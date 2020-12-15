У Києві знову різко збільшилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу - 1599, у трійці лідерів Одещина - 830 та Черкащина - 665
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1559), Одеській (830) та Черкаській (665) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 15 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1559 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 93 302 особи.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1610 осіб, за минулу добу - 13. Від початку епідемії одужали 29 550 пацієнтів.
Станом на 15 грудня кількість активних хворих у Києві становить 62 142 особи.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1899 осіб.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Черкаська області.
Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 830 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 59 113 людини. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 815 осіб, за добу - 21. Від початку епідемії одужали 21 639 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 36 659 осіб.
У Черкаській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 665 осіб. Загальна кількість інфікованих - 32 272. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 278 осіб, за минулу добу - 7. Від початку епідемії одужали 14 438 пацієнтів. Кількість активних хворих у Черкаській області - 17 556.
Будь ласка, зачекайте...
По Киеву - 1,5 тыс, а по всей Украине - 8,4 тысячи заболевших.
Кто-то верит в этот бред?
А статистика говорит что мы чемпионы ...
стало быть и тестов почти не делают.
вот тебе и снижение статистики.
Только Киев дает реальную статистику, остальные врут.