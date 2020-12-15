Росія хоче залишити на Донбасі все як є, їй це вигідно, - Кравчук
Головна мета України на Донбасі - домогтися миру, Росія ж хоче залишити все як є, оскільки їй це вигідно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю "Фактам".
"Я ніколи не казав і не казатиму, що Україна все робить ідеально. Бо не припускається помилок лише той, хто нічого не робить. Так, ми не все можемо передбачити і врахувати, ми можемо зробити якісь, казатимемо відверто, прорахунки, але наша головна мета - домогтися миру. Це взагалі не підлягає обговоренню. Росія ж хоче залишити все як є, їй це вигідно. Вони всі ці роки заявляють, що вони не учасники переговорного процесу, а ніби гаранти і спостерігачі, оскільки в Україні, мовляв, внутрішній конфлікт. Вони просто знущаються не тільки з України, а й зі світової спільноти, яку обманюють", - сказав він.
Водночас Кравчук наголосив, що така ситуація вічно тривати не може.
"Якщо ми побачимо і далі, що нічого не змінюється (кажуть одне, а роблять інше), я особисто виступлю з пропозицією закінчити гру в хованки і почати пошуки нових форматів і нових можливостей, спираючись на міжнародну спільноту, на позицію Сполучених Штатів Америки та Європи. У мене іншого виходу немає. Я не можу бути ні ворогом, ні другом сьогодні ні для кого. Я представник України на переговорах і хочу, щоб наша земля була очищена від ворогів і щоб ми жили в злагоді й взаєморозумінні. І я цього буду домагатися", - зазначив глава української делегації в ТКГ.
Раніше повідомлялося, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з приводу "плану дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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Ататоль, міністр оборони при тимошенко, єханурову, януковочу, військовозабов'язаний.
Гриц великий полководец аааа))))
Найкращий варіант - впіхнути дамбас в тіло України.
сейчас рашка несет огромные репутационные и финансовые убытки не получая ничего в замен и стонет от желания повесить дыру на наш бюджет с правом ветировать наши решения
наша цель тянуть время пока рашка занимается этим чемоданом без ручки
Кросівки ,спорт, всьо фешн, класно,
Макарич ,старий ... політИк,
І слоган : ---- Перевзуйся вчасно!!!
Но возвращать его необходимо. Как и Крым.
писец, господа. Порох с 14-го года это говорит, а до Кравчука на седьмом году войны дошло?
Нефиг украинскими землями разбрасываться.
Дайте мне контроль над СМИ и через 1 года в Москве все будут кричать ""Слава Украине и сами откажутся и от Крыма и от Донбасса, да еще приплатят.
Всё и останется, как есть, нужно с этим жить.
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект вышеуказанной сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.