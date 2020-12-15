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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Київ (19120) Одеська область (3001) Черкащина (802) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Києві знову різко збільшилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу - 1599, у трійці лідерів Одещина - 830 та Черкащина - 665

У Києві знову різко збільшилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу - 1599, у трійці лідерів Одещина - 830 та Черкащина - 665

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1559), Одеській (830) та Черкаській (665) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 15 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1559 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 93 302 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1610 осіб, за минулу добу - 13. Від початку епідемії одужали 29 550 пацієнтів.

Станом на 15 грудня кількість активних хворих у Києві становить 62 142 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1899 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Черкаська області.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 830 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 59 113 людини. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 815 осіб, за добу - 21. Від початку епідемії одужали 21 639 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 36 659 осіб.

У Черкаській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 665 осіб. Загальна кількість інфікованих - 32 272. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 278 осіб, за минулу добу - 7. Від початку епідемії одужали 14 438 пацієнтів. Кількість активних хворих у Черкаській області - 17 556.

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Топ коментарі
+4
Мертвечуку треба кінську дозу цієї вакцини вколоти!!!
В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкащина - 665 - Цензор.НЕТ 9861
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15.12.2020 08:53
+2
Взгляните, умерших за сутки в Киеве меньше 1% от заболеаших. Этл явный признак фальсификации данных! Нас толкают к жесткому локдауну, эти люди уже лапки потирают в предвкушении кучи бабла.
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15.12.2020 08:59
+2
Суббота ,воскресенье -выходные.Выписка медицинских свидетельств о смерти с печатями в больницах производится только в будние дни.Поэтому понедельник- сборная солянка почти за 3 суток.Врачи и медперсонал тоже должны набираться сил.Чтобы правильно учесть влияние ковида на смертность,надо получить общую смертность за год и сравнить с 19 годом.Превышение и будет реальной смертностью от ковида.
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15.12.2020 10:09
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Мертвечуку треба кінську дозу цієї вакцини вколоти!!!
В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкащина - 665 - Цензор.НЕТ 9861
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15.12.2020 08:53 Відповісти
Судячи з того що всі депутати і Президент хочуть поїхати на відпочинок на Новий рік і лишити Україну без керівництва в момент найбільшої загрози російського вторгнення та епідемії коронавірусу - вирішувати всі питання влада не хоче, вона змучилась від війни і роботи. Потрібна нова влада.
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15.12.2020 09:29 Відповісти
И лапти непременно белые!
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15.12.2020 10:30 Відповісти
Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика.
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15.12.2020 08:56 Відповісти
убери "... есть статистика" - ею и не пахнет...
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15.12.2020 09:10 Відповісти
Только КИЕВ дает реальную статистику.
По Киеву - 1,5 тыс, а по всей Украине - 8,4 тысячи заболевших.
Кто-то верит в этот бред?
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15.12.2020 10:42 Відповісти
Взгляните, умерших за сутки в Киеве меньше 1% от заболеаших. Этл явный признак фальсификации данных! Нас толкают к жесткому локдауну, эти люди уже лапки потирают в предвкушении кучи бабла.
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15.12.2020 08:59 Відповісти
какого еще бабла? как можно заработать на тотальном карантине? ты совсем башкой поехал?
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15.12.2020 10:42 Відповісти
Конченый дурик или заангажированный пропагандон, банкротятся миллионы мелких предпринимателей, это же золотое дно для крупных.
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15.12.2020 11:33 Відповісти
А у Степанова уже все хорошо.
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15.12.2020 09:04 Відповісти
ну так он прав. у НЕГО как раз все хорошо.
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15.12.2020 10:43 Відповісти
Как «резко увеличилось» ?
А статистика говорит что мы чемпионы ...
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15.12.2020 09:37 Відповісти
У Львові та області співвідношення завжди було було приблизно 1/2. Сьогодні показують у Львові 309-область 389. Такого ніколи не було! Як мінімум по області 600!
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15.12.2020 09:39 Відповісти
Перестали делать тесты - людей с температурой вообще не тестируют, пока человек не посинеет.
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15.12.2020 10:00 Відповісти
в сельской местности перестали скорые выезжать. мест в больницах нет.
стало быть и тестов почти не делают.
вот тебе и снижение статистики.
Только Киев дает реальную статистику, остальные врут.
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15.12.2020 10:44 Відповісти
День назад - резко снизилось. Сегодня - резко увеличилось. Все здесь у этой дебильной власти получается как- то резко, резко обосрались. Может, мозги вам нужно взять в долг, чтобы получалось немного ровнее?
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15.12.2020 09:59 Відповісти
Суббота ,воскресенье -выходные.Выписка медицинских свидетельств о смерти с печатями в больницах производится только в будние дни.Поэтому понедельник- сборная солянка почти за 3 суток.Врачи и медперсонал тоже должны набираться сил.Чтобы правильно учесть влияние ковида на смертность,надо получить общую смертность за год и сравнить с 19 годом.Превышение и будет реальной смертностью от ковида.
показати весь коментар
15.12.2020 10:09 Відповісти
 
 