобі, Шевченка:

"Нехай плаче сиротина,
Нехай літа тратить!" ("Думка")
А цитати з академічного словника - не вірші, а проза... Тому "рима" (А не "рифма", "знавець української мови", ти, наш), ніякого стосунку до тексту, не має...
"Ри́ма (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. rhýthmos - мірність, сумірність, узгодженість) - співзвуччя закінчень у суміжних та близько розташованих словах, які можуть бути на місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0 клаузул , або перебувати в середині віршового рядка. У множині може вживатися у значенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88 вірша ".

"весе́лка = весе́лиця = ра́йдуга = ра́дуга (зменшено-пестливі - весе­́лонька, весе́лочка) - дугоподібна різнобарвна смуга, що з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води; символ посередництва між небом і землею; у народі здав­на вважалося, що воду з річок до неба подає веселка-райдуга (цим шляхом ангели сходять з неба на­бирати воду з річок), тобто простя­гається «в рай дуга» (див. ще http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 міст 4):вода йде в хмари, а звідти падає дощем; за повір'ям, «райдуга воду бере на дощ»; райдуга символізує дугу, коромисло у народних загадках: «Два моря на дузі висять», «Поміж двох морів вигнутий міс­ток лежить»; існує народна при­кмета, - висока кругла райдуга - на погоду, низька, смугаста - до негоди. Веселиця воду п'є (приказ­ка);Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду по­зичає (Т. Шевченко); Ой, знати, знати, хто господиня; в неї в світ­лиці, як у веселиці (Я. Головацький).

Тепер питання: "Тарас Шевченко жив і творив ПІСЛЯ Лесі Українки?"...
Тепер пишу тобі: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно...".
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15.12.2020 10:22 Відповісти
Я упомянул Шевченка, не как пример чистого укр. языка, а наоборот именно как главный пример использования суржика!!!!
"тут должны быть цитаты Шевченко" - это не претензия к вам, что вы их не указали, а как моя лень их указывать
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15.12.2020 14:34 Відповісти
Поїдь на Черкащину, і скажи моїм землякам, що вони української мови не знають... А вони тобі, у відповідь "крилатий вираз", діалектний: "Собацюро, на тобі "кабацюру"!... ".
Ну, можеш поїхать у Канів і пам"ятник Тарасу, "у куток поставить"...
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15.12.2020 15:26 Відповісти
Пойдите расскажите католикам, что они неправильно крестятся....С языком такая же хрень и причем кого ни возьми - все на чистом украинском разговаривают, но почему то в каждой отдельной подворотне, какие то свои словечки проскакивают...И при этом все каким то чудным образом умудрились пройти через сотни лет расейской оккупации и сохранили чистоту речи - чудо, не иначе!!!
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15.12.2020 17:07 Відповісти
що ви верзете? Не чіпайте Тараса Григоровича... Не рвіться на побачення до Бузини.
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15.12.2020 16:28 Відповісти
Его что в лик святых и непогрешимых возвели? Нет!
Я с уважением отношусь к Шевченко, но надо быть честными с самими собой иначе будешь выглядеть как идиот-фанатик - у Шевченко, суржик через каждое слово проскакивает и это факт
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15.12.2020 17:02 Відповісти
якщо б, не поважний номер реєстрації- вважав би вас тролем... Пишете виключно російською, бо досконало знаєте українську?
Щодо Шевченка, він же не кацап, щоб його кудись возвели? Не вбивця, не кат свого народу... Де ж йому, до ваших цінностей.
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15.12.2020 18:42 Відповісти
Воно, дурне, саме не знає, що меле... На основі діалекті Подніпров"я і Брацлавщини писали Шевченко, Котляревський, Панас Мирний, Коцюбинський, Леся Українка. І на основі їх творів була створена база української літературної мови. А цей ідіот звинувачує Шевченка у вживанні "суржику". Якщо у Шевченка - "суржик", то що ж тоді брать за основу мови?
Та ще й пише сам, "вяликаруссим нарєчієм"...
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15.12.2020 17:32 Відповісти
Може й вірно "не витрачайте", але все життя чув "не тратьте"....
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15.12.2020 08:59 Відповісти
Розумієш, у чому справа: помітив таку цікаву штуку - чим менше людина знає, тим більш вона впевнена в тому, що вона "знає ВСЕ"... І тим більш агресивно реагує на думку оточуючих, що не співпадає з його власною...
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15.12.2020 09:03 Відповісти
Ну, недаремно говорять "Чем меньше знаний, тем тверже убеждения"..
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15.12.2020 09:05 Відповісти
От тепер зрозуміло яким чином ви українську вивчали.
Російськими прислів'ями.
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15.12.2020 09:06 Відповісти
Просто, в українській мові --- такого нема....
Може, просто, в нас дурні перевелися?
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15.12.2020 09:11 Відповісти
Можеш не дивуваться... Тут, на днях, подібний "персонаж" навіть з "автокоректором" сперечався...
"Втопилася жінка Ходжі Насреддіна, у річці... Він зібрав торбу з харчами, і пішов угору, проти течії... Його питають:
- Ходжа, ти куди?!...
- Тіло шукать...
- Так утоплеників шкають унз, за течією!...
- То ви не знаєте моєї жінки... Вона уперта - все робить навпаки...".
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15.12.2020 09:21 Відповісти
А я чомусь з тривогою чекаю, коли патріотизм почнуть вимірювати вже не досконалістю знання української мови, а виключно шириною шароварів...
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15.12.2020 11:14 Відповісти
"И вечером
та или иная мразь,
на жену.
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
"Товарищ Надя!
К празднику прибавка -
24 тыщи.
Тариф.
Эх, заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!"
А Надя:
"И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!" (Маяковський, "О дряни".)

