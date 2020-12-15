УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11610 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
940 8
ВООЗ (769) карантин (18171) медицина (2085) ЮНІСЕФ (155) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У кожній четвертій лікарні світу немає чистої води, нормальних туалетів і мила, - заява ВООЗ і ЮНІСЕФ

У кожній четвертій лікарні світу немає чистої води, нормальних туалетів і мила, - заява ВООЗ і ЮНІСЕФ

Майже 1,8 мільярда людей наражаються на підвищений ризик зараження COVID-19 і іншими захворюваннями через те, що вони відвідують або працюють у медичних установах без основних послуг водопостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві ВООЗ і ЮНІСЕФ.

"Відправка медичних працівників та людей, які потребують лікування, в установи без чистої води, нормальних туалетів або навіть мила, ставить їхні життя під загрозу", - сказала Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор

"Вода, санітарія та гігієна мають життєво важливе значення для безпеки медичних працівників і пацієнтів, однак надання цих послуг не є пріоритетним у всьому світі, в кожному четвертому медичній установі немає послуг водопостачання, в кожному третьому закладі немає доступу до засобів гігієни рук, де надається допомога, в кожному десятому немає санітарних послуг, а кожен третій не займається сортуванням відходів безпечним чином", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві знову різко збільшилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу - 1599, у трійці лідерів Одещина - 830 та Черкащина - 665

Зазначається, що зараз в таких неприйнятних умовах працюють і лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. Всі вони схильні до підвищеного ризику зараження COVID-19 і іншими захворюваннями.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо, що у нас дурка - п'ятнадцята, а інфекційна - сімнадцята. А от четвертій невідкладній не пощастило.
показати весь коментар
15.12.2020 09:47 Відповісти
Пощастило... з такою погодою.
показати весь коментар
15.12.2020 10:01 Відповісти
Яке місто? В Києві у психіатричних лікарень своя окрема номерація
показати весь коментар
15.12.2020 10:22 Відповісти
Я мав на увазі Харків. Усі заклади однаково жахливі, тож Кернес і майнув щонайдалі.
показати весь коментар
15.12.2020 12:21 Відповісти
А у нас в кожній нічого цього нема.
Багато де і лікарні позакривали
показати весь коментар
15.12.2020 09:50 Відповісти
да и фиг с ней с каждой четвертой... хватит интернационализма... вы скажите, что творится в больницах Украины...
показати весь коментар
15.12.2020 10:38 Відповісти
Коли вже розженуть ці комуняцькі "вооз" з "юнісефом"? Трамп розпочав справу щоб не фінансувати цих виродків, але комуняка Байден все поверне назад.
показати весь коментар
15.12.2020 10:40 Відповісти
НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ БОЛЬНИЦЫ ИЗ БОЛЬШИХ ЧАСТНЫХ ДОМОВ И ИМЕНИЙ !)
показати весь коментар
15.12.2020 18:48 Відповісти
 
 