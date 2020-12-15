Росія хоче залишити на Донбасі все як є, їй це вигідно, - Кравчук

Головна мета України на Донбасі - домогтися миру, Росія ж хоче залишити все як є, оскільки їй це вигідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю "Фактам".

"Я ніколи не казав і не казатиму, що Україна все робить ідеально. Бо не припускається помилок лише той, хто нічого не робить. Так, ми не все можемо передбачити і врахувати, ми можемо зробити якісь, казатимемо відверто, прорахунки, але наша головна мета - домогтися миру. Це взагалі не підлягає обговоренню. Росія ж хоче залишити все як є, їй це вигідно. Вони всі ці роки заявляють, що вони не учасники переговорного процесу, а ніби гаранти і спостерігачі, оскільки в Україні, мовляв, внутрішній конфлікт. Вони просто знущаються не тільки з України, а й зі світової спільноти, яку обманюють", - сказав він.

Водночас Кравчук наголосив, що така ситуація вічно тривати не може.

"Якщо ми побачимо і далі, що нічого не змінюється (кажуть одне, а роблять інше), я особисто виступлю з пропозицією закінчити гру в хованки і почати пошуки нових форматів і нових можливостей, спираючись на міжнародну спільноту, на позицію Сполучених Штатів Америки та Європи. У мене іншого виходу немає. Я не можу бути ні ворогом, ні другом сьогодні ні для кого. Я представник України на переговорах і хочу, щоб наша земля була очищена від ворогів і щоб ми жили в злагоді й взаєморозумінні. І я цього буду домагатися", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

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Раніше повідомлялося, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з приводу "плану дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.