Схоже?Тільки у нас, деякі, не тільки на собі "вишиванки" рвуть, але й пробують на задницю натягувать...
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15.12.2020 11:28 Відповісти
Для ідіотів, повторюю:
ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див.http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
Виділене жирним шрифтом - щоб ти не "тратив дарма, сили"...
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15.12.2020 09:42 Відповісти
Дуже самокритично.
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15.12.2020 09:05 Відповісти
що трололо, з'їв, чи зуби повиламував? Підеш на курси вдосконалення?
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15.12.2020 16:33 Відповісти
Ой Яр, чоловік ви розумний, але теж не в те русло пішли... Атакували вас, щоб змінити хід думки та впливу... Саме ті, хто реєструвався, майже в один день... Та обіженки, бо їхні ж хвости їм скрутили...
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15.12.2020 15:58 Відповісти
Я "своє" сказав відразу, люди прочитали і оцінили... А ця "атака" була зроблена не тільки для "зміни ходу думок", але й для підриву моєї думки шляхом засіювання підозр в тому, що я "справжній укоаїнець"... А я свою полеміку з цим "бидлом" переворив у "контрпропагандистську платформу" та "центр просвітництва"... Де-б ще люди довідалися про українські прислів"я, прочитали, який багатий синонімічний склад має українська лексика? А це непомітна пропаганда "українства"... Так що тут "палиця з двома кіцями...".
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15.12.2020 16:10 Відповісти
Суржик - не мова.
Суржик - побутове мовлення, ідіом - який включає в мову русизми.
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15.12.2020 09:04 Відповісти
Так давайте вже поставим питання руба: Кожен українець говорить виключно правильно!
И... "Не рвите пуговиц с друг друга"!
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15.12.2020 09:16 Відповісти
Ти хоч знаєш, що таке "ідіома"? Який стосунок "ідіома" має до "синоніму"?!... Та відкрий же "Тлумачний словник іншомовних слів", та прочитай визначення цього поняття, "Голохвастов"!!!... (Заодно, довідайся, що таке "суржик"...).
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15.12.2020 09:25 Відповісти
русизми - це те саме, що українізми, а от московізми- то інше)
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15.12.2020 09:26 Відповісти
Дехто, все життя чув замість "що" - "шо"...
НО это не делает слово "шо", частью украинского языка - это лишь последствия незаконченной русификации, когда "что", так и не прижилось и получилось, что то среднее (поскольку "що" тупо выговаривается легче и искоренить его весьма сложно)
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15.12.2020 09:47 Відповісти
Ще - не марнуйте.
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15.12.2020 09:37 Відповісти
Українська мова налічує десь на третину більше понять, ніж російська... В основному - з -за багатства синонімів...
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15.12.2020 09:45 Відповісти
Он бы пошел - да ***** не пускает
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15.12.2020 08:45 Відповісти
Ви впевнені, що це українське прислів'я - ваше?
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15.12.2020 08:52 Відповісти
Абсолютно!... Саме так кажуть на Черкащині... Чи ти сумніваєшся, що Черкащина - це Україна?...
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15.12.2020 09:08 Відповісти
На сколько он его осудил?
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15.12.2020 08:42 Відповісти
путин поздравил алиева и эрдогана с победой над арменией
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15.12.2020 08:45 Відповісти
не было такого
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15.12.2020 08:47 Відповісти
Ляляля, ляляля,
Бене жопа, олала.
Зеле жопв, труляля.
Вот и песенка моя..
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15.12.2020 08:48 Відповісти
Вдруг патруль, облава
Заштормило море
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15.12.2020 09:02 Відповісти
загрустила лєнка
стало больно вовє
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15.12.2020 09:07 Відповісти
Скоро тебе жопа,
Ты расслабься Вава.
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15.12.2020 09:32 Відповісти
Походу, надо уже создавать "Антологію української поезії" Цензора..
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15.12.2020 11:06 Відповісти
Надеюсь, что эпоха клоунов в политике заканчивается.
Не так интересны США, сколько наш местный клован, **********....
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15.12.2020 08:50 Відповісти
Ну що, на Ростов ?
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15.12.2020 08:53 Відповісти
Нет, на Аскольдов переулок 3 "А".
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15.12.2020 09:33 Відповісти
Трамп во многом стал «первым» за свою президентскую каденцию. Хочется верить, что он так же ещё и станет первым экс-президентом США, который получит реальный тюремный срок.
Дони по своей сути и убеждениям типичный постсоветский олигарх, который по какой-то нелепой случайности родился не на том континенте.)
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15.12.2020 09:08 Відповісти
Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у США "чіткою перемогою" і засудив Трампа - Цензор.НЕТ 2003
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15.12.2020 09:08 Відповісти
Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .-- Пис6ец НЕМЫТОЙ !!!.. //!!!!!!!!!!!!!!....
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15.12.2020 09:09 Відповісти
Ясная победа?
Кхм. "Clear viktory" - разве не "чистая победа"?
С каких это пор Цензор опустился до цитатирования газетысру.
Обратиться к первоисточнику вера не позволяет?
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory

