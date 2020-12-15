У кожній четвертій лікарні світу немає чистої води, нормальних туалетів і мила, - заява ВООЗ і ЮНІСЕФ

Майже 1,8 мільярда людей наражаються на підвищений ризик зараження COVID-19 і іншими захворюваннями через те, що вони відвідують або працюють у медичних установах без основних послуг водопостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві ВООЗ і ЮНІСЕФ.

"Відправка медичних працівників та людей, які потребують лікування, в установи без чистої води, нормальних туалетів або навіть мила, ставить їхні життя під загрозу", - сказала Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор

"Вода, санітарія та гігієна мають життєво важливе значення для безпеки медичних працівників і пацієнтів, однак надання цих послуг не є пріоритетним у всьому світі, в кожному четвертому медичній установі немає послуг водопостачання, в кожному третьому закладі немає доступу до засобів гігієни рук, де надається допомога, в кожному десятому немає санітарних послуг, а кожен третій не займається сортуванням відходів безпечним чином", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зараз в таких неприйнятних умовах працюють і лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. Всі вони схильні до підвищеного ризику зараження COVID-19 і іншими захворюваннями.