Чистая победа, убедительная победа.
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15.12.2020 09:18 Відповісти
Можна перекласти і ясная.
Clear? Зрощуміло ?
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15.12.2020 09:21 Відповісти
А чистий то clean
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15.12.2020 09:22 Відповісти
это по аналогии перевели "ясная", "clear" как наречие - "ясно" по смыслу, а как глагол "чистить", а тут прилагательное можно перевести и явная победа
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15.12.2020 09:26 Відповісти
можно и очевидная победа, но clear это не просто чистить clean. а сделать чистым, ясным, не замутненным - очистить, а слова однокоренные... как правильно говорить "чистое небо" или "ясное небо" .. и так и так можно, смысл ясен - небо чистое от туч, как победа чистая от сомнений
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15.12.2020 09:41 Відповісти
Тонкости перевода.
Скажите Вы когда-либо до этого встечали выражение "ясная победа" или "ясна перемога"? Вам самим это не режет слух?
Явная победа, убедительная победа, чистая победа (когда не может быть никаких претензий, вопросов, сомнений).
Но российское издание решило испоьзовать слово "ясная". И сразу подсозгнательно возникают вопросы: "Почему ясная? Для кого ясная? Мне вот абсолютно не ясная." и т.д.
Не чувствуете попытку манипуляции?
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15.12.2020 10:33 Відповісти
я об этом и говорю, в русском языке так не выражаются, переводить надо так как принято говорить явная победа, а тут почему они так перевели - хер их знает, может переводчик такой с придурью, а может не признание объективной чистоты, но зато признание факта субъективной ясности результата в восприятии результата.. ну значит тогда у русских мозги затуманены, они туманят их и дальше другим, мутят, слово мутный это антоним ясного, кристалльно чистого... есть еще выражение четко, в противоположность туманному. не ясному - "четкая победа"
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15.12.2020 10:56 Відповісти
"холера ясна" я до этого встречал))
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15.12.2020 10:58 Відповісти
тоді вже "побєда вчістую"
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15.12.2020 09:45 Відповісти
Трамполизуни певно в траурі.
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15.12.2020 09:20 Відповісти
ща Трамп переварит результат Коллегии Выбрщиков и новые обстоятельства, примерно сутки, и выдаст что-нибудь о непризнании результатов выборов и битву в Конгрессе, хотя ему уже гораздо стремнее это будет делать, индюк сдулся и теперь народ Соединенных Штатов имеет полное право осудить его за это, а не просто не соглашаться.
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15.12.2020 09:22 Відповісти
Байден гарно так ляпнув по пиці Трампа і головне - все вірно сказав.
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15.12.2020 09:47 Відповісти
как кота нашкодившего мордой в собственное лайно
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15.12.2020 09:57 Відповісти
Зато у Трампа Трампычиха позачётней-то будет, чем Байденша у Байдена.
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15.12.2020 11:15 Відповісти
Трамп, это самый большой позор в истории США.
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15.12.2020 12:18 Відповісти
 
 